В сентябре 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили 59,5% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Для сравнения, в прошлом году их доля составила 46,5%. Об этом сообщает «Укравтопром».
Бензиновые авто снова доминируют на рынке новых машин: доля электрокаров упала до 9,2%
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Самыми популярными остаются бензиновые модели — на них пришлось 39,3% продаж новых авто против 31,2% в сентябре 2025 года.
Гибриды тоже нарастили долю
Доля гибридных автомобилей выросла с 20,3% до 31%.
Дизельные автомобили также усилили позиции: их доля увеличилась с 15,3% до 20,2%.
В то же время доля электромобилей резко сократилась — с 33% в прошлом году до 9,2% в сентябре 2026 года.
На автомобили с ГБО, как и год назад, пришлось менее 1% рынка.
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Какие модели стали лидерами
В бензиновом сегменте наиболее популярным стал Hyundai Tucson.
Среди гибридов лидирует Toyota RAV4, среди дизельных авто — Renault Duster, среди электромобилей — BYD Sea Lion 06EV.
В сегменте авто с ГБО первое место также занял Hyundai Tucson.
Таким образом, в сентябре рынок сместился в сторону бензиновых, дизельных и гибридных моделей, в то время как доля электромобилей существенно сократилась.
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