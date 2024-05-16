В Киеве и четырех областях вводят графики отключений электроэнергии

Сегодня, 16 мая, с 16:00 по указанию «Укрэнерго» снова применяются графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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«К сожалению, ситуация в энергосистеме остается тяжелой. С 16:00 по указанию Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.

Где посмотреть графики

Компания советует проверять графики в чат-ботах в Telegram:

В ДТЭК «Киевские электросети» сообщили, что сейчас наблюдается значительный дефицит электроэнергии, поэтому после 00:00 до 9:00, 17 мая возможно продолжение отключений.

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