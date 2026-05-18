Массового завоза мигрантов не будет — Минэкономики делает ставку на возвращение украинцев

Привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом для Украины. Основную ставку власти делают на возвращение украинцев из-за границы и привлечение к работе тех, кто уже находится в стране. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и с/х Алексей Соболев в интервью РБК-Украина.

Планы Минэкономики

По словам министра, для ежегодного роста ВВП на 7% украинской экономике в течение следующих десяти лет необходимо 4,5 миллиона работников.

Он отметил, что на подконтрольной Украине территории находятся около 30 миллионов человек, из которых официально трудятся 10,5 миллиона. Еще примерно 2,6 миллиона заняты в теневом секторе.

Соболев заявил, что минимум два миллиона человек можно дополнительно привлечь к рынку труда внутри страны.

По его словам, речь идет о молодежи, людях в возрасте 50+, а также о тех, кто сейчас не участвует в экономике, в частности о людях в розыске и СЗЧ.

Вторым источником пополнения рынка труда министр назвал возвращение украинцев из-за границы.

«Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа», — сказал Соболев.

Он добавил, что Министерство социальной политики открывает украинские хабы для поддержания связи с гражданами за границей и подготовки программ возвращения.