В этом видео Алексей Козырев поговорил с Сергеем Фурсой, заместителем директора Драгон Кэпитал, о том, что сейчас происходит с курсом доллара, какая доходность по депозитам и ОВГЗ в Украине, как силовики «кошмарят» бизнесе, что нужно делать с проблемой демографии в Украине.
Курс доллара будет расти, как силовики «кошмарят» бизнес и где хранить сбережения (видео)
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Вот уважаемый Алексей, лично у вас есть конкретные, а не «огульные» примеры …наездов.
Вот очень интересно узнать, как это так бывает -честный бизнес, а на него взяли и наехали!
Кучма у власти — силовики «злые мусора» наезжают на бизнес…
Ющенко у власти — …после выборов сводят счеты с бизнесом…
Янукович у власти — … донецкие отжимают все подряд…
Порошенко — отдельный случай. как говорят …лес рубят. щепки летят.
Ну и Зеленский. опять таже мантра -…бедный бизнес.
Примеры и желательно конкретные, а не «огульные». и начните — чей и откуда первичный капитал у этого «бизнеса».
Просто так никто ни на кого не наезжает -это все «дешевый треп» и лично у меня масса таких примеров.
Ну, а то что во все времена были негодяи, которые использовали служебное положение, так это уже совсем другая история.
…рыжий рыжего спросил, чем он бороду красил… ( о отношениях между «бизнесом» и «наездами»)
А вот услышать мнение такого специалиста. и как я знаю «вхожего» в НБУ как гр Фурса, по поводу работы отделения «приватбанка» на оккупированной территории (г Херсон) очень было бы интересно. И как он. как гр Украины относится к действиям НБУ (а точнее бездействию) в этом вопросе. Но это другая история.
Спасибо за ответ!
С уважением.