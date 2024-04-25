НБУ снизил учетную ставку до 13,5%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до уровня 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Решение Правления

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года. Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности», — отметил Пышный.