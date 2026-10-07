Пенсионный фонд Украины предупредил о мошенниках в Telegram: какие сообщения опасны

Пенсионный фонд Украины предупредил о мошеннических сообщениях, в которых пользователей пугают якобы возможной потерей выплат и льгот. В то же время им предлагают «выбрать свой трудовой стаж» и подписаться на якобы официальный канал ПФУ. В Фонде заявили, что это манипуляция, побуждающая перейти по ссылке на фишинговые ресурсы.

ПФУ предупредил о фейковых сообщениях в Telegram: украинцев заманивают на подозрительные сайты

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Схема такова: в Telegram от имени Пенсионного фонда пользователей поначалу пугают возможной потерей выплат и скидок. Затем предлагают «выбрать свой трудовой стаж» или подписаться на якобы официальный канал ПФУ, добавляя ссылку.

Ссылки в таких сообщениях, по данным ПФУ, ведут на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы. В Пенсионном фонде призвали не переходить по подобным ссылкам и проверять информацию только через официальные каналы ведомства.

Достоверные сведения о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах и социальных пособиях ПФУ публикует на своем сайте и официальных страницах:

Если человек уже стал жертвой киберпреступления или заметил признаки мошенничества в интернете, в Пенсионном фонде советуют подать электронное обращение в киберполицию.