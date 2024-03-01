«Синдром Каудильо»: как экономика приводит к власти популистов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 марта 2024, 8:50 Читати українською

«Синдром Каудильо»: как экономика приводит к власти популистов

В этом году в мире пройдет огромное количество выборов. Кого могут выбрать демократические и авторитарные страны, и как это повлияет на то, в каком мире мы будем жить ближайшие несколько лет, прогнозируют в комментарии Fortune топ-менеджеры Ipsos — президент Клиффорд Янг и старший вице-президент по связям с общественностью Крис Джексон. «Минфин» выбрал главное.

В этом году в мире пройдет огромное количество выборов.

2024 год станет серьезным испытанием для глобальной демократии. Запланировано провести более 70 выборов, в том числе около 40 выборов в исполнительную власть. Но этот год важен не только аномально большим количеством выборов.

Продолжающаяся широкая поддержка популизма на глобальном уровне предполагает, что выборы 2024 года могут привести к появлению новой когорты популистских, выступающих против истеблишмента, правительств, и, возможно, к более широкому откату демократических норм по всему миру.

Почему популистов может стать больше

Эта тенденция в основе своей обусловлена ​​экономическим и социальным разочарованием и продолжающимся крахом веры в существующую экономическую систему.

Недавно Ipsos провел последнюю версию нашего опроса с участием более 20 000 респондентов, в ходе которого была измерена эволюция популистских настроений в 28 странах с 2016 года. Последние исследования показывают, что убеждения, направленные против истеблишмента, основаны на ощущении экономической стагнации и коррелируют с плохими экономическими показателями, неравенством и ностальгией по прошлому.

Основой этой системы является то, что экономическая система настроена против обычного человека. Опрос, например, показал, что 67% опрошенных считают, что «экономика настроена» на благо элиты.

Сколько людей считают, что экономика страны работает на богатых и влиятельных людей, %

Источник: Ipsos

Логика выглядит примерно так: почему в богатой стране так много бедных людей? Потому что элита подстроила систему в свою пользу. К кому стучаться гражданам? К сильному лидеру, который может забрать страну у богатых и влиятельных людей, а 63% респондентов согласны с тем, что их страна нуждается в этом.

Мы часто называем это «синдромом Каудильо». Симптомы этого синдрома варьируются от страны к стране, но логика одна и та же.

Читайте также: JPMorgan: «год выборов» станет вызовом для акций и мировой экономики

Могут ли появиться новые «Каудильо» и где

В США бывший президент Дональд Трамп будет стремиться свергнуть более влиятельного кандидата в лице действующего президента Джо Байдена. Это классический матч между истеблишментом и антиистеблишментом.

Контекст говорит о многом.

Сколько людей считают, что их общество/страна сломана, %

Источник: Ipsos

В Южной Африке есть одна доминирующая партия истеблишмента — Африканский национальный конгресс (АНК). С 2016 года убежденность в том, что «система сломана», выросла на 15 пунктов (58% против 73%). Мы ожидаем, что высокий уровень популистских настроений оставит трещины на фасаде АНК. Как это будет происходить конкретно — неясно.

Аналогичным образом, в Великобритании Лейбористская партия, скорее всего, одержит верх над Тори. И это на фоне роста популистского сентимента: убежденность в том, что «общество находится в упадке» выросло на 30 пунктов в период с 2021 по 2023 год (48% против 78%).

Даже если истеблишмент одержит победу, антисистемные убеждения оставят свой след, о чем свидетельствует подъем правопопулистской партии Reform UK на недавних дополнительных выборах.

Правительствам, выступающим против истеблишмента в Мексике, Индонезии и Индии, предстоит переизбрание в 2024 году. Во всех трех странах наблюдается сильное убеждение большинства в том, что система в их стране сломана.

Хотя окончательные результаты еще не объявлены, нынешний министр обороны Индонезии Прабово Субианто, бывший генерал армии, уже победил с убедительным преимуществом. «Зачистка» этих стран усилит антисистемное движение во всем мире.

