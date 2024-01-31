Банковские счета военнообязанных, уклоняющиеся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов. Об этом говорится в законопроекте № 10449, пишет Finclub.
Банковские счета военнообязанных-уклонистов будут арестовывать по решению суда. Что известно
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Что известно
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», подготовленный Минобороны, предусматривает усиление мобилизационных мер, в том числе путем финансовых ограничений.
Впервые этот проект был внесен в парламент 25 декабря 2023, но после критики был отозван 11 января 2024 года.
Обновленная версия документа даже после доработки предусматривает соблюдение нормы о блокировке счетов уклонистов.
Блокировка счетов
В заключительных и переходных положениях проекта отмечено, что все граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.
Хотя предлагаемый закон вступит в силу только через 30 дней после опубликования. То есть граждане должны первые 30 дней из указанных 60-ти выполнять норму, которая на тот момент даже не будет действующей. До второго чтения эту коллизию исправят.
Уточнение учетных данных предлагается производить тремя способами:
1) через центры предоставления административных услуг;
2) через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;
3) через территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту своего пребывания или нахождения.
Если гражданин самостоятельно не явится для обновления данных, ТЦК и СП попросит Национальную полицию осуществить административное задержание и доставку военнообязанных в ТЦК и СП.
Вероятно, по статьям 210 и 210−1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих денежные штрафы за нарушение украинцами законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Новые штрафы предусмотрены законопроектом № 10379, который с 25 декабря находится в парламенте. Речь идет о 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил военного учета и 204 тыс. грн штрафа за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Если полиция за 15 дней не найдет военнообязанного, ТЦК и СП в течение следующих 5 дней направит гражданину требование об исполнении обязанности военнообязанного. Сделает это в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете), или в бумажной форме — средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес места жительства. Такая повестка будет считаться врученной, даже если письмо не смогут вручить «по другим причинам».
После чего у военнообязанного будет 10 дней для добровольного появления в ТЦК и СП по такому вызову.
Если он не явится, ТЦК и СП направит в суд требование наложить арест на средства и другие ценности гражданина, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег; на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях. Никаких исключений не предусмотрено даже для военных ОВГЗ.
Суд будет обязан принять решение по существу заявленных требований не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу.
Арест счетов будет применен на срок для выполнения гражданином требований ТЦК и СП. Новый закон будет обязывать граждан не только появляться по вызову в ТЦК и СП, как сейчас, но и регистрировать электронный кабинет и проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.
Лишь после того, как ТЦК и СП отзовут свое требование (механизм и сроки отзыва не прописаны), исполнительное производство по аресту счетов подлежит завершению.
Комментарии - 55
повинна впасти, бо всі ухилянти одночасно знімуть всі свої кошти
з усіх своїх рахунків в укрбанках…
але й повтікали закордон, але їх і там можуть дістати, нариклад,
відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Але поки не вели ще й таку норму, хай «розумники» підсуєтяться
та швиденько отримають нові закордонні біометричні паспорти,
щоб ще мінімум 8−9 років не повертатить в Украину та продовжувати
ховатись від ТЦК…
Неужели каждому «умнику» надо ежедневно писать,
что живу и работаю на Северной Салтовке
в славном городе Харькове.
Ведь наименование города даже прописано в профиле.
Лично мне загранпапорт надо будет переоформлять
ближе к 2030 году и не раньше…
НЕ НЕСИ ПУРГУ!!!
Можешь в любой момент пойти и поменять био загран паспорт с заменой фото! Проблема…
Цена вопроса, была около 800 гривен!
…нариклад, відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Очередное ДНО!!!
Ты хоть знаешь какие последствия этого «решения»? Многие только и ждут. когда им ОФИЦИАЛЬНО откажут в продлении загр. паспорта.
Тебе надо не «пускать пудру» в глаза, а подумать чем для государства Украина закончиться только попытка таких действий!
Во истину —глупость человеческая не знает предела.
Так ты оказывается «эксперт» не только по укр банкам ты еще специалист по международному миграционному праву и по международным конвенциям в защите прав человека!
Похожая ситуация сейчас происходит в Беларуси, где для продления надо ехать в страну, а поэтому многие беларусы не могут сделать ВНЖ себе заграницей и не у всех достаточно оснований (или есть другие причины) — чтобы податься на полноценную защиту.
Максимум что в таких случаях дают — «временный проездной документ», который позволяет только вернуться в страну гражданства.
