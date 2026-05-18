18 мая 2026, 14:17 Читати українською

Массового завоза мигрантов не будет — Минэкономики делает ставку на возвращение украинцев

Привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом для Украины. Основную ставку власти делают на возвращение украинцев из-за границы и привлечение к работе тех, кто уже находится в стране. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и с/х Алексей Соболев в интервью РБК-Украина.

Планы Минэкономики

По словам министра, для ежегодного роста ВВП на 7% украинской экономике в течение следующих десяти лет необходимо 4,5 миллиона работников.

Он отметил, что на подконтрольной Украине территории находятся около 30 миллионов человек, из которых официально трудятся 10,5 миллиона. Еще примерно 2,6 миллиона заняты в теневом секторе.

Соболев заявил, что минимум два миллиона человек можно дополнительно привлечь к рынку труда внутри страны.

По его словам, речь идет о молодежи, людях в возрасте 50+, а также о тех, кто сейчас не участвует в экономике, в частности о людях в розыске и СЗЧ.

Вторым источником пополнения рынка труда министр назвал возвращение украинцев из-за границы.

«Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа», — сказал Соболев.

Он добавил, что Министерство социальной политики открывает украинские хабы для поддержания связи с гражданами за границей и подготовки программ возвращения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

nitrous2000
18 мая 2026, 15:42
«Там понад 6 мільйонів. Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота»
не знаєте, бо перший фактор, що потрібен це завершення війни
Strain
18 мая 2026, 16:31
Та і після війни ніхто не повернеться.
Всі вже познаходили дітям школу, роботу і пройшли мовні курси.
Україна як країна може дати людині лише можливість носити вишиванку і то куплену за власний кошт.

І все вірно поки війна ухилянти не перестануть бути ухилянтами, а ті хто за кордоном не повернуться. Інколи диву даєшся що курять посадовці коли дають такі коментарі.
nitrous2000
18 мая 2026, 17:12
Ну, що ніхто не повернеться це теж не зовсім правда. Не повернуться ті, кого ви описали. Тобто люди, які там знайшли роботу і їх та їх працю в цілому цінують там. Але є ще ті, хто просто сидять на виплатах і нічого не роблять, виплати їм рано чи піздно поріжуть і вони будуть змушені повернутись. І таких людей досить багато буде
youknow
18 мая 2026, 16:03
«Залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України.»…- нараз точно ні, тому що війна і окрім хазяйновитих українців мало хто (+однак є) зможе краще розумітись на українській землі. українці повернуться якщо забажають. моя особиста думка — повернуться максимум 40−60%
akaMIK
18 мая 2026, 16:24
Чувак в якійсь альтернативній реальності, залучає хлопців з СЗЧ до офіційної праці)
Wless
18 мая 2026, 17:56
Екстремальні погодні умови (зима -10). Небо без сонця. Ранні сутінки. Кажуть з березня по вересень, на сезон. Проживати, це вже їх лякає. Це як поїхати у вічну мерзлоту, звісно але за які гроші.
