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31 января 2024, 10:54 Читати українською

Банковские счета военнообязанных-уклонистов будут арестовывать по решению суда. Что известно

Банковские счета военнообязанных, уклоняющиеся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов. Об этом говорится в законопроекте № 10449, пишет Finclub.

Банковские счета военнообязанных, уклоняющиеся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда.
Фото:forbes.ua

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Что известно

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», подготовленный Минобороны, предусматривает усиление мобилизационных мер, в том числе путем финансовых ограничений.

Впервые этот проект был внесен в парламент 25 декабря 2023, но после критики был отозван 11 января 2024 года.

Обновленная версия документа даже после доработки предусматривает соблюдение нормы о блокировке счетов уклонистов.

Блокировка счетов

В заключительных и переходных положениях проекта отмечено, что все граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.

Хотя предлагаемый закон вступит в силу только через 30 дней после опубликования. То есть граждане должны первые 30 дней из указанных 60-ти выполнять норму, которая на тот момент даже не будет действующей. До второго чтения эту коллизию исправят.

Уточнение учетных данных предлагается производить тремя способами:

1) через центры предоставления административных услуг;

2) через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

3) через территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту своего пребывания или нахождения.

Если гражданин самостоятельно не явится для обновления данных, ТЦК и СП попросит Национальную полицию осуществить административное задержание и доставку военнообязанных в ТЦК и СП.

Вероятно, по статьям 210 и 210−1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих денежные штрафы за нарушение украинцами законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Новые штрафы предусмотрены законопроектом № 10379, который с 25 декабря находится в парламенте. Речь идет о 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил военного учета и 204 тыс. грн штрафа за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если полиция за 15 дней не найдет военнообязанного, ТЦК и СП в течение следующих 5 дней направит гражданину требование об исполнении обязанности военнообязанного. Сделает это в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете), или в бумажной форме — средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес места жительства. Такая повестка будет считаться врученной, даже если письмо не смогут вручить «по другим причинам».

После чего у военнообязанного будет 10 дней для добровольного появления в ТЦК и СП по такому вызову.

Если он не явится, ТЦК и СП направит в суд требование наложить арест на средства и другие ценности гражданина, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег; на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях. Никаких исключений не предусмотрено даже для военных ОВГЗ.

Суд будет обязан принять решение по существу заявленных требований не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу.

Арест счетов будет применен на срок для выполнения гражданином требований ТЦК и СП. Новый закон будет обязывать граждан не только появляться по вызову в ТЦК и СП, как сейчас, но и регистрировать электронный кабинет и проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

Лишь после того, как ТЦК и СП отзовут свое требование (механизм и сроки отзыва не прописаны), исполнительное производство по аресту счетов подлежит завершению.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 55

+
+122
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 11:01
#
Після прийняття цього законопроекту банківська система України
повинна впасти, бо всі ухилянти одночасно знімуть всі свої кошти
з усіх своїх рахунків в укрбанках…
+
+135
Sarevok
Sarevok
31 января 2024, 11:01
#
Умные люди сделали это заранее.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 11:09
#
Дійсно, «розумники» не тільки позакривали рахунки в укрбанках
але й повтікали закордон, але їх і там можуть дістати, нариклад,
відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…

Але поки не вели ще й таку норму, хай «розумники» підсуєтяться
та швиденько отримають нові закордонні біометричні паспорти,
щоб ще мінімум 8−9 років не повертатить в Украину та продовжувати
ховатись від ТЦК…
+
+30
Riojas
Riojas
31 января 2024, 11:12
#
Ну вы же конечно не прячетесь? Или, как обычно при таких заявлениях, по той или иной причине вас это не касается?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 11:47
#
Riojas

Неужели каждому «умнику» надо ежедневно писать,
что живу и работаю на Северной Салтовке
в славном городе Харькове.
Ведь наименование города даже прописано в профиле.
Лично мне загранпапорт надо будет переоформлять
ближе к 2030 году и не раньше…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:52
#
Вот сразу видно «эксперта»!!!
НЕ НЕСИ ПУРГУ!!!
Можешь в любой момент пойти и поменять био загран паспорт с заменой фото! Проблема…
Цена вопроса, была около 800 гривен!
+
+15
Riojas
Riojas
31 января 2024, 12:06
#
По ряду причин (возраст, состояние здоровья, состав семьи , работа) человек может не быть военнообязанным и тогда все эти ограничения на него не распространяются. Как правило, именно такие люди громче всех кричат в интернете про ухилянтов и трусов, которые прячутся от ТЦК.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:15
#
Что ты пишешь очередной бред!!!
…нариклад, відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…