Есть ещё одна мера о которой пока не говорят — потенциальная аннуляция действующего паспорта. Как понял пока в новом законе этого не прописано — но ничего исключать нельзя — и если теоретически это введут, тогда может коснуться и тех кто уже себе сделал в срочном порядке загран на 10 лет — и при любой попытке пересечения границы / на паспортном контроле — паспорт высветится как недействительный и пересечь границу без обращения в консульство вероятно не получится.
Вот такое тоже не исключено, но тут тоже многое зависит от реакции те же европейских стран, которые многим дали временную защиту и т. п.
Будет видно, конечно, что реализуют на практике.
1.ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України
И это только в «отдельных» случаях, с обязательной выдачей «временного разрешения на вьезд в Украину»
Но так как Украина, есть подписант международных конвенций по правам человека, миграции и т. п. То консульский отдел, обязан выдать правовым организациям в рамках конвенции данные гражданина (запись в демографическом реестре) и решение Украинского Суда, которым ему запрещено выезжать (находиться) за пределами Украины. Ну, а потом, после рассмотрения (от 7 до 24 дней) принимается решение, в большинстве, когда возврат на родину явно грозит физическими страданиями. преследованию, смертью, гражданин получает «классифицированный» тип убежища.
«Не думаю, что отказ в продлении паспорта…»
А ведь я писал о биометрическом загранпаспорте,
который никто и никогда не продлевает, а вы и GrugoriyHoland
почему-то зациклились на внутреннем паспорте в виде книжечки,
ведь паспортная ID-карта тоже выпускается на 10 лет и тоже
не подлежит продлению, а только перевыпуску.
По факту, оформляется новый загранпаспорт со сроком
действия 10 лет, а старый либо сдаётся либо остаётся
у гражданина по его просьбе, особенно если там
вклеены десятилетние визы…
Там так написано, или ты читать не умеешь?
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:15
#
…
Ты хоть знаешь какие последствия этого «решения»? Многие только и ждут. когда им ОФИЦИАЛЬНО откажут в продлении загр. паспорта.
…
В комментарии так написано? Или нет?
А что собственно может случиться, если кому-то откажут
в оформлении нового биометрического загранпаспорта
без предоставления информации о постановке на учёт в ТЦК.
Я понимаю, что читая мои тексты тебя реально переклинивает,
и ты начинаешь нести пургу, ведь перепутать паспорт гражданина
Украины с биометрическим загранпаспортом — это нужно быть
семь пядей во лбу…
И постоянное желание выглядеть глупее чем есть на самом деле!
Ты хоть раз обращался в посольство Украины за рубежом, ты сам знаешь, что такое процедура замены паспорта с уточнением адресных данных. да или нет?
Неоднократно попадали в просак со своими аргументами
и сегодня в очередной раз опростоволосились, перепутав
биометрический загранпаспорт с внутренним папортом
гражданина Украины.
Хотя для вас это в норме вещей — сначала кидатся с хамством
и оскорблениями в мой адрес, а потом тихонько слиться,
понятно что без извинений…
Продолжайте и дальше истерить на тему дна,
но всё-таки поберегите своё здоровье, вам ведь
в этом году стукнет 59 лет, а это не так и мало…
…
Это ты писал?
, нариклад, відмовивши в оформленні нового закордонного папорта громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Когда у нас ввели биометрию?
Какой срок биометрического паспорта?
…швиденько отримають нові закордонні біометричні паспорти,
щоб ще мінімум 8−9 років не повертатить в Украину продовжувати
ховатись від ТЦК…
Это ты писал? Так что перепутал?
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Не страшно, страна пребывания выдаст свой документ. В цивилизованной части мира механизм работы с беженцами из диктаторских помоек, вроде Белоруссии, которые отказывают своим гражданам в выдаче паспортов за границей, давно налажен.
«Не страшно, страна пребывания выдаст свой документ.»
Если не в курсе, то все украинцы, особенно мужчины
призывного возраста, выехали из Украины в статусе беженцев.
Многие сейчас за границей находятся в статусе туристов.
Как вариант, они могут попросить политического убежища,
под предлогом отказа идти в ВСУ и умирать за свободу
и независимость Украины — а вот какую бумажку им выдадут
или не выдадут, об этом даже власти стран ЕС ещё сами
ничего не знают, в отличие от вас…
Знаю только одно — в Польше сейчас огромный ажиотаж
и очереди по подаче документов на оформление новых
биометрических загранпаспортов, ведь ещё не принято
никаких законодательных ограничений по этому вопросу.
