Государство привлекло 2,21 млрд грн: под какие ставки Минфин продал ОВГЗ

Министерство финансов Украины 6 октября привлекло в государственный бюджет 2,21 млрд грн по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Министерство финансов Украины 6 октября привлекло в государственный бюджет 2,21 млрд грн по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

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Под какие ставки разместили облигации

Однолетние гривневые ОВГЗ с доходностью 15,14% годовых принесли бюджету 1,009 млрд грн.

Еще 1,202 млрд грн удалось привлечь от продаж трехлетних облигаций. Их доходность составила 16,49% годовых.

Таким образом, на этот раз инвесторам предложили только гривневые бумаги со сроком обращения в один и три года.

Сколько государство привлекло с начала года

С начала 2026 года из-за размещения ОВГЗ государство уже привлекло более 349,35 млрд грн.

С начала полномасштабной войны общая сумма привлеченных через внутренние государственные облигации средств превысила 2,36 трлн.

ОВГЗ остаются одним из основных инструментов внутреннего финансирования государственного бюджета.