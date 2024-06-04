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4 июня 2024, 9:10 Читати українською

Парламент Швейцарии не поддержал выделение Украине $5,5 миллиарда помощи

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине 5 млрд франков помощи (около $5,5 млрд). Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на Reuters.

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине 5 млрд франков помощи (около $5,5 млрд).
Фото: depositphotos

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Что известно

Отмечается, что отклоненный законопроект предусматривал также выделение 10,1 млрд франков вооруженным силам Швейцарии. Его поддержали 15 законодателей, но против высказались 28.

«Депутаты утверждали, что пакет нарушал так называемую норму „о долговых тормозах“ Швейцарии», — объясняет Reuters.

Один из парламентских комитетов нейтральной Швейцарии одобрил этот законопроект в апреле как вклад в «мир в Европе» на фоне войны россии против Украины.

Читайте: Швейцария выделит $1,8 миллиарда на восстановление Украины

«Помощь для Украины должна быть использована в поддержку восстановления и ремонта гражданской инфраструктуры в стране», — утверждается в материале.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Швейцария выделяет 5 млрд швейцарских франков (чуть больше 5 млрд евро) на восстановление Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Prya
Prya
4 июня 2024, 9:15
#
Это было ожидаемо. Сейчас ультраправые возьмут верх на выборах в Европарламент, и ещё посмотрим, что будет дальше.
+
0
LSD75
LSD75
4 июня 2024, 9:47
#
Скоро вообще никакой помощи не будет
+
0
Tido oss
Tido oss
4 июня 2024, 9:58
#
На дай не привикай старая пословитца)
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