Очередное ДНО!!!
Ты хоть знаешь какие последствия этого «решения»? Многие только и ждут. когда им ОФИЦИАЛЬНО откажут в продлении загр. паспорта.
Тебе надо не «пускать пудру» в глаза, а подумать чем для государства Украина закончиться только попытка таких действий!
Во истину —глупость человеческая не знает предела.
Так ты оказывается «эксперт» не только по укр банкам ты еще специалист по международному миграционному праву и по международным конвенциям в защите прав человека!
+
+15
Riojas
Riojas
31 января 2024, 11:21
#
Не думаю, что отказ в продлении паспорта автоматически будет означать ваш выход из украинского гражданства. От этого так просто не отделаешься.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:22
#
Да, я тоже так думаю, но это уже 100% гарантия получения «убежища» со всеми «плюшками» . Ну и возможность «раскачать» в судах массу вопросов.
+
0
Riojas
Riojas
31 января 2024, 11:27
#
По идее сам факт того, что по возвращению в страну вас призовут в армию, это основание для убежища и невыдачи. Главное туда выбраться)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:32
#
И не только для получения убежища! Мы все дружно забываем, что Судебный аппарат ЕСПЧ работает на принципах прецедентного права. А это при любых подобных «движухах» открывает широкие возможности. Да и элемент «правовой помощи» для таких граждан, как правило достаточно доступен по ценам и условиям.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
31 января 2024, 12:01
#
Суды вероятно могут быть и возможно там есть перспективы, но сам факт отказа выдачи загранпаспорта всё же не снимает гражданство и, к сожалению, маловероятно что даст основания для получения полноценного статуса беженца.

Похожая ситуация сейчас происходит в Беларуси, где для продления надо ехать в страну, а поэтому многие беларусы не могут сделать ВНЖ себе заграницей и не у всех достаточно оснований (или есть другие причины) — чтобы податься на полноценную защиту.

Максимум что в таких случаях дают — «временный проездной документ», который позволяет только вернуться в страну гражданства.

Есть ещё одна мера о которой пока не говорят — потенциальная аннуляция действующего паспорта. Как понял пока в новом законе этого не прописано — но ничего исключать нельзя — и если теоретически это введут, тогда может коснуться и тех кто уже себе сделал в срочном порядке загран на 10 лет — и при любой попытке пересечения границы / на паспортном контроле — паспорт высветится как недействительный и пересечь границу без обращения в консульство вероятно не получится.

Вот такое тоже не исключено, но тут тоже многое зависит от реакции те же европейских стран, которые многим дали временную защиту и т. п.

Будет видно, конечно, что реализуют на практике.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 12:21
#
Это называется не много по другому и работает тоже не много не так. Аннулировать могут только действующий паспорт, но в рамках закона
1.ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України
И это только в «отдельных» случаях, с обязательной выдачей «временного разрешения на вьезд в Украину»
Но так как Украина, есть подписант международных конвенций по правам человека, миграции и т. п. То консульский отдел, обязан выдать правовым организациям в рамках конвенции данные гражданина (запись в демографическом реестре) и решение Украинского Суда, которым ему запрещено выезжать (находиться) за пределами Украины. Ну, а потом, после рассмотрения (от 7 до 24 дней) принимается решение, в большинстве, когда возврат на родину явно грозит физическими страданиями. преследованию, смертью, гражданин получает «классифицированный» тип убежища.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 11:43
#
Riojas
«Не думаю, что отказ в продлении паспорта…»

А ведь я писал о биометрическом загранпаспорте,
который никто и никогда не продлевает, а вы и GrugoriyHoland
почему-то зациклились на внутреннем паспорте в виде книжечки,
ведь паспортная ID-карта тоже выпускается на 10 лет и тоже
не подлежит продлению, а только перевыпуску.

