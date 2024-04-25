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25 апреля 2024, 14:02 Читати українською

НБУ снизил учетную ставку до 13,5%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до уровня 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до уровня 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года.

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Решение Правления

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года. Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности», — отметил Пышный.

Напомним

25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+38
RobinG
RobinG
25 апреля 2024, 14:22
#
Заживем… но не мы…
+
0
ValNa82
ValNa82
25 апреля 2024, 14:29
#
100%

+
+24
bonv
bonv
25 апреля 2024, 14:34
#
І відсотки по депозитах та ОВДП.
+
+39
Lolik1837
Lolik1837
25 апреля 2024, 14:44
#
Пипец. Такое впечатление, что у нас мирное время, что учётная ставка только 13.5%. И мы конечно же верим в годовую инфляцию 3.5% и в рост экономики,и в самодостаточность нашей энергетики , и экспорт у нас превышает импорт , и доходов государства вполне хватает на его расходы, а долги уменьшаются. Безусловно мы верим в это и понимаем , что поэтому учётная ставка падает)
+
+15
TAN72
TAN72
25 апреля 2024, 15:17
#
Даёшь депозит под минимальный процент с вычетом подоходного и военного сбора.
+
0
BrutForce
BrutForce
25 апреля 2024, 15:42
#
Спільното, які овдп зараз вигідніше придбати?
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