Читайте также: ОЭСР назвала страну с наибольшим ростом ВВП в будущем: это не Китай

Чего ждать от популистов

Нелиберальная система убеждений, как показывает наш анализ, тесно коррелирует с различными показателями отката демократии, коррупции и других форм социальной и политической дезорганизации. Такая социальная дисфункция может варьироваться от неуважения к нормам поведения до нарушений конституционных принципов и вмешательств в выборы.

Многие другие индикаторы показывают значительный откат демократии за последнее десятилетие или даже больше. Freedom House отмечает, что уровень свободы в мире снижается 17-й год подряд. А Transparency International показывает, что мир добился незначительного прогресса в борьбе с коррупцией. Наше исследование показывает, что такое отставание коренится в народной поддержке.

В Мексике и Индонезии популистские настроения в последние годы снизились, тогда как в Великобритании и Южной Африке они растут. Последний анализ показывает, что выборы сами по себе могут снизить недовольство населения системой.

Тем не менее, выборы не являются полноценным лекарством. В краткосрочной перспективе они действуют, как клапан сброса давления для общественного недовольства. Но приход новых лидеров необязательно означает лучшее или более отзывчивое правительство.

Так же, как совершенно необязательно, что политики, выступающие против истеблишмента, разрушат все вокруг после прихода к власти. Эммануэль Макрон во Франции и Лула да Силва в Бразилии стали системными политиками, хотя приходили во власть из аутсайдеров.

Однако, более экстремальные проявления антиэстеблишментных настроений требуют наличия сильного политика, который будет их поддерживать и разжигать. Такими лидерами являются, например, Жаир Болсонару в Бразилии, Хавьер Милей в Аргентине, Виктор Орбан в Венгрии и Анджей Дуда в Польше — все они представляют более радикальные направления.

В конечном итоге, антисистемные убеждения могут привести к разным результатам — от более «ванильных», или умеренных, до более «безумных», или крайних. Так что результаты борьбы с истеблишментом будут существенно различаться по всему миру.

Неизвестно, победят ли популисты, или истеблишменту удастся выстоять. Но что мы точно знаем, так это то, что разочарование людей в институтах и системах остается во всем мире. Это должно заставить всех нас быть в состоянии повышенной готовности.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+45
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 марта 2024, 9:01
#
95% виборців — тупа отара, яка має пам’ять в кілька днів максимум. Вони не можуть зрозуміти різницю між сказаним та зробленим. В принципі, за одну каденцію не можна вийти на з.п. учителя в 4000 баксів. Не можна підняти пенсію та опустити тарифи одночасно. Якщо ти береш 200 грн за свій голос, то готуйся, що з тебе пострижуть х100.
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
1 марта 2024, 9:40
#
Маргінальному населенню заходять прості гасла. Наприклад працювати менше- отримувати більше, взяти все та й поділити, безплатна комуналка, халява і.т.д. Не проголосують за того хто скаже що буде важко, треба працювати щоб щось мати. Тому популісти використовують ці маніпуляції щоб дорватися до влади, далі одразу ж про них забувають)) До речі всі ці Трампи та їм подібні навіть не знають як живе середньостатистична людина в їх країні. Більшість з них вихідці з багатих родин, власники бізнесів та мільярдних статків що нещадно експлатують на своїх підприємствах тих же людей яким обіцяють халяву)))
+
0
Riojas
Riojas
1 марта 2024, 11:11
#
Все это понятно, но если люди действительно недовольны ситуацией в стране и текущей властью? Ну не возникают Трампы от хорошей жизни. Можно рисовать офигенные графики роста ВВП, капитализации, медианной зарплаты и безработицы, но обычный Джо не ощущает, что он стал жить лучше, по факту его покупательная способность упала. Популизм — а бесконечные программы поддержки сирых, убогих и юродивых (в число которых входят все, кроме Джо) действующей властью это не популизм?
+
0
bonv
bonv
1 марта 2024, 11:28
#
Популісти і тепер при владі. Відосики-шашлички-гасла-зе-жесть.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GuitarHero, ZverevaOlha и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами