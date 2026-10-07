Бензиновые авто снова доминируют на рынке новых машин: доля электрокаров упала до 9,2%

В сентябре 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили 59,5% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Для сравнения, в прошлом году их доля составила 46,5%. Об этом сообщает «Укравтопром».

В бензиновом сегменте наиболее популярным стал Hyundai Tucson.

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Самыми популярными остаются бензиновые модели — на них пришлось 39,3% продаж новых авто против 31,2% в сентябре 2025 года.

Гибриды тоже нарастили долю

Доля гибридных автомобилей выросла с 20,3% до 31%.

Дизельные автомобили также усилили позиции: их доля увеличилась с 15,3% до 20,2%.

В то же время доля электромобилей резко сократилась — с 33% в прошлом году до 9,2% в сентябре 2026 года.

На автомобили с ГБО, как и год назад, пришлось менее 1% рынка.

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Какие модели стали лидерами

В бензиновом сегменте наиболее популярным стал Hyundai Tucson.

Среди гибридов лидирует Toyota RAV4, среди дизельных авто — Renault Duster, среди электромобилей — BYD Sea Lion 06EV.

В сегменте авто с ГБО первое место также занял Hyundai Tucson.

Таким образом, в сентябре рынок сместился в сторону бензиновых, дизельных и гибридных моделей, в то время как доля электромобилей существенно сократилась.