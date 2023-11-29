ОЭСР назвала страну с наибольшим ростом ВВП в будущем: это не Китай

Наибольший рост экономики в последующие два года произойдет в Индии. Такой прогноз дают эксперты Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). На втором месте — Индонезия и на третьем — Китай.

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Глобальная экономика

По оценкам специалистов мировая экономика (глобальный ВВП) в 2023 году вырастет на 2,9%, но в следующем году будет замедляться до 2,7%. В 2025 году показатель вырастет до 3,0%.

Азия продолжает лидировать по темпам роста ВВП и по прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится и в последующие два года. Первое место у Индии (2024г. — 6,1%, 2025 г. — 6,5%), далее следуют Индонезия (5,2% в 2024 и 2025 годах), Китай (2024г. — 4,7%, 2025 г. — 4,2%), Садовская Аравия (2024г.- 3%, 2025 г.- 4,7%) и Турция (2024г.- 2,9%, 2025 г.- 3,2%).

Рост экономики в США, ЕС и россии

Рост ВВП в США прогнозируется на уровне 2,4% в 2023 году, после чего замедлится до 1,5% в 2024 году, а затем немного повысится до 1,7% в 2025 году, поскольку ожидается ослабление монетарной политики.

В еврозоне, пострадавшей от агрессии россии против Украины и шока цен на энергоносители, прогнозируется рост ВВП на 0,6% в 2023 году, а затем до 0,9% в 2024 году и 1,5% в 2025 году.

Экономика самой страны-террористки будет иметь рост и составлять по прогнозам 1,1% в 2024 году и 1% в 2025 году.

Прогноз роста ВВП в мире / Инфографика ОЭСР

Что касается инфляции, то ожидается, что рост потребительских цен в странах ОЭСР снизится с 7,0% в 2023 году до 5,2% в 2024 году и 3,8% в 2025 году.

Украина

Ранее Минфин писал о том, что МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу этого года. В то же время, ожидается, что в 2024 году рост замедлится до 3−4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.