По факту, оформляется новый загранпаспорт со сроком
действия 10 лет, а старый либо сдаётся либо остаётся
у гражданина по его просьбе, особенно если там
вклеены десятилетние визы…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:47
#
Умник !
Там так написано, или ты читать не умеешь?
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:15
#

Ты хоть знаешь какие последствия этого «решения»? Многие только и ждут. когда им ОФИЦИАЛЬНО откажут в продлении загр. паспорта.

В комментарии так написано? Или нет?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 11:35
#
GrugoriyHoland

А что собственно может случиться, если кому-то откажут
в оформлении нового биометрического загранпаспорта
без предоставления информации о постановке на учёт в ТЦК.

Я понимаю, что читая мои тексты тебя реально переклинивает,
и ты начинаешь нести пургу, ведь перепутать паспорт гражданина
Украины с биометрическим загранпаспортом — это нужно быть
семь пядей во лбу…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:42
#
Меня переклинивают не ваши тексты. а полное не знание «предмета».
И постоянное желание выглядеть глупее чем есть на самом деле!

Ты хоть раз обращался в посольство Украины за рубежом, ты сам знаешь, что такое процедура замены паспорта с уточнением адресных данных. да или нет?

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 11:54
#
GrugoriyHoland

Неоднократно попадали в просак со своими аргументами
и сегодня в очередной раз опростоволосились, перепутав
биометрический загранпаспорт с внутренним папортом
гражданина Украины.

Хотя для вас это в норме вещей — сначала кидатся с хамством
и оскорблениями в мой адрес, а потом тихонько слиться,
понятно что без извинений…

Продолжайте и дальше истерить на тему дна,
но всё-таки поберегите своё здоровье, вам ведь
в этом году стукнет 59 лет, а это не так и мало…

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 12:02
#
Что перепутал?
Это ты писал?
, нариклад, відмовивши в оформленні нового закордонного папорта громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Когда у нас ввели биометрию?
Какой срок биометрического паспорта?
…швиденько отримають нові закордонні біометричні паспорти,
щоб ще мінімум 8−9 років не повертатить в Украину продовжувати
ховатись від ТЦК…
Это ты писал? Так что перепутал?

+
+30
Sarevok
Sarevok
31 января 2024, 11:49
#
відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…

Не страшно, страна пребывания выдаст свой документ. В цивилизованной части мира механизм работы с беженцами из диктаторских помоек, вроде Белоруссии, которые отказывают своим гражданам в выдаче паспортов за границей, давно налажен.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:53
#
100%
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 12:05
#
Sarevok
«Не страшно, страна пребывания выдаст свой документ.»

Если не в курсе, то все украинцы, особенно мужчины
призывного возраста, выехали из Украины в статусе беженцев.

Многие сейчас за границей находятся в статусе туристов.
Как вариант, они могут попросить политического убежища,
под предлогом отказа идти в ВСУ и умирать за свободу
и независимость Украины — а вот какую бумажку им выдадут
или не выдадут, об этом даже власти стран ЕС ещё сами
ничего не знают, в отличие от вас…
Знаю только одно — в Польше сейчас огромный ажиотаж
и очереди по подаче документов на оформление новых
биометрических загранпаспортов, ведь ещё не принято
никаких законодательных ограничений по этому вопросу.

Как часто пишут, поживём — увидим.
+
+30
Riojas
Riojas
31 января 2024, 11:13
#
У меня например зависло пару срочных депозитов в валюте, в основном до конца марта, уже 10 раз пожалел что вообще связался.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 12:08
#
Riojas

Зависло — это срок окончания ещё не наступил, или
укрбанк отказался выдавать валюту после их завершения?

Неужели так сложно более чётко формулировать свои мысли…

Как заберёте всю валюту и гривну из укрбанков — сможете
перейти на нелегальное положение…
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
31 января 2024, 12:22
#
А як бути 4-х разовому ухилянту ?
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
31 января 2024, 12:20
#
Це все по воді вилами,
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:01
#
Що відомо!
Відому кому і від кого?
Хто є «інформатором»? Сайт Верховної Ради с посиланням на проект закону?
І що?
А «висновок» Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради Українитам є, чи нема? Нема?
А коли нема!!! то все це пусті балачки.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 11:13
#
Невже так важко перейти за посиланням,
що опубліковано у першому абзаці новини
та самому ознайомитись з текстом.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604

