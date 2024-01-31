Банковские счета военнообязанных-уклонистов будут арестовывать по решению суда. Что известно

Что известно

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», подготовленный Минобороны, предусматривает усиление мобилизационных мер, в том числе путем финансовых ограничений.

Впервые этот проект был внесен в парламент 25 декабря 2023, но после критики был отозван 11 января 2024 года.

Обновленная версия документа даже после доработки предусматривает соблюдение нормы о блокировке счетов уклонистов.

Блокировка счетов

В заключительных и переходных положениях проекта отмечено, что все граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.

Хотя предлагаемый закон вступит в силу только через 30 дней после опубликования. То есть граждане должны первые 30 дней из указанных 60-ти выполнять норму, которая на тот момент даже не будет действующей. До второго чтения эту коллизию исправят.

Уточнение учетных данных предлагается производить тремя способами:

1) через центры предоставления административных услуг;

2) через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

3) через территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту своего пребывания или нахождения.

Если гражданин самостоятельно не явится для обновления данных, ТЦК и СП попросит Национальную полицию осуществить административное задержание и доставку военнообязанных в ТЦК и СП.

Вероятно, по статьям 210 и 210−1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих денежные штрафы за нарушение украинцами законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Новые штрафы предусмотрены законопроектом № 10379, который с 25 декабря находится в парламенте. Речь идет о 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил военного учета и 204 тыс. грн штрафа за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если полиция за 15 дней не найдет военнообязанного, ТЦК и СП в течение следующих 5 дней направит гражданину требование об исполнении обязанности военнообязанного. Сделает это в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете), или в бумажной форме — средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес места жительства. Такая повестка будет считаться врученной, даже если письмо не смогут вручить «по другим причинам».

После чего у военнообязанного будет 10 дней для добровольного появления в ТЦК и СП по такому вызову.

Если он не явится, ТЦК и СП направит в суд требование наложить арест на средства и другие ценности гражданина, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег; на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях. Никаких исключений не предусмотрено даже для военных ОВГЗ.

Суд будет обязан принять решение по существу заявленных требований не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу.

Арест счетов будет применен на срок для выполнения гражданином требований ТЦК и СП. Новый закон будет обязывать граждан не только появляться по вызову в ТЦК и СП, как сейчас, но и регистрировать электронный кабинет и проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

Лишь после того, как ТЦК и СП отзовут свое требование (механизм и сроки отзыва не прописаны), исполнительное производство по аресту счетов подлежит завершению.