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7 октября 2026, 10:57 Читати українською

Пенсионный фонд Украины предупредил о мошенниках в Telegram: какие сообщения опасны

Пенсионный фонд Украины предупредил о мошеннических сообщениях, в которых пользователей пугают якобы возможной потерей выплат и льгот. В то же время им предлагают «выбрать свой трудовой стаж» и подписаться на якобы официальный канал ПФУ. В Фонде заявили, что это манипуляция, побуждающая перейти по ссылке на фишинговые ресурсы.

Пенсионный фонд Украины предупредил о мошеннических сообщениях, в которых пользователей пугают якобы возможной потерей выплат и льгот.
ПФУ предупредил о фейковых сообщениях в Telegram: украинцев заманивают на подозрительные сайты
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Схема такова: в Telegram от имени Пенсионного фонда пользователей поначалу пугают возможной потерей выплат и скидок. Затем предлагают «выбрать свой трудовой стаж» или подписаться на якобы официальный канал ПФУ, добавляя ссылку.

Ссылки в таких сообщениях, по данным ПФУ, ведут на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы. В Пенсионном фонде призвали не переходить по подобным ссылкам и проверять информацию только через официальные каналы ведомства.

Достоверные сведения о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах и социальных пособиях ПФУ публикует на своем сайте и официальных страницах:

Если человек уже стал жертвой киберпреступления или заметил признаки мошенничества в интернете, в Пенсионном фонде советуют подать электронное обращение в киберполицию.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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