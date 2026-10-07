7 октября в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».
Отключение света 7 октября: графики будут действовать круглосуточно
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Какие ограничения будут действовать
По данным компании, 7 октября будут применять следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- с 00:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объем от 0,5 до 1,5 очереди).
В Укрэнерго уточнили, что причина ограничений — российские атаки на энергетические объекты.
Также украинцев призывали пользоваться электроэнергией бережливо.
Предыстория
Как писал «Минфин», в ночь на 30 сентября рф нанесла массированный удар по Украине.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной целью врага являлись энергетические объекты в Киеве и Киевской области.
При этом премьер Украины Сергей Корецкий обратил внимание, что это был первый массированный удар по энергетике Украины с прошлой зимой.
Источник: Минфин
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