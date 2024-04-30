Кабмин обязал Приватбанк оплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов
Приват выплатит рекордные дивиденды в бюджет, Fondy исключили из реестра платежных систем: главное за 30 апреля
Кабинет министров утвердил отчет государственного ПриватБанка, распределение чистой прибыли за 2023 год и размер годовых дивидендов. Об этом говорится в распоряжении от 26 апреля 2024 г. № 370 -р .
Нацбанк исключил владельца сервиса Fondy из реестра платежных систем
Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элайенс» (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины. Ранее Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить платежный сервис.
В 2023 г. средняя зарплата в центральном аппарате НБУ составила 64,8 тыс. грн.
В 2023 году средняя зарплата в центральном аппарате составила 64,8 тыс. грн. В 2024 году регулятор планирует увеличить расходы по содержанию персонала на 21% (3,97 млрд грн), а общие административные расходы — на 28,5% (до 5,45 млрд грн).
В Украине обновляют правила торговли подержанными авто: выиграют ли от этого автовладельцы
В Украине упростят торговлю подержанными авто. Предпринимателям, которые занимаются оптовой и розничной торговлей транспортными средствами, не нужно будет перерегистрировать подержанные авто. Соответствующий законопроект ВР приняла за основу на прошлой неделе. Что это изменит для покупателей, разбирался «Минфин».
Комментарии - 1