ВВП Украины в прошлом году вырос на 5,3% — Госстат

Реальный ВВП Украины по итогам 2023 года увеличился на 5,3% по сравнению с 2022 годом, когда экономика упала на 28,8%. Номинальный ВВП в прошлом году вырос до 6,5 трлн. Об этом свидетельствует предварительная оценка Госстата.

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Ранее в Нацбанке прогнозировали, что рост ВВП Украины по итогам 2023 года мог превысить 5% благодаря большим, чем ожидалось, поступлениям международной финансовой помощи, хорошему урожаю, отсутствию перебоев в энергосистеме, новому морскому коридору и адаптивности предпринимателей.

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Прогноз на 2024 год

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк Украины не планирует пересматривать свой прогноз по росту ВВП в 2024 году, который составляет 3,6%.

«Минфин» писал, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что рост ВВП Украины замедлится в этом году до 3,9%.