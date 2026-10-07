Министерство финансов Украины 6 октября привлекло в государственный бюджет 2,21 млрд грн по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Государство привлекло 2,21 млрд грн: под какие ставки Минфин продал ОВГЗ
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Под какие ставки разместили облигации
Однолетние гривневые ОВГЗ с доходностью 15,14% годовых принесли бюджету 1,009 млрд грн.
Еще 1,202 млрд грн удалось привлечь от продаж трехлетних облигаций. Их доходность составила 16,49% годовых.
Таким образом, на этот раз инвесторам предложили только гривневые бумаги со сроком обращения в один и три года.
Сколько государство привлекло с начала года
С начала 2026 года из-за размещения ОВГЗ государство уже привлекло более 349,35 млрд грн.
С начала полномасштабной войны общая сумма привлеченных через внутренние государственные облигации средств превысила 2,36 трлн.
ОВГЗ остаются одним из основных инструментов внутреннего финансирования государственного бюджета.
Источник: Минфин
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