Как часто пишут, поживём — увидим.
Зависло — это срок окончания ещё не наступил, или
укрбанк отказался выдавать валюту после их завершения?
Неужели так сложно более чётко формулировать свои мысли…
Как заберёте всю валюту и гривну из укрбанков — сможете
перейти на нелегальное положение…
Відому кому і від кого?
Хто є «інформатором»? Сайт Верховної Ради с посиланням на проект закону?
І що?
А «висновок» Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради Українитам є, чи нема? Нема?
А коли нема!!! то все це пусті балачки.
що опубліковано у першому абзаці новини
та самому ознайомитись з текстом.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604
P.S. Слуги Народу можуть проголосувати за будь-що, не залежно
від науково-експертних висновків — таке вже було не раз…
Изучи, эксперт сначала, хоть поверхностно.Закон про Регламент В Р Украины …
а потом пиши свой бред о том кто и что сможет сделать!
Держава в односторонньому порядку обмежує права українців.
Про це в коментарі ТСН.ua заявив Голова Верховної Ради 2019−2021, а нині народний депутат Дмитро Разумков.
За його словами, вже зрозуміло, що у законопроєкті № 10449 чітко закладені антиконституційні норми, які серйозно вдарять по банківській і судовій системі України.
«У законопроєкті немає обмежень, отримали ви повістку в електронному вигляді чи фізично в руки. Ваші права можуть бути обмежені через суд, який в такому випадку вимушений ухвалювати рішення стопками, навіть не розбираючись у деталях кожної справи.
Як результат — вам заборонять користуватися автомобілем, будуть блокуватися карткові рахунки та електронні гроші. Це призведе до того, що найближчим часом українці масово підуть до банків, почнуть знімати готівку або виводити свої збереження у сіру, а це серйозний удар по економіці держави», — підкреслив нардеп.
Разумков також додав, що саме під електронні повістки ухвалювався законопроєкт № 10062, який дозволяє використання інформації про громадян з різних баз даних, зокрема, навіть про здоров’я людини, що теж суперечить Конституції.
Лучшая часть. Калька с закона государства-агрессора. По факту вы узнаете об этом тогда, когда вам арестуют все счета или полиция придет вас доставлять.
не проголосував би за актора
комедійного серіалу «Слуга Народу»…
Вільним та незалежним нема сенсу ховатись
від ТЦК та розбігатись з України, як таргани…
Не стоит всех равнять по себе…
В первые часы российской агрессии огромные очереди мужчин
были перед всеми ТЦК города Харькова.
И то, что лично вы страшитесь ТЦК намного больше
армии страны- агрессора не делает вам чести…
Хотя там 2якие факты — пишут что ТЦК это частная контора, но также пишут что ТЦК не зарегистрирован и как юридическое лицо
https://www.youtube.com/watch?v=XAsIGtKdBW4
1. обязаность каждого призывника быть зарегестрированным элекронном кабинете призывника и иметь постоянный доступ к нему!
2. обязаность получать повестки через эклектронный кабинет призывника
3. повестка будет считаться вручена независимо получил ли ты ее или нет
4. ограничение права управлять автомобилем
5. блокировка счетов
6. отсутсвия права обжалования решения суда первой инстанции!
https://www.youtube.com/watch?v=lg15uamI57k
— мізерну додаткову кількість мобілізованих,
але при цьому:
— мінус десятки тисяч ФОП, які живуть і працюють за кордоном, але все ще оформлені в Україні і сплачують тут податки
— мінус десятки мільярдів із банківської системи
— галопуюча тінізація господарського життя
— хто жив за кордоном і хотів вернутись пізніше, тепер дуже засумніваються
— стрибок у хабарях за виїзд за кордон
— різке зниження донатів
— стрибок у суспільній апатії, розчаруванні і зневірі
— і т.д. і т.д.
Банально, але це рішення може стати останнім чи одним з останніх САМОстрілів з боку України. Дуже прикро, що це відбувається.
Ведь фактически сейчас многие кто в реестре должников, например, уже нашли способы жить дальше и заниматься своими делами, используя обходные варианты, а где будет стоять вопрос риска жизнью — вероятно смогут адаптироваться.
В целом не вижу вариантов чтобы это глобально как-то могло существенно повлиять на количество мобилизованных.