Украина создала собственную управляемую авиабомбу: детали

Первая украинская управляемая авиационная бомба (КАБ), созданная при поддержке оборонного кластера Brave1, прошла все необходимые испытания и готова к боевому применению. Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию боеприпасов, а украинские пилоты отрабатывают сценарии их использования, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Что известно об украинской КАБ

Украинская КАБ стала первой отечественной управляемой авиабомбой, полностью адаптированной под современную войну. Ее разработка продолжалась 17 месяцев, а Brave1 поддержал проект грантом еще на раннем этапе.

КАБ оснащена системой наведения и аэродинамического управления, что позволяет значительно повысить точность поражения целей по сравнению с обычными вольнопадающими бомбами. Основным преимуществом КАБ является возможность запуска в десятках километров от цели, не заходя в зону действия вражеской ПВО, отмечается в сообщении Минобороны.

По данным разработчиков, украинская бомба имеет боевую часть массой 250 кг и предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других целей в глубоком тылу противника. В Минобороны заявили, что первое боевое применение может произойти в ближайшее время.