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17 июня 2024, 14:30 Читати українською

Бронь от войны за деньги: кому предлагают дать отсрочку и сколько придется платить

В Украине снова на повестке дня тема экономического бронирования. В парламенте зарегистрирован уже второй законопроект, который оговаривает возможность для бизнеса оформлять отсрочку от мобилизации для своих сотрудников. И ожидается подача еще нескольких альтернативных проектов. В Офисе Президента идею якобы не поддержали, поскольку она может расколоть общество. Но, как рассказал «Минфину» источник в Кабмине, власти «могут пересмотреть свою позицию», и в итоге разрешить «торговать» бронью. «Минфин» разбирался — как.

В Украине снова на повестке дня тема экономического бронирования.

Два варианта бронирования уже в парламенте: в чем разница

11 июня в парламент внесли законопроект № 11331 «О промышленной политике и прогнозированности реального сектора экономики». В инициаторах значатся порядка 30 депутатов, в том числе Дмитрий Наталуха, Сергей Тарута, Александр Мариковский, Галина Третьякова, Богдан Кицак и др.

В проекте прописана концепция экономического бронирования. Но она «встроена» в общий план мер по развитию промышленности в Украине.

Это кардинально отличает документ от ранее зарегистрированного проекта № 11308, который был посвящен сугубо экономическому бронированию. Его в конце мая подал в парламент депутат Георгий Мазурашу.

В пояснительной записке он отмечал, что из-за «совковой» специфики мобилизации многие украинцы уже уволились и перешли на теневую занятость, без оформления. Это негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в стране и снижает ее способность противостоять агрессору. Мазурашу предлагал автоматически бронировать всех официально трудоустроенных украинцев и частных предпринимателей, которые платят не меньше 8 тыс. грн налогов в месяц.

Но этому проекту в Раде не дали хода. Он был подан в профильный комитет, после чего о его дальнейшей судьбе больше ничего не известно.

В новом проекте № 11331 об экономическом бронировании говорится как бы между делом. В пояснительной записке отмечается, что оно нужно «для обеспечения стабильного развития промышленности и прогнозированности кадровой политики», а вовсе не из-за «совковой мобилизации», на чем сделал акцент депутат Мазурашу.

Кроме того, сейчас обсуждается другая цена вопроса: речь идет о ежемесячном «взносе» бизнеса в размере, установленном в Налоговом кодексе. Обсуждается сумма в 20 тыс. грн за каждого забронированного сотрудника.

В таких формулировках у законопроекта об экономическом бронировании явно больше шансов пройти процедуру голосования в Раде.

Как будут бронировать наемных работников и ФОПов

Что в свежем законопроекте написано по поводу бронирования за деньги?

Предлагается внести изменения в закон о мобилизации в части бронирования военнообязанных. В список тех, кто имеет право на отсрочку, внесли субъектов хозяйствования, которые за каждого забронированного сотрудника платят в госбюджет установленный Налоговым кодексом специальный платеж. Кроме того, такие предприятия должны соответствовать еще нескольким критериям:

  • не иметь задолженности по зарплатам,
  • не иметь задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

Частные предприниматели и их наемные работники смогут получить бронь, если размер дохода ФОПа в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, определенного в Налоговом кодексе.

То есть если за бронирование наемных работников компании должны будут платить 20 тысяч гривен в месяц, то ФОПу нужно подтвердить доход не менее 60 тысяч.

Кроме того, физлицо-предприниматель должен будет подтвердить ведение хозяйственной деятельности за предыдущий год. Получается, что для новых ФОПов экономическое бронирование будет недоступным: спешно регистрировать бизнес после принятия нового законопроекта, надеясь таким образом перестраховаться от вручения повестки, нет смысла.

В Раду в ближайшее время могут подать еще несколько альтернативных законопроектов об экономическом бронировании. В них собираются прописать суммы взносов за сотрудников, получивших отсрочку от мобилизации. Обсуждаются разные суммы — от 20 до 35 тысяч. Но «базовым» пока является платеж в 20 тысяч гривен в месяц. Хотя не исключено, что, увидев большую заинтересованность в бронировании со стороны бизнеса, власти решат повысить ставки.

