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15 мая 2024, 15:25 Читати українською

Водители боятся ТЦК и бросают фуры за границей: ожидать ли дефицит бензина

Главная тема обсуждения на рынке топлива — что делать с водителями бензовозов после 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации. Уже сейчас многие из них отказываются возвращаться в Украину. Как решить проблему и какие риски могут возникнуть на рынке топлива, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Главная тема обсуждения на рынке топлива — что делать с водителями бензовозов после 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации.

Без обновленных данных выпускать за границу никого не будут, хотя раньше через систему «Шлях» это было возможно. На самом деле, некоторые компании таких водителей уже не отправляют за границу, так как участились случаи бросания машин и побега водителей. Рассказали, что у одного из перевозчиков в Польше стоят оставленными 25 рефрижераторов. Бензовозов там тоже хватает…

Интересная картина вылезла и у нефтетрейдеров, где абсолютное большинство водителей-дальнобойщиков не забронированы. Ирония судьбы в том, что некоторые даже очень респектабельные, на первый взгляд, сети АЗС (на самом деле, жулики) не смогли бронировать водителей, потому что платили зарплаты кешем и не прошли в Минэкономики критерии «критичности». А я об этом писал! И считаю, что нужно этот критерий усиливать, потому что водитель бензовоза/газовоза/битумовоза получает на руки 30−80 тыс. грн в месяц. Это 12−32 тыс. грн НДФЛ и ЕСВ!

Но главная проблема в самих водителях. Кто-то боится обновлять данные в ТЦК, а кто-то просто не хочет светиться никоим образом в государственных базах данных. Поэтому здесь вопрос: как они собираются работать даже без выезда за границу, если их рано или поздно остановят на блокпосте? Не говоря уже о местах разгрузки/загрузки, которые тоже всем известны.

Что касается коллапса с топливом, то ничего не будет. Импорт бензина и дизтоплива автотранспортом составляет до 15%, легко перекрывается железной дорогой.

Большая доля в сжиженном газе — третья часть от баланса рынка — но и это не проблема. Это в основном поставки из Польши. Напомню, мы без них жили последние почти полгода из-за блокировки границы, и кто-то видел дефицит газа или его подорожание?

Кроме того, отдельные перевозчики, которые не «жевали сопли», а работали и бронировали водителей, продолжат работать.

Поэтому коллапс и рост цен отменяется. А с водителями нужно что-то делать. Если идти по логике тех, кто «жевал сопли», то по факту нужно создавать касту неприкосновенных. Но на это вряд ли кто-нибудь пойдет, потому что в армии водители очень нужны.

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В одной крупной сети АЗС рассказали, что всерьез рассматривают привлечение женщин-водителей. Кроме того, говорят, такие же курсы хотят открыть дилеры европейских производителей грузовиков.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 мая 2024, 15:45
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Підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям. Про це заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.
«Наслідки підвищення акцизу дуже прості. Бізнес не може дотувати виробництво продукції чи послуг. Тому в кінці кінців, як і завжди, за ці підвищення заплатимо ми з вами — як кінцеві споживачі, як громадяни. Ми маємо усвідомити, що все, що відбувається — це не десь там для бізнесу чи для військових. Це для нас, громадян. Ми з вами просто заплатимо трошки більше. Трошки гірше будемо жити. Трошки тугіше підтягнемо пояски», — пояснив Соболь.
Він підкреслив: це підвищення неодмінно вдарить і по бізнесу, адже зараз працювати і без збільшення податків доволі важко.
«Хтось витримає, а хтось піде з ринку і буде вимушений розпустити колективи. Це збільшить навантаження на ринок праці і підвищить безробіття. Це наслідки, які можуть бути», — резюмував Соболь.
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