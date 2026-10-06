Кредитный бум в банках: ПриватБанк и monobank забрали наибольший прирост ссуд населению

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2026, 14:20 Читати українською

Кредитный бум в банках: ПриватБанк и monobank забрали наибольший прирост ссуд населению

Украинские банки в 2026 году заметно наращивают кредитование. По данным финансового аналитика Андрея Шевчишина, за 8 месяцев кредитный портфель рос примерно на 20% в бизнес-сегменте и на 25% в розничном.

Украинские банки в 2026 году заметно наращивают кредитование.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По оперативным данным НБУ, к концу августа чистый кредитный портфель банков составлял около 1,31 трлн грн. За один август он увеличился на 55 млрд грн, или 4,4%.

Кто больше всего кредитовал бизнес

Наибольший прирост кредитов юридическим лицам за январь-август 2026 зафиксировали:

В целом, чистый портфель кредитов бизнеса на конец августа составил около 933,2 млрд грн. За месяц он вырос на 38,7 млрд грн, или 4,3%.

При этом гривневые кредиты юридическим лицам достигли 651,8 млрд грн, а валютные в гривневом эквиваленте — 281,3 млрд грн. В годовом исчислении гривневый портфель бизнеса вырос на 33%, валютный — на 31,4%.

В розничном кредитовании лидируют два банка

Среди кредитов физлицам наибольший прирост за 8 месяцев показали:

К концу августа чистый кредитный портфель населения составил около 374,7 млрд грн. За месяц он увеличился на 16,4 млрд. грн., или 4,6%, а за год — на 38,1%.

Таким образом, в розничном кредитовании основной прирост обеспечили ПриватБанк и Универсал Банк из monobank — вместе они нарастили портфель почти на 45 млрд грн за восемь месяцев.

Читайте также: Банки заработали меньше: кто возглавил рейтинг доходов за 8 месяцев 2026 года

Для сравнения еще в начале года НБУ фиксировал годовой рост чистых гривневых кредитов населению на 33,9%, а кредитование бизнеса также демонстрировало высокие темпы.

В то же время, показатель в 1,31 трлн грн не следует трактовать как сумму всех кредитов, которые банки выдали с начала года: это именно объем чистого кредитного портфеля, то есть кредитов с учетом погашений и других изменений.

Как мы писали, Депозиты украинцев выросли до 504 млрд грн: какие банки забрали большую часть новых денег

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами