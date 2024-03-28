Минфин - Курсы валют Украины

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28 марта 2024, 17:05 Читати українською

ВВП Украины в прошлом году вырос на 5,3% — Госстат

Реальный ВВП Украины по итогам 2023 года увеличился на 5,3% по сравнению с 2022 годом, когда экономика упала на 28,8%. Номинальный ВВП в прошлом году вырос до 6,5 трлн. Об этом свидетельствует предварительная оценка Госстата.

Реальный ВВП Украины по итогам 2023 года увеличился на 5,3% по сравнению с 2022 годом, когда экономика упала на 28,8%.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ранее в Нацбанке прогнозировали, что рост ВВП Украины по итогам 2023 года мог превысить 5% благодаря большим, чем ожидалось, поступлениям международной финансовой помощи, хорошему урожаю, отсутствию перебоев в энергосистеме, новому морскому коридору и адаптивности предпринимателей.

Читайте также: Минэкономики оценило рост ВВП в январе-феврале на уровне 3,6%

Прогноз на 2024 год

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк Украины не планирует пересматривать свой прогноз по росту ВВП в 2024 году, который составляет 3,6%.

«Минфин» писал, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что рост ВВП Украины замедлится в этом году до 3,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
28 марта 2024, 17:45
#
Делаем вывод чем хуже экономике, тем выше ВВП🤔
+
0
stas12345
stas12345
28 марта 2024, 19:26
#
Каждый раз когда падает на 30−40% потом несколько лет растет на 3−4%. Вигодно
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