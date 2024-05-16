Сегодня, 16 мая, с 16:00 по указанию «Укрэнерго» снова применяются графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В Киеве и четырех областях вводят графики отключений электроэнергии
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«К сожалению, ситуация в энергосистеме остается тяжелой. С 16:00 по указанию Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.
Где посмотреть графики
Компания советует проверять графики в чат-ботах в Telegram:
В ДТЭК «Киевские электросети» сообщили, что сейчас наблюдается значительный дефицит электроэнергии, поэтому после 00:00 до 9:00, 17 мая возможно продолжение отключений.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
От вам і «тарифи на час війни знову не будемо піднімати» .