Нацбанк исключил владельца сервиса Fondy из реестра платежных систем

Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элайенс» (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Подробности

В соответствии с Реестром платежной инфраструктуры ООО «ФК «Элайенс» является косвенным участником международных платежных систем Visa и Mastercard, действует под брендом (торговой маркой) «Fondy» и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.

«В течение февраля-апреля 2024 года Национальный банк Украины получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО «ФК «Элайенс» содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении НБУ.

Для проверки и подтверждения полученных данных Нацбанк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

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В связи с этим НБУ отменил регистрацию ООО «ФК «Элайенс» как косвенного участника международных платежных систем Visa и Mastercard.

Справка

Как пишет «Бизнес.Цензор», Fondy является торговой маркой, которая в соответствии с данными из Государственного реестра торговых марок зарегистрирована 10 августа 2015 года, которую с 21 сентября 2015 года использует ООО «ФК «Элайенс» при предоставлении своих услуг.

Владельцем указанной торговой марки является компания «Венд, А Холдинг ГмбХ» (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании «Венд, А Холдинг ГмбХ» (Австрия) Вагоровская Валерия Валерьевна.

По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и Mastercard доля ООО «ФК «Элайенс» за январь-февраль 2024 года среди косвенных участников карточных платежных систем составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, осуществленных косвенными участниками.

В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне около 2%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить платежный сервис Fondy в Украине.