Доллар и евро пошли вниз: как изменился курс 7 октября

В среду, 7 октября, средний курс доллара потерял 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Курс евро потерял 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

В среду, 7 октября, средний курс доллара потерял 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,66−45,21 грн. Евро покупают за 50,22 грн, а продают за 50,91 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−45,02 грн, евро — 51,74−51,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,80−45,86 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,31−50,36 грн.

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