В Лондоне запустили торговлю золотыми фьючерсами: почему это важно для рынка

ICE запустила в Лондоне торговлю золотыми фьючерсами. Новый инструмент должен предоставить трейдерам дополнительную возможность страховать риски на фоне геополитической неопределенности и расхождений между ценами на золото в Лондоне и Нью-Йорке. Контракты привязаны к ежедневным ценовым ориентирам лондонского рынка — крупнейшего в мире центра торговли физическим золотом. Об этом 6 октября пишет Financial Times.

В Лондоне торгуют фьючерсами на золото: что происходит на рынке золота

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Вместе с золотом ICE запустила фьючерсы на серебро, платину и палладий. Контракты основываются на ежедневных аукционах компании в Лондоне, где определяются цены на драгоценные металлы.

Лондон является крупнейшим в мире центром торговли физическим золотом. Каждый день здесь заключаются внебиржевые сделки почти на $190 млрд, а в местных хранилищах находится золото примерно на $1,4 трлн.

Однако, успешного рынка золотых фьючерсов в городе в последние годы не было. Лондонская биржа металлов закрыла свой контракт в 2022 году после пяти лет работы из-за низких объемов торгов. Предыдущая попытка создать такой рынок в середине 1980-х тоже не увенчалась успехом.

Почему ICE запускает фьючерсы именно в Лондоне

Новый рынок появляется на фоне нескольких лет геополитических конфликтов, санкций и тарифных угроз, усиливших напряженность на глобальном рынке золота.

После торговой кампании президента США Дональда Трампа в апреле прошлого года трейдеры перевезли значительные объемы золота в США, пытаясь избежать риска тарифов. В результате, цены на золотые фьючерсы в Нью-Йорке превысили цены на физическое золото в Лондоне.

В ICE считают, что фьючерсный рынок в Лондоне может помочь трейдерам лучше управлять подобными ценовыми рисками. Президент ICE Futures Europe Крис Роудс отметил, что деривативы должны поддерживать физический рынок, а привязка новых контрактов к лондонскому аукциону может быть привлекательна для его участников.

Геополитическая неопределенность также влияет на решения центральных банков по хранению золотых резервов. В прошлом месяце центральный банк Нидерландов перевел более 78 тонн золота из Нью-Йорка в Лондон, объяснив это ростом геополитической нестабильности.

Гонконг и Сингапур увеличивают мощности для хранения золота, а центральные банки Франции и Индии вернули часть своих резервов из других стран.

Как будут работать новые контракты

Новые контракты ICE рассчитаны на периоды от одного дня до шести месяцев. Их клиринг будет осуществлять лондонское подразделение ICE, также обслуживающее фьючерсы на нефть Brent.

Основной рынок золотых фьючерсов в настоящее время сосредоточен в Нью-Йорке. Среднедневной объем торгов по таким контрактам на CME Group в первой половине года составил около $125 млрд. Собственный рынок золота ICE в США значительно уступает CME, в то время как быстро растет рынок в Шанхае.

В прошлом году London Bullion Market Association призвала возобновить торговлю золотыми фьючерсами в Великобритании. По мнению ассоциации, это позволило бы трейдерам лучше использовать разницу между ценами на золото в Великобритании и Нью-Йорке.

Позиции ICE на лондонском рынке ценовых ориентиров золота усилились. Через десятилетие после того, как компания взяла под контроль золотой бенчмарк, количество участников централизованного аукциона выросло с четырех до 20. Среди них — торговые компании Jane Street и DRW, а также банки Goldman Sachs и Citi.

Среднедневные объемы торгов на аукционе с 2015 года выросли более чем на 30% — до более чем 424 000 унций.