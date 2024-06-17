Бронь от войны за деньги: кому предлагают дать отсрочку и сколько придется платить

В Украине снова на повестке дня тема экономического бронирования. В парламенте зарегистрирован уже второй законопроект, который оговаривает возможность для бизнеса оформлять отсрочку от мобилизации для своих сотрудников. И ожидается подача еще нескольких альтернативных проектов. В Офисе Президента идею якобы не поддержали, поскольку она может расколоть общество. Но, как рассказал «Минфину» источник в Кабмине, власти «могут пересмотреть свою позицию», и в итоге разрешить «торговать» бронью. «Минфин» разбирался — как.

Два варианта бронирования уже в парламенте: в чем разница

11 июня в парламент внесли законопроект № 11331 «О промышленной политике и прогнозированности реального сектора экономики». В инициаторах значатся порядка 30 депутатов, в том числе Дмитрий Наталуха, Сергей Тарута, Александр Мариковский, Галина Третьякова, Богдан Кицак и др.

В проекте прописана концепция экономического бронирования. Но она «встроена» в общий план мер по развитию промышленности в Украине.

Это кардинально отличает документ от ранее зарегистрированного проекта № 11308, который был посвящен сугубо экономическому бронированию. Его в конце мая подал в парламент депутат Георгий Мазурашу.

В пояснительной записке он отмечал, что из-за «совковой» специфики мобилизации многие украинцы уже уволились и перешли на теневую занятость, без оформления. Это негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в стране и снижает ее способность противостоять агрессору. Мазурашу предлагал автоматически бронировать всех официально трудоустроенных украинцев и частных предпринимателей, которые платят не меньше 8 тыс. грн налогов в месяц.

Но этому проекту в Раде не дали хода. Он был подан в профильный комитет, после чего о его дальнейшей судьбе больше ничего не известно.

В новом проекте № 11331 об экономическом бронировании говорится как бы между делом. В пояснительной записке отмечается, что оно нужно «для обеспечения стабильного развития промышленности и прогнозированности кадровой политики», а вовсе не из-за «совковой мобилизации», на чем сделал акцент депутат Мазурашу.

Кроме того, сейчас обсуждается другая цена вопроса: речь идет о ежемесячном «взносе» бизнеса в размере, установленном в Налоговом кодексе. Обсуждается сумма в 20 тыс. грн за каждого забронированного сотрудника.

В таких формулировках у законопроекта об экономическом бронировании явно больше шансов пройти процедуру голосования в Раде.

Как будут бронировать наемных работников и ФОПов

Что в свежем законопроекте написано по поводу бронирования за деньги?

Предлагается внести изменения в закон о мобилизации в части бронирования военнообязанных. В список тех, кто имеет право на отсрочку, внесли субъектов хозяйствования, которые за каждого забронированного сотрудника платят в госбюджет установленный Налоговым кодексом специальный платеж. Кроме того, такие предприятия должны соответствовать еще нескольким критериям:

не иметь задолженности по зарплатам,

не иметь задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

Частные предприниматели и их наемные работники смогут получить бронь, если размер дохода ФОПа в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, определенного в Налоговом кодексе.

То есть если за бронирование наемных работников компании должны будут платить 20 тысяч гривен в месяц, то ФОПу нужно подтвердить доход не менее 60 тысяч.

Кроме того, физлицо-предприниматель должен будет подтвердить ведение хозяйственной деятельности за предыдущий год. Получается, что для новых ФОПов экономическое бронирование будет недоступным: спешно регистрировать бизнес после принятия нового законопроекта, надеясь таким образом перестраховаться от вручения повестки, нет смысла.

В Раду в ближайшее время могут подать еще несколько альтернативных законопроектов об экономическом бронировании. В них собираются прописать суммы взносов за сотрудников, получивших отсрочку от мобилизации. Обсуждаются разные суммы — от 20 до 35 тысяч. Но «базовым» пока является платеж в 20 тысяч гривен в месяц. Хотя не исключено, что, увидев большую заинтересованность в бронировании со стороны бизнеса, власти решат повысить ставки.

