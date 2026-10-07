Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за полгода сократился на 3,9%

За первое полугодие 2026 года приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил около $1,2 млрд, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом структура инвестиций существенно изменилась: доля вложений в капитал и реинвестируемых прибылей сократилась, а роль долгового финансирования возросла. Об этом пишет глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Из чего состояли инвестиции

Из общего объема около $428,6 млн пришлось на реинвестированные доходы — средства, оставленные украинскими компаниями вместо выплат иностранных владельцам.

Еще $230,6 млн составляли вложения в капитал предприятий, в том числе из-за приобретения или увеличения долей в компаниях.

Остальные почти половина всего объема пришлись на долговые инструменты — например, ссуды от иностранных владельцев или других компаний той же группы.

Собственного капитала стало меньше

По сравнению с первой половиной 2025 г. объем реинвестированных доходов сократился примерно на треть.

Остальные вложения в капитал уменьшились примерно на 30%.

Объем долговых операций почти удвоился. Конкретно это позволило избежать более резкого падения общего размера прямых иностранных инвестиций.

Какие инструменты могут поддержать инвесторов

Для стимулирования новых вложений государству следует поощрять инвесторов вкладывать собственный капитал в развитие предприятий.

Один из возможных подходов — сочетание собственных средств инвестора с кредитным финансированием и страхованием военных рисков.

Например, если инвестор готов самостоятельно профинансировать часть стоимости новой производственной линии, государственные программы могут помочь привлечь кредит на оставшуюся сумму и застраховать оборудование от военных убытков.

Гарантии могут упростить доступ к кредитам

Еще одно направление — более широкое использование частичных гарантий международных партнеров.

Если предприятию не хватает залога на получение кредита, такие гарантии могут снизить риски для банка. В случае невозврата кредита, часть убытков покрывается гарантом в пределах определенных условий.

Для инвесторов в военное время критически важны условия условий финансирования, страхования и распределения рисков. Именно такие механизмы могут поддержать не только объем инвестиций, но и их качество с большим акцентом на собственный капитал и развитие производства.