P.S. Слуги Народу можуть проголосувати за будь-що, не залежно
від науково-експертних висновків — таке вже було не раз…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:20
#
И что там написано? …за посиланням -проект закона?
Изучи, эксперт сначала, хоть поверхностно.Закон про Регламент В Р Украины …
а потом пиши свой бред о том кто и что сможет сделать!
+
+60
bonv
bonv
31 января 2024, 11:02
#
Постраждають банківська система та права українців: у Раді відреагували на новий законопроєкт про мобілізацію.
Держава в односторонньому порядку обмежує права українців.
Про це в коментарі ТСН.ua заявив Голова Верховної Ради 2019−2021, а нині народний депутат Дмитро Разумков.
За його словами, вже зрозуміло, що у законопроєкті № 10449 чітко закладені антиконституційні норми, які серйозно вдарять по банківській і судовій системі України.
«У законопроєкті немає обмежень, отримали ви повістку в електронному вигляді чи фізично в руки. Ваші права можуть бути обмежені через суд, який в такому випадку вимушений ухвалювати рішення стопками, навіть не розбираючись у деталях кожної справи.
Як результат — вам заборонять користуватися автомобілем, будуть блокуватися карткові рахунки та електронні гроші. Це призведе до того, що найближчим часом українці масово підуть до банків, почнуть знімати готівку або виводити свої збереження у сіру, а це серйозний удар по економіці держави», — підкреслив нардеп.
Разумков також додав, що саме під електронні повістки ухвалювався законопроєкт № 10062, який дозволяє використання інформації про громадян з різних баз даних, зокрема, навіть про здоров’я людини, що теж суперечить Конституції.
+
+15
Riojas
Riojas
31 января 2024, 11:02
#
> Сделает это в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете), или в бумажной форме — средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес места жительства. Такая повестка будет считаться врученной, даже если письмо не смогут вручить «по другим причинам».

Лучшая часть. Калька с закона государства-агрессора. По факту вы узнаете об этом тогда, когда вам арестуют все счета или полиция придет вас доставлять.
+
0
Rubi0
Rubi0
31 января 2024, 12:23
#
У нас намного жесче. В рф не блокируют карты средства и счета, максимум кредиты не выдают и прав на вождения могут аннулировать, даже заграницу можно ездить если не срочник.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
31 января 2024, 12:26
#
Ти забув ще, що там економіка НЕ обвалилась і мільйони людей НЕ виїхали!
+
+72
TAN72
TAN72
31 января 2024, 11:05
#
Вільний і незалежний народ🤔
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 11:21
#
Вільний та незалежний народ ніколи
не проголосував би за актора
комедійного серіалу «Слуга Народу»…

Вільним та незалежним нема сенсу ховатись
від ТЦК та розбігатись з України, як таргани…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 11:25
#
Правильно, они только на форуме «Минфина» оговаривают вопрос как откупиться от призыва!
+
+4
Riojas
Riojas
31 января 2024, 11:29
#
Действительно, чего же люди прячутся от ТЦК, где будут нарушены все их мыслимые законные права? Я совершенно официально должен быть непригоден в армию по состоянию здоровья. Как думаете, если я, свободный и независимый, сейчас туда пойду, чем это закончится?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2024, 12:12
#
Riojas

Не стоит всех равнять по себе…
В первые часы российской агрессии огромные очереди мужчин
были перед всеми ТЦК города Харькова.
И то, что лично вы страшитесь ТЦК намного больше
армии страны- агрессора не делает вам чести…

+
+60
Igor619
Igor619
31 января 2024, 11:16
#
«Вільний народе, вільної країни…»
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innapcholko
innapcholko
31 января 2024, 11:29
#
Самый прикол ТЦК, как государственный огран не зарегистрирован — это юр-лицо… (точно также как нац-полиция — это тоже не гос орган) и как следсвтия с точки зрения закона они не наделены ни каким правами. То что сейчас происходит в Украине с ТЦК — это беспредел.
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+15
matroskin
matroskin
31 января 2024, 11:35
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Та Вас как почитать, то с момента своей регистрации (2 месяца назад), Вы только и пишите подобное причем под любой новостью.
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innapcholko
innapcholko
31 января 2024, 11:36
#
Можеш самостоятельно проверит информацию, в сети полно информации — уже даже есть решения суда по данному поводу.

