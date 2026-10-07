Пенсионный фонд Украины предупредил о мошеннических сообщениях, в которых пользователей пугают якобы возможной потерей выплат и льгот. В то же время им предлагают «выбрать свой трудовой стаж» и подписаться на якобы официальный канал ПФУ. В Фонде заявили, что это манипуляция, побуждающая перейти по ссылке на фишинговые ресурсы.
Пенсионный фонд Украины предупредил о мошенниках в Telegram: какие сообщения опасны
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Схема такова: в Telegram от имени Пенсионного фонда пользователей поначалу пугают возможной потерей выплат и скидок. Затем предлагают «выбрать свой трудовой стаж» или подписаться на якобы официальный канал ПФУ, добавляя ссылку.
Ссылки в таких сообщениях, по данным ПФУ, ведут на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы. В Пенсионном фонде призвали не переходить по подобным ссылкам и проверять информацию только через официальные каналы ведомства.
Достоверные сведения о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах и социальных пособиях ПФУ публикует на своем сайте и официальных страницах:
- Сайт — https://www.pfu.gov.ua/
- Telegram — https://t.me/PensFund
- Facebook — https://www.facebook.com/pfu.gov.ua
- X (Twitter) — https://x.com/PFU_UA
- WhatsApp — https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M
- YouTube — https://www.youtube.com/@PensFund
- Viber — https://invite.viber.com/?g2=AQAoVDrpYjjOLFa2qCvt3zR25spvgkuVL%2FEd9yYGZ4zfmjTa7b17uAYkDa75eJaI
Если человек уже стал жертвой киберпреступления или заметил признаки мошенничества в интернете, в Пенсионном фонде советуют подать электронное обращение в киберполицию.
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