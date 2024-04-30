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30 апреля 2024, 13:00 Читати українською

В 2023 г средняя зарплата в центральном аппарате НБУ составила 64,8 тыс. грн

В 2023 году средняя зарплата в центральном аппарате НБУ составила 64,8 тыс. грн. В этом году регулятор планирует увеличить свои расходы на содержание персонала на 21% (3,97 млрд грн), а общие административные расходы — на 28,5% (до 5,45 млрд грн). Об этом говорится в обнародованной Консолидированной финансовой отчетности и отчете об управлении Национального банка.

В 2024 году средняя зарплата в центральном аппарате НБУ составила 64,8 тыс.

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В документе уточняется, что численность фактически работающих сотрудников Нацбанка в 2023 году выросла с 4 516 до 4 532 человек, то есть на 16 человек. Большая часть пришлась на центральный аппарат — 3 324 человека, за которым идет Банкнотно-монетный двор — 1 172 человек и расчетный центр с 37 специалистами.

Начальства и работников в Нацбанке в прошлом году стало немного больше: доля руководителей в структуре персонала, согласно отчету НБУ, выросла с 7,8% до 8%, а работников — с 27,7% до 28%. При этом доля специалистов сократилась с 64,5% до 64%.

В 2023 году средний размер заработной платы, включая дополнительные выплаты (надбавки, премии, доплаты и т. п.) в центральном аппарате Национального банка составил 64,8 тыс. грн, в Банкнотно-монетном дворе — 33,1 тыс., в Расчетном центре — 61,6 тыс. грн.

В 2023-м Национальный банк застраховал (в рамках добровольного медицинского страхования) 3 767 своих работников и потратил на это 25,7 млн грн, 19,34 млн грн было потрачено на материальную помощь и прочие компенсационные выплаты персоналу.

По итогам 2023 года Национальный банк сократил объем перечисленной прибыли в госбюджет Украины с 71,87 млрд грн до 38,6 млрд грн по сравнению с 2022-м. Если в 2022 году регулятор отправил в казну 79% своего заработка, то уже в 2023-м — лишь 50%.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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