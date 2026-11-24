Российские атаки вынуждают Украину готовиться к новым рискам для городской инфраструктуры. Правительство сосредоточилось на системах водоснабжения и канализации. Большим городам поручили подготовить резервные источники питания, организовать подвоз воды на случай аварий и снизить нагрузку на канализационные сети. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram. Часть решений правительство не разглашает из соображений безопасности.

Водоснабжение под угрозой ударов: как Кабмин готовит украинские города к возможным перебоям. Фото: Pexels

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Правительство усиливает подготовку водоканалов

Кабмин принял дополнительные решения в ответ на смену тактики российских атак. Их цель — уменьшить риск перебоев с водоснабжением и водоотводом после ударов по системам жизнеобеспечения городов.

Об этом Сергей Корецкий написал в своем сообщении.

«В ответ на изменение тактики российского террора принимаем дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах», — отметил он.

По словам премьера, особое внимание уделяют больницам и другим критически важным социальным объектам. Они должны продолжать работу даже при повреждении коммунальной инфраструктуры.

Не все решения правительство обнародовало. Корецкий объяснил это соображениями безопасности.

Как изменится работа водоканалов

Одно из поручений касается канализационных сетей. Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики регулирования сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений.

Это нужно, чтобы в часы наибольшей нагрузки канализационные сети не работали на грани возможностей. Больницы и другие критически важные учреждения при этом должны работать непрерывно.

Еще одна задача — подготовиться к ситуациям, когда из-за российских ударов городская инфраструктура испытывает серьезные повреждения. В таких случаях людей нужно оперативно сообщать о проблемах с водоснабжением и возможных ограничениях.

Города также должны заранее определить, как доставлять питьевую и техническую воду жителям, если централизованное снабжение временно прекратится.

Водоканалам поручили установить резервное питание

Отдельное направление подготовки — обеспечение бесперебойной работы критических элементов систем водоснабжения и водоотведения.

Правительство поручило ускорить установку резервных источников питания в каждом городе. Такие объекты также должны быть обеспечены дополнительным оборудованием и специальной техникой.

Это важно для работы насосных станций и других элементов водной инфраструктуры, требующих электроэнергии. Резервное питание позволяет поддерживать их работу, когда основное электроснабжение нарушено.

По словам Корецкого, отчитываться о состоянии подготовки должны все области и Киев. Координировать эту работу было поручено Мининфраструктуры.

Долги водоканалов за электроэнергию превысили 12 млрд. грн.

Украинские водоканалы имеют значительную задолженность за электроэнергию. По данным Минразвития, по состоянию на 1 октября 2026 г. она составляла 12,46 млрд грн. Еще 1,33 млрд грн предприятия задолжали за распределение электроэнергии.

Наибольшие долги за потребленную электроэнергию зафиксировали в Донецкой области — 5,49 млрд грн и Харьковской — 4,55 млрд грн. В Днепропетровской области сумма составила около 989 млн грн.

Проблемы с расчетами есть и на другой стороне: сами водоканалы недополучают деньги от потребителей. По состоянию на 1 октября задолженность населения за централизованное водоснабжение и водоотвод составила 10,91 млрд грн. За девять месяцев 2026 года люди уплатили 89,9% от начисленной стоимости этих услуг.

НКРЭКУ в отчете за 2025 год также обратила внимание на проблему неполных расчетов. К концу прошлого года общий долг потребителей перед водоканалами составил 13,1 млрд грн. Из них 7,9 млрд грн приходилось на население.

Из-за неполной оплаты услуг водопроводно-канализационные предприятия не получили в 2025 году 1,1 млрд грн начисленных средств. Регулятор отмечает, что нехватка оборотных денег затрудняет расчеты за электроэнергию и другие ресурсы, а также затрудняет обновление инфраструктуры.