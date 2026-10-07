$4,46 млрд от экспорта: ИТ приносит каждый восьмой доллар в страну

4,46 млрд долларов получила Украина от экспорта ИТ-услуг в этом году. За год эта сумма увеличилась на 4% и вернулась к уровню аналогичного периода 2023 года. В то же время пиковых показателей 2022 года ИТ-экспорт пока не достиг: тогда за аналогичный период показатели были на 9% больше. Об этом говорится в данных Опендатабота.

4,46 млрд долларов получила Украина от экспорта ИТ-услуг в этом году

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41% всего экспорта услуг в этом году приходится именно на ИТ. В целом Украина получила 10,9 млрд долларов от экспорта услуг за 8 месяцев. Это на 6% больше, чем в прошлом.

В общем экспорте товаров и услуг доля ИТ составляет 12%. То есть, примерно каждый восьмой доллар, который Украина получает от экспорта, приходится на ИТ-услуги.

В общей сложности 35,8 млрд долларов принес Украине экспорт товаров и услуг за 8 месяцев 2026 года. Через год эта сумма почти не изменилась. 70% экспорта до сих пор обеспечивают товары — 24,9 млрд долларов.