При этом ни в новом законопроекте, ни в проекте Мазурашу нет расчетов, сколько денег от экономической брони в итоге получит бюджет.

За кого работодатели готовы платить по 20 тысяч

Многие компании готовы бронировать своих сотрудников за деньги.

«Это не вопрос денег, это вопрос выживания. Наши предприятия признаны стратегическими, то есть и так имеют право бронировать персонал. Но это касается только молокозаводов. У центрального офиса такого статуса нет, и соответственно, мы не можем забронировать работающих там специалистов. Но как компания может обходиться, скажем, без финансового директора или директора по продажам», — говорит глава компании «Молочный альянс» Сергей Вовченко.

По его словам, они готовы платить за бронирование ключевых специалистов до 25 тыс. грн в месяц. То есть даже больше, чем «базовый взнос» в 20 тысяч.

О том, что будет готов платить за некоторых сотрудников, «Минфину» рассказал и руководитель финансовой компании «Атом Финанс» Александр Ярецкий. Речь идет не о массовой «покупке брони», а только об отсрочках для действительно незаменимых специалистов.

Руководитель фармацевтической компании «Алкалоид Киев» Артем Матвеев также говорит о бронировании за деньги людей на ключевых должностях. «У нас все сотрудники по образованию провизоры или врачи, это дефицитные специальности для армии. Поэтому забронировать всех, даже если мы и будем готовы платить, думаю, просто не дадут», — считает он.

Как показал опрос «Минфина», бронировать за 20 тысяч в месяц предприниматели готовы далеко не всех сотрудников. В основном речь идет о ключевых топ-менеджерах, высококлассных IT-специалистах, а также «незаменимых» рабочих, к примеру, наладчиков оборудования, водителей-международников и др.

За менее ценных специалистов держаться не будут.

«На рынке хоть и дефицит, соискатели все же пока есть. Мне проще дать человеку зарплату на 5 тысяч выше рынка, чем платить за его бронирование по 20 тысяч в месяц», — сказал «Минфину» руководитель одной из столичных компаний. Его коллега допустил, что, если закон примут, компании могут искать «свои решения» по бронированию. Скажем, платить за отсрочку в складчину — 10 тысяч вносит фирма, еще 10 тысяч сам сотрудник. Это позволит расширить круг забронированных.

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Почему идею поддерживают не все

В то же время есть немало опасений по поводу экономического бронирования.

Глава профильного парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев называет экономическое бронирование одним из самых спорных вопросов. «С одной стороны это позволяет детенизировать зарплаты и профинансировать армию, с другой — создает целый ряд дискриминаций», — считает он.

Известный рекрутер, экс-директор по развитию Work.ua Сергей Марченко считает, что экономика, безусловно, очень важна, но сводить все только к ней — ошибка.

«Закон об экономическом бронировании подрывает единство общества и разделяет его по линии «богатые-бедные». Учитывая, что бедных значительно больше, чем богатых, это сильно снижает возможность сопротивления (в войне — ред.).

Можно много говорить об экономической выгоде от того, что айтишник работает за компьютером и приносит деньги, а не рискует жизнью на фронте, но в сухом остатке имеем следующее: если у тебя есть деньги, ты можешь не воевать, а нет денег — тебя пакуют в бус", — написал он на своей странице в фейсбук.

Скептически относятся к теме бронирования за деньги и некоторые бизнесмены.

«Это подойдет, чтобы заплатить за пару-тройку людей на фирме. Например, сына или зятя. Это уже не бизнес. Мы вообще не готовы платить за бронирование», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук.

Его компания, как и тысячи других, столкнулась с жесткой нехваткой кадров. «Но „платное“ бронирование эту проблему не решит, нужны просто четкие и понятные правила „обычного“ бронирования, которое сейчас массово дает сбой», — уверен глава концерна «Ярослав».

