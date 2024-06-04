Курс доллара будет расти, как силовики «кошмарят» бизнес и где хранить сбережения (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорил с Сергеем Фурсой, заместителем директора Драгон Кэпитал, о том, что сейчас происходит с курсом доллара, какая доходность по депозитам и ОВГЗ в Украине, как силовики «кошмарят» бизнесе, что нужно делать с проблемой демографии в Украине.