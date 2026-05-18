Стартап Sensay основал собственное остров-государство, которым управляет ИИ-правительство из исторических личностей — сейчас он претендует на остров площадью 3,4 км². Об этом пишет CNN.
Кто вошел в состав
В состав правительства входят:
• Марк Аврелий — президент
• Уинстон Черчилль — премьер-министр
• Нельсон Мандела — министр юстиции
• Сунь-цзы — министр обороны
• Элеонора Рузвельт — министр иностранных дел
• Флоренс Найтингейл — министр здравоохранения
• Конфуций — министр образования
• Леонардо да Винчи — культура и инновации
• Царица Хатшепсут — инфраструктура
• Махатма Ганди — совет управления
• Александр Гамильтон — экономический блок
На данный момент страну не признало ни одно государства, но на «цифровое гражданство» подались уже более 12 тыс.
Источник: CNN
