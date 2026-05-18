18 мая 2026, 13:58 Читати українською

Кадровый голод в Украине является рекордом каждого месяца — ИЭД

«Нехватка рабочей силы» не только уверенно удерживает первое место среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время, но и ежемесячно бьет рекорды. В апреле эта проблема беспокоила 68% предприятий — исторический максимум с начала ежемесячных опросов. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИП).

«Нехватка рабочей силы» не только уверенно удерживает первое место среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время, но и ежемесячно бьет рекорды.

Нехватка кадров

В апреле произошло незначительное увеличение сложности поиска квалифицированных работников — с 61,4% до 62,3% выросла доля предприятий, для которых таких работников было сложнее найти. Неквалифицированных работников сложнее искать для 35,1% опрошенных.

Также существенно сократилось количество предприятий, планирующих рост занятости в трехмесячной перспективе — с 16,6% в марте до 2,5% в апреле.

Компаний, планирующих увольнение работников, наоборот, стало больше — с 3,9% до 6%. В то же время в вынужденные отпуска персонал почти не будут отправлять — такие планы имеют 4,1% компаний, что в три раза меньше, чем в марте (12,5%).

Рост цен

На втором месте закрепилось препятствие «рост цен на сырье, материалы и товары» — показатель вырос с 45% до 56%. Это рекорд за более чем год.

Опасность работать

Тройку крупнейших препятствий замыкает «опасность работать» — ее значение выросло с 42% до 46%. Эта проблема остается более актуальной для крупного бизнеса — более 60% крупных предприятий по сравнению с более чем 30% микро- и около 40% малых.

В региональном измерении ситуация наиболее острая в прифронтовых промышленных регионах — более 80% опрошенных в Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях считают опасные условия препятствием для бизнеса.

Другие факторы

Опрос также зафиксировал подъем на четвертое место препятствия «снижение спроса на продукцию/услуги» — с 25% до 26%.

Актуальность «перебоев с электро-, водо- или теплоснабжением» продолжала снижаться третий месяц подряд — упала с четвертого на шестое место (21%).

37% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу из-за перебоев с электроэнергией в марте. В то же время 43% предприятий работали непрерывно, несмотря на отключения, а 20% не испытывали их вообще.

Средние потери рабочего времени составили 5% в марте после 6% в феврале. Наибольшие потери фиксируются у малых предприятий (7%), в металлургии и металлообработке (7%), а также в Черкасской (16%) и Сумской (13%) областях.

Коррупция

«Коррупция» и «неправомерные требования или давление со стороны правоохранительных или контрольных органов» традиционно остаются второстепенными проблемами — их отметили по 4% опрошенных.

Роман Мирончук
Комментарии - 3

crowl
crowl
18 мая 2026, 15:10
Чого так. Я хотів влаштуватись в макдональдс, кажуть без ТЦК не беруть. Ну не хочуть не треба,
купив ОВДП і живу на купонні виплати.
Romanenkas17
Romanenkas17
18 мая 2026, 18:04
Не пиши свій заказний брєд. Пенсії 4200 в Києві, люди які йдуть на роботу в т. ч. в макдональдс не мають грошей жити на %. Не насміхайся, проклятий.
kadaad1988
kadaad1988
18 мая 2026, 15:12
#
Не вижу никаких проблем с рабочей силой. Требуются: уборщицы, грузчики, кассиры и водители в такси…
