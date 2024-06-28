Права граждан во время войны: как их ограничивают конституции Украины и стран Европы

Сегодня, 28 июня, Украина отмечает День Конституции. В Основном законе зафиксированы ключевые права и свободы граждан. Но во время войны часть из них ограничены. Какие свободы при этом остаются неприкосновенными, и позволяют ли конституции европейских стран ограничивать права своих граждан, «Минфин» решил узнать у юристов.

Права в Конституции и их ограничение

Безусловной особенностью Конституции Украины является уровень закрепления и детализации в ней прав и свобод человека и гражданина, рассказывает юрист ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners Алина Кушнир. Именно этому посвящен Раздел II Основного закона, а это 48 статей, каждая из которых закрепляет минимум одно право человека. Хотя, несмотря на уровень детализации упомянутых прав, их перечень все же не исчерпывающий.

«Подобный подход к закреплению прав человека в Основном законе не типичен для ряда других стран мира, в частности, и членов ЕС. Так, к примеру, в Конституции Франции правам человека посвящена только преамбула, согласно которой «французский народ торжественно провозглашает свою приверженность правам человека и принципам национального суверенитета, определенным Декларацией 1789 года, подтвержденным и дополненным Преамбулой Конституции 1946 года, а также правам и обязанностям, определенным Хартией окружающей среды 2004 года», — объясняет Кушнир.

Как отмечает адвокат MORIS Соломия Есипенко, этими положениями во французской Конституции гарантируются права на свободу, безопасность, собственность, равенство перед законом, а также свободу слова, сборов и ассоциаций.

Несмотря на то, что Конституция Украины уделяет значительное внимание перечню прав и свобод, согласно ее ст. 64, в условиях военного положения могут устанавливаться отдельные их ограничения.

В то же время, отмечает руководитель практики антимонопольного и конкурентного права ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Александр Фефелов, не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями Конституции 24, 25, 27−29, 40, 47, 51, 52, 55−63. В них говорится, в частности, о:

запрете ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам, включая гендерные;

запрете лишения гражданства и права изменить гражданство, изгнания или выдачи другому государству, обеспечении защиты граждан, находящихся за границей;

запрете подвергать пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию;

ограничении свободы и личной неприкосновенности;

ограничении неприкосновенности жилья;

праве на жилье;

праве на брак, семью, детство, материнство и отцовство;

ограничении равенства детей в своих правах, запрете насилия над ними и их эксплуатации;

защите прав и свобод, прав на судебную защиту, прав на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального ущерба;

обратном действии во времени законов и нормативно-правовых актов;

праве на профессиональную юридическую помощь;

праве невыполнения явно преступных предписаний или приказов;

презумпции невиновности и т. д.

По словам управляющего партнера АО Suprema Lex Виктора Мороза, конкретный перечень прав и свобод, которые ограничиваются во время военного положения, определяется властями.

«В частности, мы не можем избрать Президента, есть ограничения по массовым собраниям, неприкосновенность жилья и право собственности в Украине сейчас не гарантированы. Кроме того, в интересах национальной безопасности разрешено отслеживать переписку, телефонные разговоры и другую корреспонденцию. Ограничено сейчас право свободно передвигаться по территории Украины и свободно выезжать за границу», — объясняет он.

По словам управляющего партнера АО «Suprema Lex», все эти права предусмотрены не только Конституцией, но и Европейской Конвенцией по правам человека. Поэтому Украина сообщила Совету Европы об отступлении от гарантированных Конвенцией прав и свобод на время действия военного положения. В частности, возможна «мобилизация собственности» или нарушение права на неприкосновенность жилья путем размещения военных во время ведения боевых действий.

Как отмечает Алина Кушнир, в тексте Конституции наряду с многочисленными правами закреплены также и обязанности. Так, согласно статье 65, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

Вопрос защиты государственного суверенитета также раскрывается в статье 17, где определено, в частности, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, а также делом всего Украинского народа.

Какие ограничения на время военного положения могут вводить страны ЕС

Ограничения отдельных прав и свобод предусмотрены и в других основных законах стран Европы, — отмечает Александр Фефелов. Также там идет речь о недопустимости ограничений ряда прав даже в условиях военного положения. Некоторые нормы совпадают с требованиями Конституции Украины.

Например, можно обратиться к положениям Основного Закона Республики Польша. Его статья 228 предусматривает, что в особо угрожающих ситуациях, если обычных конституционных средств недостаточно, может вводиться чрезвычайное положение, в том числе военное.

«Учитывая актуальные вопросы украинских реалий, обращаю внимание на то, что в период действия чрезвычайного положения в Польше не могут проводиться выборы в Сейм, Сенат, органы территориального самоуправления, а также Президента, а периоды полномочий этих органов, соответственно, продолжаются», — говорит Александр Фефелов.

В случае внешней угрозы государству, вооруженного нападения на территорию Польши или если международным договором предусмотрены обязательства по совместной обороне против агрессии, Президент с подачи Совета Министров может ввести военное положение.

При этом, как и в Украине, предусмотрено, что ряд прав и свобод нельзя ущемлять. Это, в частности, достоинство человека, недопущение потери гражданства и обеспечение покровительства за рубежом, гарантия правовой защиты жизни, запрет подвергать пыткам или жестокому, бесчеловечному или унизительному поведению, презумпция невиновности, гарантия доступа к правосудию и т. д.

