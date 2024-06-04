Гривна укрепляется, парламент Швейцарии не поддержал помощь Украине: главное за вторник

Национальный банк Украины установил на 5 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,2938 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 18 копеек. НБУ на 5 июня установил официальный курс евро на уровне 43,76 грн. Европейская валюта подешевела на 13 копеек.

Парламент Швейцарии не поддержал выделение Украине $5,5 миллиарда помощи

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине 5 млрд франков помощи (около $5,5 млрд).

Курс доллара будет расти, как силовики «кошмарят» бизнес и где хранить сбережения (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорил с Сергеем Фурсой, заместителем директора Драгон Кэпитал, о том, что сейчас происходит с курсом доллара, какая доходность по депозитам и ОВГЗ в Украине, как силовики «кошмарят» бизнесе, что нужно делать с проблемой демографии в Украине.

Приват сократил прибыль, mono потратился на зарплаты, а ПУМБ вложил средства в рекламу

2024 год на финансовом рынке начался с роста доходов, зарплатных фондов и даже рекламных бюджетов банков. Кстати, растет кредитование, хотя все еще достаточно аккуратно, с оговорками, и в первую очередь за счет населения, а не бизнеса.