Уговоры не сработают: как заставить людей экономить электроэнергию

Больше года не было отключения света. Но вот россияне вернулись к обстрелам нашей энергетики, а в мае вдруг пришел холодный фронт. И электрогитара Блинкена здесь ни при чем. Украинцы включили кондиционеры, начали греться. Дефицит увеличился. И пришлось отключать не только промышленность, как делали в последний месяц, но и население.

И это только репетиция. Потому что впереди не только зима. Впереди — июль и август. И глобальное потепление никто не отменял. Вот тогда люди и включат кондиционеры на полную катушку. И будет еще больший дефицит. Который невозможно полностью перекрыть импортом.

Можно ли договориться в обществе и не включать кондиционеры? — Нет. Так не работает. Человеческая природа немного другая. Люди будут включать кондиционеры, сколько им не рассказывай, что это приводит к дефициту. И люди будут даже включать стиральные машины вечером, думая, что их личное потребление не такое и критическое в масштабах страны.

Поэтому, сколько ни проводи разъяснительных кампаний, это не решит проблему. Это не отменяет того, что проводить такие кампании нужно. На определенное количество людей, ответственных граждан, это повлияет. Но не на всех.

Как с этим можно бороться? Только деньгами. Ну такая уж человеческая природа. Люди эгоистичные и жадные. Идеально было бы увеличивать тарифы на потребление электричества в пиковые часы. Чтобы стимулировать людей потреблять в другое время. Но, к сожалению, судя по всему, у нас нет достаточно технических возможностей отслеживать большинство потребителей почасово.

Поэтому единственный вариант — просто увеличение тарифа для населения. Что, конечно, вызовет кучу криков об обнищании и тарифном геноциде. Но это нужно делать. Только так можно снизить потребление. Тем более, что сейчас тариф для населения такой низкий, что он, по факту, покрывает только себестоимость доставки этой электроэнергии. И в тарифе не остается места для производителей. Фактически сейчас население потребляет бесплатное электричество, оплачивая только его доставку. И почему бы в таком случае не врубить кондиционер на полную катушку. Ведь не свитер же дома в мае одевать.

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И главное помнить, что причина в отключении света — это россияне. Это враг. И не искать врагов внутри страны. Нет, никто не ворует наше электричество и не продает его за границу. И нет, дети депутатов не сидят на отдельном кабеле и со светом тогда, когда простые смертные не могут включить кондиционер.

Зиму 2022 года украинцы прошли без света, но сплоченно. Посмотрим, способны ли мы сохранить это единство, здравый смысл и «нашу кукуху» летом 2024 года.