FinAwards 2024: лучшие компании и руководители страхового рынка

29 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2024. Сайты «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

Лучший продукт страховой компании ДМС

Победу в номинации «Лучший продукт страховой компании ДМС» одержала СК «Инго». Судьи оценили преимущества предложений компании:

Стоимость пакета (от 2 до 50 тыс. грн. в год).

Особенности покрытия (медикаменты без франшизы; стоматология с лимитом от 1 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от программы; ежегодный медосмотр; хронические заболевания; пассивные военные риски).

Количество медучреждений, с которыми работает компания, — более 2 тыс.

Второе место заняла СК «Арсенал Страхование», третье — UNIQA.

Лучший продукт КАСКО

Победителем в номинации «Лучший продукт страховой компании: КАСКО» стала страховая компания ARX.

Компания имеет пять различных видов страхования автомобиля от рисков, которые могут возникнуть в процессе его эксплуатации. К примеру, эконом — полис «Мини каско» покрывает только риски от ДТП, страховка «Все включено» — все риски, не связанные с военными действиями.

Военные риски покрывает новый продукт «Железный купол». Ее владелец может получить возмещение в случае повреждения или полного уничтожения автомобиля ракетой или беспилотником.

Второе место заняла СК «Арсенал Страхование», третье — UNIVERSALNA.

Лучшая digital компания

Победителем в номинации «Лучшая digital компания» стала СК ARX.

Страховые случаи она регулируется дистанционно. Совершить очередной платеж, оформить автогражданку и туристическое страхование здесь можно онлайн, по подсчетам компании, всего за 6 минут.

Компания имеет самый прозрачный сервис обратной связи — Transparent Customer Feedback. Он позволяет после урегулирования страхового случая оценить качество работы по 5-звездной шкале. Все отзывы в режиме реального времени отображаются на сайте. Модерацией занимается независимая международная компания eKomi — The Feedback Company.

Второе место заняла СК «UNIQA», третье — СК «Арсенал Страхование».

Тройка лидеров в других номинациях для страховых компаний

В номинации «Лучший клиентский сервис»

CК ARX;

СК «Арсенал Страхование»;

Экспресс Страхование.

В номинации «Лучший СЕО страховой компании»

Андрей Перетяжко, глава Правления страховой компании ARX;

Елена Улье, глава Правления страховой компании «UNIQA»;

Андрей Артюхов, председатель Правления ЧАО «СК «УСО».

О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Партнерами учредителей премии — сайтов «Минфин» и Finance.ua в этом году стали Национальная ассоциация банков Украины, крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.