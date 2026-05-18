18 мая 2026, 14:06 Читати українською

Bitget внедряет режим Delta Neutral для хеджированных торговых стратегий

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), представила режим Delta Neutral в рамках своего единого торгового аккаунта (Unified Trading Account), добавив новую функцию управления рисками для трейдеров, использующих стратегии хеджирования и арбитража на спотовом, маржинальном и фьючерсном рынках. Эта функция применяет дифференцированный подход к ранжированию автоматического делевериджа (ADL) для соответствующих хеджированных позиций, если аккаунты соответствуют заранее заданным критериям дельта-нейтральности.

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), представила режим Delta Neutral в рамках своего единого торгового аккаунта (Unified Trading Account), добавив новую функцию управления рисками для трейдеров, использующих стратегии хеджирования и арбитража на спотовом, маржинальном и фьючерсном рынках.

Режим Delta Neutral позволяет пользователям объединять спотовую торговлю, кросс-маржинальную и кросс-фьючерсную торговлю в рамках единой структуры аккаунта, при этом система оценивает направленную экспозицию как на уровне всего аккаунта, так и отдельных активов. Подходящие позиции, соответствующие порогам нейтральности, получают более низкий приоритет ADL в условиях экстремальной рыночной волатильности, что снижает вероятность автоматического сокращения позиций для корректно захеджированных стратегий.

Функция предназначена для трейдеров, использующих арбитраж на ставках финансирования (funding rate arbitrage), базисную торговлю (basis trading), рыночно-нейтральные стратегии и количественные модели хеджирования. Она поддерживает фьючерсы USDT-M, USDC-M и Coin-M как в реальной торговле, так и в демо-режиме, с постепенным внедрением на веб-платформе, в мобильном приложении и через API.

«Торговая инфраструктура продолжает развиваться в сторону более сложных мультистратегических сред, где пользователи активно управляют экспозицией одновременно на спотовых, деривативных и ончейн-рынках. Режим Delta Neutral добавляет больше гибкости для трейдеров, использующих стратегии хеджирования и арбитража, одновременно улучшая подход к управлению рисками в рамках единой структуры аккаунта», — заявила генеральный директор Bitget Грейси Чен.

Запуск расширяет общую концепцию Unified Trading Account от Bitget, разработанную для повышения эффективности использования капитала и упрощения исполнения сделок между различными рынками. Система оценивает нейтральность аккаунта с помощью расчётов дельта-экспозиции относительно общего капитала, а также проверяет, хеджируются ли фьючерсные позиции соответствующими спотовыми активами на тот же базовый инструмент.

Внедрение режима Delta Neutral следует за продолжающимся развитием институциональной торговой инфраструктуры Bitget в рамках экосистемы Universal Exchange, включая мультиактивный доступ к торгам, токенизированные финансовые продукты и функции кросс-рыночного обеспечения. Bitget продолжает разрабатывать инструменты для поддержки более продвинутых торговых стратегий, сохраняя при этом единое управление аккаунтом для разных типов рынков.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт.

Источник: Минфин
