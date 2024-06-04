Национальный банк Украины установил на 5 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,2938 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.
Гривна снова укрепилась: НБУ повысил курс на 18 копеек
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НБУ на 5 июня установил официальный курс евро на уровне 43, 76 грн. Европейская валюта подешевела на 13 копеек.
Источник: Минфин
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