Война США в Иране уже обошлась в $25 миллиардов — Пентагон

Война между США, Израилем и Ираном уже обошлась компаниям по всему миру как минимум в 25 миллиардов долларов , и эта сумма растет, согласно анализу Reuters.

Что показывает анализ

Анализ финансовых отчетов компаний, зарегистрированных в США, Европе и Азии, с начала конфликта дает трезвое представление о его последствиях. Бизнес борется с стремительным ростом цен на энергоносители, разрывом цепочек поставок и перекрытием торговых путей из-за блокады Ираном Ормузского пролива.

Анализ показывает, что по меньшей мере 279 компаний назвали войну причиной принятия защитных мер для смягчения финансового удара, включая повышение цен и сокращение производства. Другие приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в отпуск, ввели топливные надбавки или обратились за чрезвычайной помощью к правительству.

«Такой уровень спада в отрасли схож с тем, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса, и даже выше, чем в другие периоды рецессии», — сказал аналитикам генеральный директор Whirlpool Марк Бицер после того, как компания сократила свой годовой прогноз вдвое и приостановила выплату дивидендов.

Аналитики отмечают, что по мере замедления роста ценовая власть ослабнет, а фиксированные расходы станет труднее покрывать, что угрожает рентабельности во втором квартале и в дальнейшем. Длительный рост цен, вероятно, подпитает инфляцию, что нанесет ущерб и без того хрупкому доверию потребителей.

«Потребители воздерживаются от замены товаров и предпочитают их ремонтировать», — сказал Бицер.

Рост стоимости

Производитель бытовой техники не единственный. Такие компании, как Procter & Gamble, малайзийский производитель презервативов Karex и Toyota, предупредили о растущих убытках, поскольку конфликт вступает в третий месяц.

Блокада Ираном Ормузского пролива — важнейшего энергетического узкого места в мире — подтолкнула цены на нефть выше 100 долларов за баррель, что более чем на 50% выше, чем до войны.

Закрытие пролива привело к росту затрат на доставку, сокращению поставок сырья и перекрытию торговых путей, жизненно важных для движения товаров. Пострадали поставки удобрений, гелия, алюминия, полиэтилена и других ключевых ресурсов.

Пятая часть компаний, принявших участие в опросе — от производителей косметики, шин и моющих средств до операторов круизных лайнеров и авиакомпаний — сообщили о финансовых убытках из-за войны.

Большинство из них базировались в Великобритании и Европе, где расходы на энергию и так были высокими, тогда как почти треть — из Азии, что отражает значительную зависимость этих регионов от нефти и топливных продуктов с Ближнего Востока.

Масштаб ситуации

Чтобы оценить масштаб ситуации, к октябрю прошлого года сотни компаний сообщили о расходах на сумму более 35 млрд долларов из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в 2025 году.

Наибольшую долю количественно оцененных расходов, связанных с войной, составляют авиакомпании — почти 15 млрд долларов, причем цены на авиационное топливо выросли почти вдвое. По мере того как кризис затягивается, все больше компаний из других отраслей бьют тревогу. Японская Toyota предупредила об убытках в размере 4,3 млрд долларов, а P&G оценила потери прибыли после налогообложения в 1 млрд долларов.

Гигант быстрого питания McDonald's в начале этого месяца заявил, что ожидает более высокой долгосрочной инфляции затрат из-за продолжающихся перебоев в цепочках поставок — такая оценка до недавнего времени была присуща только отчетам о промышленной прибыли.

Резкий скачок цен на топливо негативно сказывается на потребительском спросе среди людей с низкими доходами, сказал генеральный директор Крис Кемпчинский, добавив, что «повышенные цены на бензин — это основная проблема, которую мы сейчас наблюдаем».

Влияние цен на нефть

Почти 40 компаний в промышленности, химической и сырьевой отраслях заявили, что повысят цены из-за своей зависимости от поставок нефтехимической продукции с Ближнего Востока.

Финансовый директор Newell Brands Марк Эрцег в начале этого месяца заявил, что каждое повышение цены на нефть на 5 долларов за баррель добавляет около 5 миллионов долларов к расходам.

Немецкий производитель шин Continental ожидает убытков в размере не менее 100 миллионов евро (117 миллионов долларов) во втором квартале из-за стремительного роста цен на нефть, что делает сырье дороже.

Исполнительный директор Continental Роланд Вельцбахер заявил в начале этого месяца, что это повлияет на отчет о прибылях и убытках компании только через три-четыре месяца. «Это, вероятно, скажется на нас в конце второго квартала, а затем в полной мере — во второй половине года», — сказал он.

Влияние на компании

В течение первого квартала прибыль компаний оставалась высокой, что частично объясняет, почему основные индексы, такие как S&P 500, смогли достичь новых максимумов, даже несмотря на рост затрат на энергоносители и повышение доходности облигаций из-за опасений по поводу инфляции.

Согласно данным FactSet, по состоянию на 31 марта прогнозы по чистой рентабельности во втором квартале были снижены на 0,38 процентного пункта для промышленных компаний из индекса S&P 500, на 0,14 процентного пункта для компаний сектора дискреционных товаров и на 0,08 процентного пункта для компаний сектора товаров первой необходимости.

Европейские компании, входящие в индекс STOXX 600, столкнутся с давлением на рентабельность, начиная со второго квартала, поскольку переложить дополнительные расходы на потребителей станет сложнее, а защита от хеджирования утратит силу, заявили аналитики Goldman Sachs.

В секторах, ориентированных на потребителей, включая автомобильную, телекоммуникационную и бытовую продукцию, прогнозы на ближайшие 12 месяцев пересматриваются в сторону снижения более чем на 5%, отметил Герри Фаулер, руководитель отдела европейской стратегии акций UBS.

В Японии аналитики с конца марта вдвое снизили прогнозы роста прибыли во втором квартале до 11,8%.

«Настоящий удар по прибыли еще не отразился на результатах большинства компаний», — отметил Рами Сарафа, генеральный директор Cordoba Advisory Partners.