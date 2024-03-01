«Синдром Каудильо»: как экономика приводит к власти популистов

В этом году в мире пройдет огромное количество выборов. Кого могут выбрать демократические и авторитарные страны, и как это повлияет на то, в каком мире мы будем жить ближайшие несколько лет, прогнозируют в комментарии Fortune топ-менеджеры Ipsos — президент Клиффорд Янг и старший вице-президент по связям с общественностью Крис Джексон. «Минфин» выбрал главное.

2024 год станет серьезным испытанием для глобальной демократии. Запланировано провести более 70 выборов, в том числе около 40 выборов в исполнительную власть. Но этот год важен не только аномально большим количеством выборов.

Продолжающаяся широкая поддержка популизма на глобальном уровне предполагает, что выборы 2024 года могут привести к появлению новой когорты популистских, выступающих против истеблишмента, правительств, и, возможно, к более широкому откату демократических норм по всему миру.

Почему популистов может стать больше

Эта тенденция в основе своей обусловлена ​​экономическим и социальным разочарованием и продолжающимся крахом веры в существующую экономическую систему.

Недавно Ipsos провел последнюю версию нашего опроса с участием более 20 000 респондентов, в ходе которого была измерена эволюция популистских настроений в 28 странах с 2016 года. Последние исследования показывают, что убеждения, направленные против истеблишмента, основаны на ощущении экономической стагнации и коррелируют с плохими экономическими показателями, неравенством и ностальгией по прошлому.

Основой этой системы является то, что экономическая система настроена против обычного человека. Опрос, например, показал, что 67% опрошенных считают, что «экономика настроена» на благо элиты.

Сколько людей считают, что экономика страны работает на богатых и влиятельных людей, %

Источник: Ipsos

Логика выглядит примерно так: почему в богатой стране так много бедных людей? Потому что элита подстроила систему в свою пользу. К кому стучаться гражданам? К сильному лидеру, который может забрать страну у богатых и влиятельных людей, а 63% респондентов согласны с тем, что их страна нуждается в этом.

Мы часто называем это «синдромом Каудильо». Симптомы этого синдрома варьируются от страны к стране, но логика одна и та же.

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Могут ли появиться новые «Каудильо» и где

В США бывший президент Дональд Трамп будет стремиться свергнуть более влиятельного кандидата в лице действующего президента Джо Байдена. Это классический матч между истеблишментом и антиистеблишментом.

Контекст говорит о многом.

Сколько людей считают, что их общество/страна сломана, %

Источник: Ipsos

В Южной Африке есть одна доминирующая партия истеблишмента — Африканский национальный конгресс (АНК). С 2016 года убежденность в том, что «система сломана», выросла на 15 пунктов (58% против 73%). Мы ожидаем, что высокий уровень популистских настроений оставит трещины на фасаде АНК. Как это будет происходить конкретно — неясно.

Аналогичным образом, в Великобритании Лейбористская партия, скорее всего, одержит верх над Тори. И это на фоне роста популистского сентимента: убежденность в том, что «общество находится в упадке» выросло на 30 пунктов в период с 2021 по 2023 год (48% против 78%).

Даже если истеблишмент одержит победу, антисистемные убеждения оставят свой след, о чем свидетельствует подъем правопопулистской партии Reform UK на недавних дополнительных выборах.

Правительствам, выступающим против истеблишмента в Мексике, Индонезии и Индии, предстоит переизбрание в 2024 году. Во всех трех странах наблюдается сильное убеждение большинства в том, что система в их стране сломана.

Хотя окончательные результаты еще не объявлены, нынешний министр обороны Индонезии Прабово Субианто, бывший генерал армии, уже победил с убедительным преимуществом. «Зачистка» этих стран усилит антисистемное движение во всем мире.

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Чего ждать от популистов

Нелиберальная система убеждений, как показывает наш анализ, тесно коррелирует с различными показателями отката демократии, коррупции и других форм социальной и политической дезорганизации. Такая социальная дисфункция может варьироваться от неуважения к нормам поведения до нарушений конституционных принципов и вмешательств в выборы.

Многие другие индикаторы показывают значительный откат демократии за последнее десятилетие или даже больше. Freedom House отмечает, что уровень свободы в мире снижается 17-й год подряд. А Transparency International показывает, что мир добился незначительного прогресса в борьбе с коррупцией. Наше исследование показывает, что такое отставание коренится в народной поддержке.

В Мексике и Индонезии популистские настроения в последние годы снизились, тогда как в Великобритании и Южной Африке они растут. Последний анализ показывает, что выборы сами по себе могут снизить недовольство населения системой.

Тем не менее, выборы не являются полноценным лекарством. В краткосрочной перспективе они действуют, как клапан сброса давления для общественного недовольства. Но приход новых лидеров необязательно означает лучшее или более отзывчивое правительство.

Так же, как совершенно необязательно, что политики, выступающие против истеблишмента, разрушат все вокруг после прихода к власти. Эммануэль Макрон во Франции и Лула да Силва в Бразилии стали системными политиками, хотя приходили во власть из аутсайдеров.

Однако, более экстремальные проявления антиэстеблишментных настроений требуют наличия сильного политика, который будет их поддерживать и разжигать. Такими лидерами являются, например, Жаир Болсонару в Бразилии, Хавьер Милей в Аргентине, Виктор Орбан в Венгрии и Анджей Дуда в Польше — все они представляют более радикальные направления.

В конечном итоге, антисистемные убеждения могут привести к разным результатам — от более «ванильных», или умеренных, до более «безумных», или крайних. Так что результаты борьбы с истеблишментом будут существенно различаться по всему миру.

Неизвестно, победят ли популисты, или истеблишменту удастся выстоять. Но что мы точно знаем, так это то, что разочарование людей в институтах и системах остается во всем мире. Это должно заставить всех нас быть в состоянии повышенной готовности.