JPMorgan: «год выборов» станет вызовом для акций и мировой экономики

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2024, 10:01 Читати українською

JPMorgan: «год выборов» станет вызовом для акций и мировой экономики

Прогноз JPMorgan на 2024 год достоин пристального рассмотрения: именно в 2024 году пройдут выборы в нескольких самых густонаселенных странах, однако результаты их в конечном итоге будут негативными для мировой экономики и акций роста, пишет Business Insider.

Прогноз JPMorgan на 2024 год достоин пристального рассмотрения: именно в 2024 году пройдут выборы в нескольких самых густонаселенных странах, однако результаты их в конечном итоге будут негативными для мировой экономики и акций роста, пишет Business Insider.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиБанк указал на 4 тенденции — поляризация, популизм, деградация демократии и геоэкономическая фрагментация, которые выйдут на первый план по итогам выборов.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Банк указал на 4 тенденции — поляризация, популизм, деградация демократии и геоэкономическая фрагментация, которые выйдут на первый план по итогам выборов.

При этом некоторые из них будут на грани: популизм не приносит результатов, хотя некоторые страны до сих пор находятся в плену у популизма, однако в целом выборы 2024 года окажутся негативными для глобального роста, что снижает соотношение акций роста и стоимости.

Стратеги банка также не считают, что вернутся старые времена нулевой или отрицательной реальной доходности.

JPMorgan ожидает, что президентские выборы в США будут иметь наибольший вес: Джо Байден будет противостоять Дональду Трампу. Широко прогнозируемая победа последнего в США может иметь серьезные макроэкономические последствия.

«Мы считаем, что выборы в США более значимы и заслуживают хеджирования в большей степени, чем любые другие выборы, поскольку победа Трампа разрушит или полностью изменит многие меры Байдена. В частности, это будет означать, что Трамп введет универсальный 10%-й тариф, который спровоцирует торговые войны США по всем направлениям, а это усилит доллар на валютных рынках, тогда как юань, евро и мексиканское песо будут падать».

Из-за неопределенного исхода выборов вырастет и индекс VIX, который усугубится потенциальной рецессией. Исторически так сложилось, что в годы выборов в США волатильность индекса S&P 500 на 2 пункта выше, чем в прочие годы.

Где пройдут выборы президента в 2024 году

Предвыборная гонка в США началась фактически уже. И весь следующий, 2024 год мы будем наблюдать агитационные кампании избирателей.

Литва в 2024 году будет избирать как президента, так и парламент. И хотя с датой парламентских выборов страна еще не определилась, президентские назначены на 12 мая.

Словакия, только проведя парламентские выборы осенью 2023, весной 2024 года уже будет избирать президента.

Молдова также будет выбирать лидера страны в 2024 году.

Выборы президента проведет и страна-агрессор россия.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
16 января 2024, 10:56
#
Про наши выборы уже и не вспоминают, похоже зеленые ермаки будут вечно сидеть.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 января 2024, 11:12
#
Вони чудово розуміють, що на них чекає, як тільки вони втратять владу.
Тому будуть постійно продовжувати військовий стан і, відповідно, могилізацію.
+
0
Александр Дунин
Александр Дунин
16 января 2024, 13:44
#
Конституцію почитай розумнику. Вибори в військовий час захотів. Та і що б вони дали? за ЗЕ більше 60% виборців.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами