Действительно ли западные союзники требуют от Украины повысить налоги

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2024, 12:00 Читати українською

Действительно ли западные союзники требуют от Украины повысить налоги

Правительство готовится к стремительному повышению налогов, в том числе возрасти может НДС, а военный сбор, сообщают источники, вместо нынешних 1,5% достигнет 5%. Позволит ли это Украине финансировать бюджет в условиях войны и есть ли смысл в больших сборах с бизнеса, рассказал исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Правительство готовится к стремительному повышению налогов, в том числе возрасти может НДС, а военный сбор, сообщают источники, вместо нынешних 1,5% достигнет 5%.

Даже если мы собираем в бюджет 100% нашего ВВП, отдавая в казну все заработанное, мы не сможем самостоятельно покрыть потребности нашей обороны.

В 2023 году бюджетные расходы составили 4,9 трлн. грн., что составляет около 75% ВВП (6,5 трлн. грн.). Половина этих средств пошла на оборону: зарплаты военных, одежда, питание и некоторые закупки вооружения. Тяжелая техника, снаряды, системы ПВО и прочее поступали от наших партнеров, и по данным Кильского института мировой экономики, в прошлом году это составило €46,6 млрд.

В общем, это где-то 103% украинского ВВП в 2023 году и это еще не учитывая объемы гуманитарной помощи, которые мы также получаем.

Сколько бы налогов мы ни платили — больше на 10%, 20%, 50% — их все равно не хватит для нужд этой войны. Ни в этом году, ни в следующем, ни через 5 лет. Наша экономика слишком мала, а вызовы слишком велики.

Цена вопроса для стран свободного мира — всего 0,15% их совокупного ВВП. Вдумайтесь! Для демократических стран, поддерживающих нас финансами и оружием, $42,5 млрд финансовой помощи (в основном в кредит) и €46,6 млрд военных поставок — это лишь 0,15% их ВВП. Для понимания масштаба: при зарплате 100 тыс. грн. это как донат в 150 грн. Это совсем немного!

Почему от Украины требуют больше налогов

В чем проблема? Почему нас заставляют брать на себя больше расходов и постоянно напоминают о трудностях с выделением таких больших средств для наших нужд? Среди ключевых причин: наши партнеры видят неэффективность в расходах и сборе налогов.

Они демократические страны, поэтому наша неэффективность становится предметом их внутриполитических споров. Лидер, выделяющий деньги стране с такими проблемами, автоматически подвергается критике и теряет рейтинг. И все же, обратите внимание, наши партнеры, хоть и с трудом, продолжают нас поддерживать.

Что я имею в виду, когда говорю о неэффективности затрат, понятно. А вот в отношении налогов — дело не в их размере, а в способе сбора. У нас есть две части экономики. Одна честно платит налоги (по данным Бизнес-омбудсмена, 99% делают это добровольно), а другая фактически «незаметна» для уполномоченных органов и живет вне закона. Наши партнеры, когда говорят о проблемах со сбором налогов, подразумевают именно эту теневую часть экономики. Они видят в ней основной ресурс для наполнения бюджета и способ уменьшения внутреннего давления от политических оппонентов.

Вот где появляются «сложности перевода».

Наши партнеры: Улучшите сбор налогов, у вас есть внутренний ресурс. Наши лидеры получают негатив через медиа, и нам труднее выделять для вас деньги.

Наши фискалы (Ф): Нет проблем, повысим налоги.

(П): Высшие налоги — ваше право. Но вот какие схемы существуют у вас под носом. Нужно перезагрузить БЭБ, налоговую, таможню, автоматизировать обмен таможенными данными, убрать коррупционное налоговое администрирование и все будет лучше.

(Ф): Это сложно и долго. Вот мы видим часть экономики. У нас есть широкий инструментарий взятый их за ду*у и здесь мы полностью уверены, что мы взыщем сколько хотим. Хотите больше вклада в оборону — будет больше вклада в оборону.

(П): Но проблема, по которой нас критикуют наши оппоненты, останется. (Мысленно: сделали бы это год или два назад, уже работало бы).

(Ф): Запишем это все в очередную матрицу реформ, честно обязуемся все сделать, а ваши оппоненты увидят, что мы привержены реформам и Евроинтеграции.

Минфин выходит с коммуникациями, что МВФ требует повышения налогов, а МВФ честно моргает глазами, потому что политика «корпорации» не позволяет как-то оппонировать.

Есть ли смысл повышать налоги?

Что в сухом остатке? РФ навязывает нам войну на истощение и агрессивно разогревает внимание наших внутренних проблем, в том числе, в западных СМИ. Стратегически они ставят перед собой задачу истощить нас внутренне и одновременно максимально уменьшить приток ресурсов извне, чтобы где-то стало совсем слабо и прорвало наши балансы.

В этой рамке мы должны себя спросить, чего именно мы достигнем повышением налогов? Мы соберем достаточно ресурсов? Нет, смотрите выше о расходах на 103% ВВП. Мы продемонстрируем свою эффективность и снизим критику в наш адрес? Нет, потому что после слов о повышении налогов будет стоять «но» и дальше детальное описание, что в плоскости эффективности расходов и рабочих контрабандных схем все остается как было. Мы покажем нашим партнерам, что мы стараемся? То, что для них копейки, мы собираем сверхусилиями. И они не этого требуют от нас. Они хотят, чтобы мы наконец-то смогли «увидеть» ту часть экономики, которая вообще ничего не платит. Не истощали ту часть, которая уже влечет расходы на оборону.

У нас забег на длинную дистанцию. В таких условиях нужно беречь двигатель нашей экономики, еще создающий добавленную стоимость. А еще лучше наращивать мощности этого двигателя. Вместо этого мы принимаем навязанную игру и делаем то, к чему стремится РФ, — истощаем собственные ресурсы.

Аффилированные с Минфином эксперты и лидеры мнений говорят, что сложились обстоятельства и теперь уже нет вариантов. «Обстоятельства сложились» в феврале 2022 года, более двух лет назад. Дальше это была новая реальность и последовательность решений, которые должны были учитывать эту реальность.

Выше я привел четко показывающие цифры: повышение налогов — это вовсе не главный путь решения наших проблем. К необходимости повышать налогов привели решения, у которых есть имена и фамилии. И если для налогоплательщиков неизбежно повышение налогов, то для этих имен и фамилий должны быть неизбежны кадровые решения. Ибо как-то несправедливо выходит, что протупили они, а платить будем мы. Это не марсиане придумали в столь тяжелое время рулить налоговым и таможенным администрированием в режиме «как всегда» из расчета «авось пропетляем». Это не ФСБ писало письма нашим западным партнерам с просьбой отложить автоматический обмен таможенной информацией. Это не какие-то миньоны придумывали Национальную стратегию доходов, которая по сути говорит, что у нас все настолько офигезно, что надо двигаться так и дальше как минимум до 2030 года.

Читайте также: Правительство готовит повышение налогов: как это сделать, не повредив людям

В этих действиях, или в бездействии есть имена, фамилии и должности. И этим именам, фамилиям и должностям должна быть дана надлежащая оценка. Некомпетентность должна получить свое «вознаграждение». Иначе одним повышением налогов мы не ограничимся.

Автор:
Боярчук Дмитрий
Исполнительный директор Боярчук Дмитрий
CASE Украина
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Imus8848, OlenaN, Антон Куминов и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами