Кредитный бум в банках: ПриватБанк и monobank забрали наибольший прирост ссуд населению

Украинские банки в 2026 году заметно наращивают кредитование. По данным финансового аналитика Андрея Шевчишина, за 8 месяцев кредитный портфель рос примерно на 20% в бизнес-сегменте и на 25% в розничном.

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По оперативным данным НБУ, к концу августа чистый кредитный портфель банков составлял около 1,31 трлн грн. За один август он увеличился на 55 млрд грн, или 4,4%.

Кто больше всего кредитовал бизнес

Наибольший прирост кредитов юридическим лицам за январь-август 2026 зафиксировали:

ПриватБанк — +27,21 млрд грн;

ПУМБ — +19,55 млрд грн;

Райффайзен Банк — +14,90 млрд грн;

ОТП Банк — +12,11 млрд грн;

Укрэксимбанк — +10,97 млрд грн.

В целом, чистый портфель кредитов бизнеса на конец августа составил около 933,2 млрд грн. За месяц он вырос на 38,7 млрд грн, или 4,3%.

При этом гривневые кредиты юридическим лицам достигли 651,8 млрд грн, а валютные в гривневом эквиваленте — 281,3 млрд грн. В годовом исчислении гривневый портфель бизнеса вырос на 33%, валютный — на 31,4%.

В розничном кредитовании лидируют два банка

Среди кредитов физлицам наибольший прирост за 8 месяцев показали:

ПриватБанк — +24,60 млрд грн;

Универсал Банк (monobank) — +20,21 млрд грн;

ПУМБ — +8,12 млрд грн;

Сбербанк — +4,94 млрд грн;

Смысл Банк — +3,28 млрд грн.

К концу августа чистый кредитный портфель населения составил около 374,7 млрд грн. За месяц он увеличился на 16,4 млрд. грн., или 4,6%, а за год — на 38,1%.

Таким образом, в розничном кредитовании основной прирост обеспечили ПриватБанк и Универсал Банк из monobank — вместе они нарастили портфель почти на 45 млрд грн за восемь месяцев.

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Для сравнения еще в начале года НБУ фиксировал годовой рост чистых гривневых кредитов населению на 33,9%, а кредитование бизнеса также демонстрировало высокие темпы.

В то же время, показатель в 1,31 трлн грн не следует трактовать как сумму всех кредитов, которые банки выдали с начала года: это именно объем чистого кредитного портфеля, то есть кредитов с учетом погашений и других изменений.

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