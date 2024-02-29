Главное за четверг: Пересчет пенсий, рост биткоина и почему доллар укрепляется и это надолго

С 1 марта на Украине проиндексируют пенсии. Но далеко не у всех пенсионеров выплаты вырастут на заявленные 7,9%. У одних размер повышения упрется в «потолок», определенный правительством на уровне 1,5 тыс. грн. Другим повезет еще меньше — им «светит» надбавка максимум в 100 грн. Кому и как пересчитают выплаты, и можно ли сделать их больше, расскажет «Минфин».

Биткоин приближается к $64 000, Ethereum — к $3 500

Вчера, 28 февраля, вечером цена биткоина в моменте подскочила до $63 734, затем актив откатился назад. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum выросла до $3480.

«Альтернативы нет»: почему доллар укрепляется и это надолго

Доллар сейчас чуть-чуть не дотягивает до рекорда, достигнутого во время пандемии, и находится на пороге лучшего года с 2020-го. Относительно валют крупнейших торговых партнеров Америки его курс на 17% выше среднего значения за последние два десятилетия. В чем причина роста доллара, — рассказывает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Блокировка границы: Почему протестуют польские фермеры и что делать украинцам (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: почему протестуют польские фермеры, почему блокируют границу Украины, что делать украинцам, прогноз курса доллара и евро на период с 29 февраля по 6 марта.

Законопроект о мобилизации: Комитет Рады не поддержал блокировку счетов уклонистов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил работу по подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации.