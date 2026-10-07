Отключение света 7 октября: графики будут действовать круглосуточно

7 октября в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».

7 октября в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии.

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Какие ограничения будут действовать

По данным компании, 7 октября будут применять следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

с 00:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объем от 0,5 до 1,5 очереди).

В Укрэнерго уточнили, что причина ограничений — российские атаки на энергетические объекты.

Также украинцев призывали пользоваться электроэнергией бережливо.

Предыстория

Как писал «Минфин», в ночь на 30 сентября рф нанесла массированный удар по Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной целью врага являлись энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

При этом премьер Украины Сергей Корецкий обратил внимание, что это был первый массированный удар по энергетике Украины с прошлой зимой.