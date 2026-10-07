Всемирный банк резко ухудшил прогноз для Украины: в 2027 году ожидается только 1,5% роста ВВП

Всемирный банк ожидает, что реальный ВВП Украины вырастет на 1,2% в 2026 году и на 1,5% в 2027 году. Прогноз на следующий год ухудшился сразу на 2,5 процентного пункта — с 4%, ожидавшихся в апреле. Об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка «Экономический обзор Европы и Центральной Азии», опубликованном 6 октября.

Всемирный банк ожидает, что реальный ВВП Украины вырастет на 1,2% в 2026 году и на 1,5% в 2027 году.

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Почему прогноз ухудшили

Базовый сценарий теперь предполагает, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего 2027 года. Ранее Всемирный банк исходил из предположения, что они завершатся в конце 2026 года.

Поэтому восстановление украинской экономики ожидается значительно слабее, чем прогнозировалось ранее.

В 2028 году темпы роста ВВП могут ускориться до 3%.

Для сравнения, в 2023 году экономика Украины выросла на 5,5%, в 2024-м — на 3,2%, а в 2025-м — на 1,8%.

Читайте: ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: ВВП в 2026 году вырастет лишь на 1,5%

Атаки и проблемы с экспортом давят на экономику

Среди главных причин слабого роста в 2026 году Всемирный банк называет ужесточение атак на критическую инфраструктуру и перебои с экспортом.

В августе экспорт украинской агропродукции сократился до 1,5 млн тонн, что на 60% меньше, чем годом ранее.

Отгрузки через черноморские порты упали на 95%.

Повреждения судов и портовой инфраструктуры в Черном море создают дополнительные риски для экспорта. Дунайские порты остаются альтернативным маршрутом, однако их возможности ограничены из-за низкого уровня воды после засухи, а логистика дорожает.

Украина отстает от региона

В 2026 году экономика региона Европы и Центральной Азии, по прогнозу Всемирного банка, вырастет на 2,2%.

Без учета россии темпы составят около 3%.

Для Восточной Европы, в которую Всемирный банк относит Украину, Молдову и Беларусь, прогноз на 2026 год составляет 1,6%.

Главный риск — внешнее финансирование

Одним из главных источников неопределенности Украины в 2027 году остается внешнее финансирование.

Значительная часть потребностей государства пока не покрыта, а переговоры с международными партнерами продолжаются.

Всемирный банк также предупреждает, что задержки с выполнением согласованных реформ могут замедлить поступление международной помощи и увеличить дефицит финансирования.

Другие прогнозы также ухудшаются

Национальный банк ранее также снизил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год — до 1,1−1,2%.

В проекте государственного бюджета правительство ожидает рост экономики в 2026 году на 1,3%.

Таким образом, оценки Всемирного банка, НБУ и правительства находятся в близком диапазоне — около 1−1,3% роста в 2026 году.