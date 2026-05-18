В понедельник, 18 мая, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 53 коп. до 74,15 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 18 коп. до 87,38 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Дизель дешевеет: как изменились цены на АЗС 18 мая
Актуальная стоимость горючего
- Бензин марки А-95 (премиум) — 78,77 грн/л (дорожал на 1,29 грн);
- Бензин марки А-95 — 74,15 грн/л (дорожал на 53 коп.);
- Бензин марки А-92 — 67,96 грн/л (дорожал на 78 коп.);
- Дизпальное — 87,38 грн/л (подешевело на 18 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 47,49 грн/л, что на 37 коп. дешевле по сравнению с предыдущим рабочим днем — 15 мая.
Источник: Минфин
