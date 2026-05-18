18 мая 2026, 15:45 Читати українською

Государство готовит крупные аукционы: за каждый объект хотят получить до $100 млн.

Правительство ожидает, что летом активизируются приватизационные процессы, что позволит до конца года получить 13 млрд гривен. Об этом в интервью сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Что планируют продавать

«Летом будет объявлено много приватизационных аукционов, в том числе несколько аукционов крупной приватизации», — сказал он.

По словам министра, в этом году точно ожидается приватизация:

  • Одесского припортового завода,
  • Демуринского ГОКа,
  • Ocean Plaza,
  • Николаевского глиноземного завода.

Он отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к приватизации и уже осматривают объекты, чтобы принять участие в аукционах.

За каждый крупный объект планируется выручить 70−100 млн долларов. В общей сложности от крупной приватизации может быть привлечено до 10 млрд гривен (227,5 млн долларов).

Миллиарды от малой приватизации

Соболев сообщил, что от уже активно продолжающейся малой приватизации до конца года планируется получить в общей сложности 3 млрд гривен, при том, что ФГИ уже продал активов на 1 млрд гривен.

«Фонд сейчас очень оживился после прихода туда Дмитрия Наталухи (председатель ФГИ с января 2026 года). И мы видим больший интерес инвесторов из разных стран — Европа, США», — рассказал он.

Кроме того, планируется продать часть компании «Укрнафта», но детали в правительстве пока не разглашают. В перечне объектов продаж на текущий год этого актива нет. Но, по словам министра экономики, заинтересованность купить часть компании есть у компаний «разных стран».

«Часть я не могу сказать, но это точно не 3%. Это не портфельные инвесторы, а стратегические инвесторы, нефтяные компании, которые смотрят на «Укрнафту», — уточнил Соболев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
