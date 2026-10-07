Болгария отдала две тонны золота ЕЦБ ради перехода на евро

Болгарский национальный банк передал около 2 тонн золота Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в рамках перехода страны на евро с 1 января 2026 года. Об этом говорится в свежем обзоре Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Болгарский национальный банк передал около 2 тонн золота Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в рамках перехода страны на евро с 1 января 2026 года.

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Что известно

Согласно сообщению Центробанка Болгарии, страна была должна передать европейскому регулятору валютные резервы в соответствии с правилами ЕЦБ. Эти валютные резервы в основном включали валюту, а также золото, в соотношении 85:15. Взамен национальный центробанк получил денежное требование к ЕЦБ, которое учитывается как актив на его балансе.

Металл для передачи был приобретен болгарским центробанком специально заранее, чтобы объем запасов после передачи не изменился.

Сколько купили золота мировые ЦБ в августе?

В целом, по данным WGC, мировые центральные банки приобрели в августе 39 тонн золота за вычетом продаж. С начала года совокупные покупки достигли 170 тонн. При этом спрос вновь обеспечили преимущественно страны, реализующие многолетние программы накопления золота.

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Крупнейшим покупателем месяца стал Народный банк Китая, пополнивший резервы на 20 тонн. Регулятор Поднебесной делает это уже 22 месяца подряд, с начала года Китай закупил уже 80 тонн металла. Среди других крупнейших покупателей — Польша: за январь-август она приобрела 98 тонн, включая 8 тонн в августе.

Центробанк Узбекистана также приобрел в августе 8 тонн золота, доведя покупки с начала года почти до 50 тонн. Национальный банк Казахстана приобрел 7 тонн за месяц и около 36 тонн за январь-август. На золото приходится 90% совокупных резервов Узбекистана и 79% резервов Казахстана.

Чешский национальный банк, покупающий золото уже 42 месяца подряд, добавил в августе еще 2 тонны. С начала года его покупки составили 14 тонн, а золотой запас вырос до 86 тонн.

Центробанки Боливии и Ганы приобрели примерно по 1 тонне каждый. Турция, согласно данным отчета, добавила в резервы 3 тонны. Центробанк Иордании продал в августе 3 тонны.