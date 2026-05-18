Энергоатом начинает собственное производство компонентов ядерного топлива Westinghouse

АО «НАЭК «Энергоатом» реализует договоренности с компанией Westinghouse Electric Sweden AB о локализации производства компонентов, используемых в топливных сборках. Об этом говорится в сообщении компании.

Что известно об производстве

ОП «Атомэнергомаш» (АЭМ) получил необходимые материалы для изготовления первой партии хвостовиков топливных сборок ВВЭР-1000. Срок производства партии — четыре месяца.

Изготовленные на украинских мощностях компоненты будут использоваться в производстве топлива для украинских АЭС.

«Запуск собственного производства компонентов тепловыделяющих сборок является важным этапом в реализации стратегической цели Украины по укреплению энергетической безопасности и утверждению энергетической независимости. Кроме того, идет процесс квалификации еще одного компонента топливных сборок — головок для топливных кассет», — прокомментировал руководитель Энергоатома Павел Ковтонюк.

Напомним

Westinghouse Electric Sweden AB признал филиал Энергоатома «ОП «Атомэнергомаш» квалифицированным и утвержденным поставщиком компонентов ядерного топлива ТВС для реакторов ВВЭР. Система качества Атомэнергомаша соответствует Westinghouse.