Приват выплатит рекордные дивиденды в бюджет, Fondy исключили из реестра платежных систем: главное за 30 апреля

Кабинет министров утвердил отчет государственного ПриватБанка, распределение чистой прибыли за 2023 год и размер годовых дивидендов. Об этом говорится в распоряжении от 26 апреля 2024 г. № 370 -р .

Нацбанк исключил владельца сервиса Fondy из реестра платежных систем

Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элайенс» (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины. Ранее Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить платежный сервис.

В 2023 г. средняя зарплата в центральном аппарате НБУ составила 64,8 тыс. грн.

В 2023 году средняя зарплата в центральном аппарате составила 64,8 тыс. грн. В 2024 году регулятор планирует увеличить расходы по содержанию персонала на 21% (3,97 млрд грн), а общие административные расходы — на 28,5% (до 5,45 млрд грн).

В Украине обновляют правила торговли подержанными авто: выиграют ли от этого автовладельцы