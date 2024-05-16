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16 мая 2024, 17:01 Читати українською

В Киеве и четырех областях вводят графики отключений электроэнергии

Сегодня, 16 мая, с 16:00 по указанию «Укрэнерго» снова применяются графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сегодня, 16 мая, с 16:00 по указанию «Укрэнерго» снова применяются графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
Фото: pixabay.com

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«К сожалению, ситуация в энергосистеме остается тяжелой. С 16:00 по указанию Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.

Где посмотреть графики

Компания советует проверять графики в чат-ботах в Telegram:

В ДТЭК «Киевские электросети» сообщили, что сейчас наблюдается значительный дефицит электроэнергии, поэтому после 00:00 до 9:00, 17 мая возможно продолжение отключений.

Читайте также: Украина будет жить с дефицитом электричества два года. Нынешние ограничения могут продолжаться до августа

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
16 мая 2024, 18:11
#
Нагнітають перед підняттям цін на 1 червня? Літо на носі…
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
16 мая 2024, 18:25
#
Геноцид Українців що залишилися.
+
0
bonv
bonv
16 мая 2024, 18:26
#
Спочатку відключатимуть, а потім ціни вгору. Щоб народ менше був незадоволеним…
От вам і «тарифи на час війни знову не будемо піднімати» .
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