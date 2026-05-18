Стартап Sensay основал собственное остров-государство, которым управляет ИИ-правительство из исторических личностей — сейчас он претендует на остров площадью 3,4 км². Об этом пишет CNN.

Кто вошел в состав

В состав правительства входят:

• Марк Аврелий — президент

• Уинстон Черчилль — премьер-министр

• Нельсон Мандела — министр юстиции

• Сунь-цзы — министр обороны

• Элеонора Рузвельт — министр иностранных дел

• Флоренс Найтингейл — министр здравоохранения

• Конфуций — министр образования

• Леонардо да Винчи — культура и инновации

• Царица Хатшепсут — инфраструктура

• Махатма Ганди — совет управления

• Александр Гамильтон — экономический блок

На данный момент страну не признало ни одно государства, но на «цифровое гражданство» подались уже более 12 тыс.