Парламент Швейцарии не поддержал выделение Украине $5,5 миллиарда помощи

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Что известно

Отмечается, что отклоненный законопроект предусматривал также выделение 10,1 млрд франков вооруженным силам Швейцарии. Его поддержали 15 законодателей, но против высказались 28.

«Депутаты утверждали, что пакет нарушал так называемую норму „о долговых тормозах“ Швейцарии», — объясняет Reuters.

Один из парламентских комитетов нейтральной Швейцарии одобрил этот законопроект в апреле как вклад в «мир в Европе» на фоне войны россии против Украины.

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«Помощь для Украины должна быть использована в поддержку восстановления и ремонта гражданской инфраструктуры в стране», — утверждается в материале.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Швейцария выделяет 5 млрд швейцарских франков (чуть больше 5 млрд евро) на восстановление Украины.