Настроения по поводу «брони за деньги» как среди самого бизнеса, так и среди политиков и представителей профильного сообщества разнятся. Это означает, что путь нового проекта к принятию легким точно не будет. И что в итоге примут на выходе — пока неясно.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 19

+
+90
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 14:36
#
Бізнес перейде на готівку, половина працівників звільниться і будуть працювати в тіні, а держава лишиться і без податків, і без ЄСВ, і без бізнесів з рештою.
+
0
neverice
neverice
17 июня 2024, 16:19
#
Якраз обидва варіанти «економічного бронювання» для того і потрібні, щоб в білу вийшли.
№ 11308 в цьому плані взагалі чудовий.
№ 11331 — допустимий, але радикально ситуацію з офіційним працевлаштуванням не змінить. Більше націлений на те, щоб була можливість зберегти критичних працівників. 20 тис за шеф повара чи головного інженера тільки так платити будуть. Бо без них бізнес можна закривати.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 14:37
#
«В Офісі Президента ідею нібито не підтримали, оскільки вона може розколоти суспільство.»

Звісно. Зустрічаються два працівники на обіді, одного шеф забронював, а іншого ні, ну і в не заброньованого буде образа і відчуття того, що він підприємству не дуже потрібний, наслідки зрозумієте самі)
+
0
seaman
seaman
17 июня 2024, 16:23
#
В енергетиці зараз стовідсоткове бронювання, можна менеджером піти, там нічого особливого вміти не треба, таблички в ексель заповнювати.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 14:40
#
«У пояснювальній записці депутат Георгій Мазурашу зазначав, що через „совкову“ специфіку мобілізації багато українців уже звільнилися і перейшли на тіньову зайнятість, без оформлення. Це негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в країні та знижує її здатність протистояти агресору. Мазурашу пропонував автоматично бронювати всіх офіційно працевлаштованих українців та приватних підприємців, які сплачують не менше ніж 8 тис. грн податків на місяць.»

Це був би більш реалістичний варіант, але так могли б всіх побронювати, а тепер через жагу отримати більше грошей, взагалі ніхто платити не буде)) будуть працювати в тіні і все, питання вирішено)
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 14:43
#
«При цьому ані в новому законопроєкті, ані в проєкті Мазурашу немає розрахунків, скільки грошей від економічної броні в результаті отримає бюджет.»

Бюджет отримає - 0,0 грн.

А депутати матимуть змогу полетіти з коханками в Монако.
+
0
mixerhack
mixerhack
17 июня 2024, 15:17
#
А распишите схему плиз
как именно депутаты запускают руки в счета казначейства и налоговой
+
+14
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 15:51
#
Так само, як проводять тендери по завищеним цінам на prozzoro, кришують повій, виділяють кошти на чергове будівництво/ремонт чогось там, що «дуже» потрібно під час війни, ну і звісно так само, як купують квартири, з проданої черешні, як самі знаєте який депутат зазначав)

Ви в своєму розумі, хто вам буде якісь схеми в коментарях на публічних порталах розписувати?) Наче як із дупла вивалилися пардон, новин не читаєте чи перший день в нашій країні проживаєте?))