Хотя там 2якие факты — пишут что ТЦК это частная контора, но также пишут что ТЦК не зарегистрирован и как юридическое лицо

https://www.youtube.com/watch?v=XAsIGtKdBW4
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preyvanamor
preyvanamor
31 января 2024, 11:36
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Ну чо? ну «норм»!
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+15
Vadim531
Vadim531
31 января 2024, 11:43
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Чет вспомнил Сеню с куляй в лоб… Но больше майданить не будем, бо це перемога!
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Riojas
Riojas
31 января 2024, 12:03
#
Если надо — этих скинем ©
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innapcholko
innapcholko
31 января 2024, 11:59
#
Законопроект 10449
1. обязаность каждого призывника быть зарегестрированным элекронном кабинете призывника и иметь постоянный доступ к нему!
2. обязаность получать повестки через эклектронный кабинет призывника
3. повестка будет считаться вручена независимо получил ли ты ее или нет
4. ограничение права управлять автомобилем
5. блокировка счетов
6. отсутсвия права обжалования решения суда первой инстанции!
https://www.youtube.com/watch?v=lg15uamI57k
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+30
Perdanul Syranul
Perdanul Syranul
31 января 2024, 12:00
#
А можно принять закон чтобы можно было отказаться от гражданства? Я не достоин защищать прекрасную страну.
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+45
Pablito
Pablito
31 января 2024, 12:03
#
Неймовірно ідіотське рішення, яке дасть:
— мізерну додаткову кількість мобілізованих,
але при цьому:
— мінус десятки тисяч ФОП, які живуть і працюють за кордоном, але все ще оформлені в Україні і сплачують тут податки
— мінус десятки мільярдів із банківської системи
— галопуюча тінізація господарського життя
— хто жив за кордоном і хотів вернутись пізніше, тепер дуже засумніваються
— стрибок у хабарях за виїзд за кордон
— різке зниження донатів
— стрибок у суспільній апатії, розчаруванні і зневірі
— і т.д. і т.д.

Банально, але це рішення може стати останнім чи одним з останніх САМОстрілів з боку України. Дуже прикро, що це відбувається.
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
31 января 2024, 12:20
#
Тоже думаю, что на практике сложно представить человека, который побежит в ТЦК / воевать только потому что ему заблокировали счета: будут пользоваться счетами родственников или уходить в кэш. С запретом на управление авто сложнее, но учитывая коррупцию и другие решения — вероятно как-то этот момент могут обходить или как-то пережить и без этого.

Ведь фактически сейчас многие кто в реестре должников, например, уже нашли способы жить дальше и заниматься своими делами, используя обходные варианты, а где будет стоять вопрос риска жизнью — вероятно смогут адаптироваться.

В целом не вижу вариантов чтобы это глобально как-то могло существенно повлиять на количество мобилизованных.
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Riojas
Riojas
31 января 2024, 12:23
#
Все по делу (кроме выезда, это уже нереально ни за какие деньги). Кущ об этом писал еще по первой редакции закона (в которой не поменялось практически ничего) — полное самоустранение немалой части людей от какого-либо взаимодействия с государством и участия в общем деле. Налоги, донаты, официальное трудоустройство — забудьте.
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Riojas
Riojas
31 января 2024, 12:25
#
При этом пассивное неучастие это еще лучший вариант. Худший (который я осуждаю и не призываю к нему естественно) это активный саботаж и другие действия в пользу врага.
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kadaad1988
kadaad1988
31 января 2024, 12:09
#
Прикольно, что гопота которая прыгала на майдане и за него, выбрала парашенка, который с непонятного бодуна внес в Конституцию поход в нато и ес в которое нас никто не собирается брать, теперь тупо драпает, а не защищает свои хотелки в нато и ес…
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Pablito
Pablito
31 января 2024, 12:14
#
Кацапам і колаборантам — здохнути. Без варіантів. А Мінфін прошу забанити цю нечість на довічно.
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preyvanamor
preyvanamor
31 января 2024, 12:23
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Пукін категорично з тобою не погоджується!!! пукін категорично думає, що Україна зайде в нату! пукін он навіть напав на Україну, бо Україна вже заходила в нату!!!
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