При этом ни в новом законопроекте, ни в проекте Мазурашу нет расчетов, сколько денег от экономической брони в итоге получит бюджет.

За кого работодатели готовы платить по 20 тысяч

Многие компании готовы бронировать своих сотрудников за деньги.

«Это не вопрос денег, это вопрос выживания. Наши предприятия признаны стратегическими, то есть и так имеют право бронировать персонал. Но это касается только молокозаводов. У центрального офиса такого статуса нет, и соответственно, мы не можем забронировать работающих там специалистов. Но как компания может обходиться, скажем, без финансового директора или директора по продажам», — говорит глава компании «Молочный альянс» Сергей Вовченко.

По его словам, они готовы платить за бронирование ключевых специалистов до 25 тыс. грн в месяц. То есть даже больше, чем «базовый взнос» в 20 тысяч.

О том, что будет готов платить за некоторых сотрудников, «Минфину» рассказал и руководитель финансовой компании «Атом Финанс» Александр Ярецкий. Речь идет не о массовой «покупке брони», а только об отсрочках для действительно незаменимых специалистов.

Руководитель фармацевтической компании «Алкалоид Киев» Артем Матвеев также говорит о бронировании за деньги людей на ключевых должностях. «У нас все сотрудники по образованию провизоры или врачи, это дефицитные специальности для армии. Поэтому забронировать всех, даже если мы и будем готовы платить, думаю, просто не дадут», — считает он.

Как показал опрос «Минфина», бронировать за 20 тысяч в месяц предприниматели готовы далеко не всех сотрудников. В основном речь идет о ключевых топ-менеджерах, высококлассных IT-специалистах, а также «незаменимых» рабочих, к примеру, наладчиков оборудования, водителей-международников и др.

За менее ценных специалистов держаться не будут.

«На рынке хоть и дефицит, соискатели все же пока есть. Мне проще дать человеку зарплату на 5 тысяч выше рынка, чем платить за его бронирование по 20 тысяч в месяц», — сказал «Минфину» руководитель одной из столичных компаний. Его коллега допустил, что, если закон примут, компании могут искать «свои решения» по бронированию. Скажем, платить за отсрочку в складчину — 10 тысяч вносит фирма, еще 10 тысяч сам сотрудник. Это позволит расширить круг забронированных.

Читайте также: Мужчины не хотят работать в «белую» из-за страха мобилизации: как выжить бизнесу

Почему идею поддерживают не все

В то же время есть немало опасений по поводу экономического бронирования.

Глава профильного парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев называет экономическое бронирование одним из самых спорных вопросов. «С одной стороны это позволяет детенизировать зарплаты и профинансировать армию, с другой — создает целый ряд дискриминаций», — считает он.

Известный рекрутер, экс-директор по развитию Work.ua Сергей Марченко считает, что экономика, безусловно, очень важна, но сводить все только к ней — ошибка.

«Закон об экономическом бронировании подрывает единство общества и разделяет его по линии «богатые-бедные». Учитывая, что бедных значительно больше, чем богатых, это сильно снижает возможность сопротивления (в войне — ред.).

Можно много говорить об экономической выгоде от того, что айтишник работает за компьютером и приносит деньги, а не рискует жизнью на фронте, но в сухом остатке имеем следующее: если у тебя есть деньги, ты можешь не воевать, а нет денег — тебя пакуют в бус", — написал он на своей странице в фейсбук.

Скептически относятся к теме бронирования за деньги и некоторые бизнесмены.

«Это подойдет, чтобы заплатить за пару-тройку людей на фирме. Например, сына или зятя. Это уже не бизнес. Мы вообще не готовы платить за бронирование», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук.

Его компания, как и тысячи других, столкнулась с жесткой нехваткой кадров. «Но „платное“ бронирование эту проблему не решит, нужны просто четкие и понятные правила „обычного“ бронирования, которое сейчас массово дает сбой», — уверен глава концерна «Ярослав».

Настроения по поводу «брони за деньги» как среди самого бизнеса, так и среди политиков и представителей профильного сообщества разнятся. Это означает, что путь нового проекта к принятию легким точно не будет. И что в итоге примут на выходе — пока неясно.