p. s. Так само як виділили собі на компенсацію оренди житла під час повномасштабної війни на 60+ лимонів і так само, як підвищили собі виплати «за тяжку працю», добрий вечір, ви в Україні)
+
+42
paff
paff
17 июня 2024, 15:15
#
По факту что имеем — у меня обширный круг знакомых от айтишников до директоров небольших предприятий. что было раньше — донатили и помогали. платили налоги, тратили деньги в экономике. что сейчас — собирают деньги под задницу на случай откупа от военкомата. минимально тратят, частично ушли в тень. готовы идти на зону, но не на войну, многие с востока — боятся за жизнь родителей оставшихся в оккупации (родителям уже угрожали что на контроле не в всу ли сын). кто то полями добежал до приднесровья.
что можем получить — наполнение бюджета, вращение экономики продолжение донатов, инвестиции во что-либо. то есть человек не пойдет воевать ни под каким соусом но может быть полезен и не свалит куда подальше отсюда
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
17 июня 2024, 15:17
#
Пропоную з депутатів теж по 20 000 грн вивертати бо закон один для всіх і тоді народ може підтримає.
А так бла бла бла і воно працювати не буде і ще більше людей за гроші підуть через гори і Тису.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 15:56
#
Нє нє, це для смертних, а наші законотворці себе і спортсменів котрі отримують самі знаєте які зп забронювали на інших умовах, платити будуть тільки ті, хто єбашить на роботі, а ті хто катаються за кордон займатися спортом і займаються кнопкодавством для «покращення» життя українців — платити не будуть, вони ж себе вже і так забронювали, навіщо за себе платити, нехай звичайні люди платять, а ті в кого від тисячі баксів зп (депутати, спортсмени) будуть по закону заброньовані одразу, без доплат, це ж «геніальна» схема))
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 июня 2024, 15:20
#
Головна лінія дискримінації це не багаті і бідні а члени держави і піддані держави. Де члени держави це чиновники і силовики, а піддані - всі інші.
Але чомусь ця лінія дискримінації у наших «держаків» не викликає жодного зауваження. Для чинуш і силовиків броня діє вже давно і вони за неї не платять ні копійки. Тим часом висококваліфіковані працівники приватного сектору муситимуть віддавати цілу купу грошей за броню. А для звичайних працівників навіть ця опція недоступна.
Очевидно, що саме держава є головним джерелом нерівності та несправедливості в суспільстві. Приналежність до неї дає деяким людям незаслужені привілеї, які інші люди мають купувати за великі гроші або ж взагалі не можуть отримати.
+
0
mixerhack
mixerhack
17 июня 2024, 15:33
#
10−20к = купа грошей?
смишно
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 16:00
#
Відкрию тобі секрет, багато хто працює за 15−20 тисяч гривень, або житло за таку ж суму знімає, все відносно, для депутата в котрого в декларації дохід в 1+ мільйон за рік це копійки, для звичайного працівника це буде місячна зарплата, для бізнесу (бізнес же не буде бронювати одного працівника), якщо говорити про 20−50−100 людей, це вже зовсім інші цифри, при чому щомісячні, а бізнесу зараз і так туго, працівників не вистачає, всі на генераторах, блекаути впливають на поставки, тож дивлячись з якого боку дивитися на купу грошей в розрізі 10−20 тисяч гривень :)
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 июня 2024, 16:14
#
За рік це 240000к або 6000$. Не так вже й мало. Але справа навіть не в цьому. Де ж той принцип справедливості, коли члени держави отримають на халяву те, за що піддані мусять платити?
Я думаю у якогось судді чи митника досить велика офіційна зарплата, аби він теж купував собі бронь. Крім того у них ще й тіньові доходи є, від корупції. І там суми в десятки разів можуть перевищувати ту зарплату.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июня 2024, 15:57
#
Додавай ще в бочку з чинушами і силовиками, наших спортиків, скільки проф. футболісти, боксери і тд отримують сам знаєш, їм ці 20 тисяч не склало б великої проблеми платити за себе.
+
+14
Bookseller
Bookseller
17 июня 2024, 15:54
#
Зачем этой дэржави вообще бизнес и податки? Америка и ес оплатит. Можете закрывать свои лавочки, байден не против, Зеермак тоже не в убытке.
+
0
Ranet
Ranet
17 июня 2024, 16:06
#
Не пройдет. Нет главного. Такой закон всегда должен начинаться словами:
По просьбам трудящихся!
+
0
neverice
neverice
17 июня 2024, 16:10
#
«Автоматично бронювати всіх офіційно працевлаштованих українців та приватних підприємців, які сплачують не менше ніж 8 тис. грн податків на місяць.»

А це було б реально правильно. Ніякої дискримінації на багатих і бідних. ФОП чи найманих працівників. Ніякої тіньової зайнятості. Одразу б і люди офіційно влаштувались і зарплати підняли. А ті, що не працюють — ну вибачте. Або працюєш на економіку, або на фронті.
Бо який там у нас процент безробіття? І питання — чому вони безробітні і яка з них користь?
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