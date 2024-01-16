JPMorgan: «год выборов» станет вызовом для акций и мировой экономики

Прогноз JPMorgan на 2024 год достоин пристального рассмотрения: именно в 2024 году пройдут выборы в нескольких самых густонаселенных странах, однако результаты их в конечном итоге будут негативными для мировой экономики и акций роста, пишет Business Insider.

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Банк указал на 4 тенденции — поляризация, популизм, деградация демократии и геоэкономическая фрагментация, которые выйдут на первый план по итогам выборов.

При этом некоторые из них будут на грани: популизм не приносит результатов, хотя некоторые страны до сих пор находятся в плену у популизма, однако в целом выборы 2024 года окажутся негативными для глобального роста, что снижает соотношение акций роста и стоимости.

Стратеги банка также не считают, что вернутся старые времена нулевой или отрицательной реальной доходности.

JPMorgan ожидает, что президентские выборы в США будут иметь наибольший вес: Джо Байден будет противостоять Дональду Трампу. Широко прогнозируемая победа последнего в США может иметь серьезные макроэкономические последствия.

«Мы считаем, что выборы в США более значимы и заслуживают хеджирования в большей степени, чем любые другие выборы, поскольку победа Трампа разрушит или полностью изменит многие меры Байдена. В частности, это будет означать, что Трамп введет универсальный 10%-й тариф, который спровоцирует торговые войны США по всем направлениям, а это усилит доллар на валютных рынках, тогда как юань, евро и мексиканское песо будут падать».

Из-за неопределенного исхода выборов вырастет и индекс VIX, который усугубится потенциальной рецессией. Исторически так сложилось, что в годы выборов в США волатильность индекса S&P 500 на 2 пункта выше, чем в прочие годы.

Где пройдут выборы президента в 2024 году

Предвыборная гонка в США началась фактически уже. И весь следующий, 2024 год мы будем наблюдать агитационные кампании избирателей.

Литва в 2024 году будет избирать как президента, так и парламент. И хотя с датой парламентских выборов страна еще не определилась, президентские назначены на 12 мая.

Словакия, только проведя парламентские выборы осенью 2023, весной 2024 года уже будет избирать президента.

Молдова также будет выбирать лидера страны в 2024 году.

Выборы президента проведет и страна-агрессор россия.