Часть стран ЕС, отмечает Александр Фефелов, вообще не рассматривают вопрос ограничения прав и свобод на время военного положения в своих конституциях, а соответствующие ограничения вводятся специальными законами.

Например, в соответствующем законе Чехии определено, что, с целью обеспечения обороны государства в состоянии угрозы государству или в состоянии войны, свобода передвижения и проживания, а также право на мирные сборы ограничиваются в необходимых пределах. В частности, ограничение свободы передвижения и проживания заключается в обязанности подчиняться:

запрету входа в обозначенные зоны;

распоряжению по оставлению в месте постоянного проживания или пребывания в определенном месте;

запрету покидать дома или сооружения, предназначенные для защиты жильцов.

Государство имеет право ограничивать другие права человека, если это разрешено обязательными для Чехии соглашениями.

В Конституции Финляндии есть только общая фиксация того, что основные права могут быть временно ограничены законом или постановлением Государственного совета, принятым при наличии особой причины, насколько это необходимо при вооруженном нападении на страну. Такие ограничения должны соответствовать международным требованиям по защите прав человека.

«Хочу отметить, что, несмотря на требование об обязательстве каждого гражданина Финляндии участвовать в защите отечества или содействовать ей, согласно требованиям закона, Конституция страны устанавливает также право на освобождение лица от участия в военной обороне страны в силу его убеждения», — отмечает Александр Фефелов.

А вот во Франции Конституция не содержит перечня прав, которые не могут быть ограничены во время военного или чрезвычайного положения, отмечает Алина Кушнир. «Скорее, наоборот, согласно ст. 16, в случаях наличия угрозы нации и суверенности страны президент наделяется достаточно широкими полномочиями с целью принятия мер, чтобы устранить угрозу. Эти меры могут включать и ограничения прав человека. При этом граница допустимых ограничений не установлена», — объясняет она.

Как отмечает младший юрист MORIS Максим Дихтярук, Конституция Австрии, подобно украинской, в условиях чрезвычайного или военного положения допускает ограничение большинства прав человека и предусматривает перечень прав, которые не могут быть ограничены.

В соответствии с правовой доктриной Швейцарии, основные права и свободы человека никогда не могут быть нарушены и ограничены. «Кроме того, Федеративной Конституцией Швейцарии не регулируется чрезвычайное или военное положение, а также отсутствуют четкие требования по ограничению прав человека. Единственное, что установлено швейцарской Конституцией, — это то, что, в случае чрезвычайного положения, Федеральный совет и Федеральные сборы имеют право отступить от Конституции и принять меры по мобилизации вооруженных сил», — рассказывает Максим Дихтярук.

Конституция Испании, отмечает он, также разрешает ограничение некоторых прав и свобод человека во время чрезвычайного или военного положения, таких как свобода передвижения в определенные часы или при определенных требованиях, ограничение или нормирование потребления услуг или товаров первой необходимости.

«Заслуживает внимания также законодательное регулирование Великобритании в контексте ограничения прав человека в случае чрезвычайного или военного положения. Так, Законом о чрезвычайных ситуациях предусмотрен механизм ограничения прав и свобод человека, в частности, временная цензура СМИ, ограничение общественных собраний и мер, которые могут угрожать безопасности общества, а также расширение полномочий правоохранительных органов для обеспечения правопорядка», — говорит Максим Дихтярук.

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Среди примеров, когда ограничения прав действительно применялись в Европе, Виктор Мороз приводит ситуацию в Турции в 2016 году во время попытки военного переворота. Тогда, в частности, запрещались массовые сборы и ограничивались права граждан на свободу и неприкосновенность. Эта ситуация получила значительную огласку и ООН призвало власти страны соблюдать основные права и свободы граждан.

Останется ли Конституция Законом номер один после вступления в ЕС

Как объясняет Соломия Есипенко, Конституция останется Основным Законом Украины даже после вступления в Европейский Союз, поскольку она является фундаментом национальной правовой системы и определяет главные принципы функционирования государства, его органов, а также права и обязанности граждан.

Любые законы и другие нормативно-правовые акты создаются, в соответствии с Конституцией, а в случае несоответствия — только после внесения в нее изменений.

«В то же время в определенных сферах у законодательства ЕС будет приоритет, поскольку нормы права Европейского Союза должны одинаково применяться во всех странах, которые входят в сообщество», — отмечает Есипенко.

Как объясняет Александр Фефелов, отечественное право предусматривает: если международным договором Украины, который вступил в силу в установленном порядке, установлены другие правила, чем предусмотренные в соответствующем акте законодательства Украины, то применяются правила международного договора. Поэтому общие нормы ЕС станут частью украинского законодательства и будут иметь приоритет в отношении национального законодательства.

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«В случае конфликта между правовыми нормами ЕС и нормами государств-членов, право ЕС будет иметь преимущественную силу. В ряде судебных дел, которые рассматривались Судом EC, признавалось, что у права ЕС прямое юридическое действие. Государства-члены передали часть своих полномочий в ЕС, чем, соответственно, ограничили свои суверенные права», — говорит Александр Фефелов.

Однако так же, как сохранились конституции стран ЕС, останется и Основной Закон Украины, а также внутреннее законодательство.