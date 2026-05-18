18 мая 2026, 13:11

Украина создала собственную управляемую авиабомбу: детали

Первая украинская управляемая авиационная бомба (КАБ), созданная при поддержке оборонного кластера Brave1, прошла все необходимые испытания и готова к боевому применению. Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию боеприпасов, а украинские пилоты отрабатывают сценарии их использования, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Фото: Михаид Федоров

Что известно об украинской КАБ

Украинская КАБ стала первой отечественной управляемой авиабомбой, полностью адаптированной под современную войну. Ее разработка продолжалась 17 месяцев, а Brave1 поддержал проект грантом еще на раннем этапе.

КАБ оснащена системой наведения и аэродинамического управления, что позволяет значительно повысить точность поражения целей по сравнению с обычными вольнопадающими бомбами. Основным преимуществом КАБ является возможность запуска в десятках километров от цели, не заходя в зону действия вражеской ПВО, отмечается в сообщении Минобороны.

По данным разработчиков, украинская бомба имеет боевую часть массой 250 кг и предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других целей в глубоком тылу противника. В Минобороны заявили, что первое боевое применение может произойти в ближайшее время.

«Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high-tech оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя», — заявил Федоров.

Роман Мирончук
Комментарии - 1

00979764
00979764
18 мая 2026, 16:36
Ідей хватає . І навіть різних зразків — повно . А от з масштабуванням всього цього — є проблеми …
