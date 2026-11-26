В Китае среди молодежи набирает популярность новый формат заработка — сопровождение пассажиров во время международных авиаперелетов. Так называемые flight companions помогают пожилым людям и детям путешествовать, перевозят домашних животных и доставляют важные вещи. За отдельные заказы такие специалисты могут получать десятки тысяч юаней, а некоторые услуги предлагают услуги за $200 в час. Об этом пишет South China Morning Post .

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Чем занимаются авиасопроводители

Осенью 2026 г. в китайских социальных сетях начали активно появляться объявления от людей, предлагающих услуги международного сопровождения пассажиров.

Одной из таких работниц стала девушка под псевдонимом Spicy K. Она решила использовать знания английского языка и опыт самостоятельных путешествий для запуска собственного сервиса.

Среди ее услуг помощь пожилым пассажирам во время прохождения паспортного контроля, перевозки домашних животных и доставка различных вещей между странами.

В то же время, девушка установила для себя ограничение: в некоторых странах Юго-Восточной Азии, где существуют риски мошенничества, она не планирует покидать территорию аэропортов.

В Китае такой вид деятельности начали популяризировать и карьерные блоггеры, в том числе среди студентов, которые учатся за границей и любят путешествовать.

сколько можно заработать

Стоимость услуг зависит от маршрута, сложности задач и требований клиента.

Например, сервис Wall Street Engine, рекламирующий сопровождение китайских путешественников в Великобритании, установил тариф 150 фунтов стерлингов, или примерно $200, в час. Дополнительно клиент должен оплатить сервисный сбор в размере 450 фунтов.

Требования к работникам этого сервиса достаточно строги: это должны быть мужчины в возрасте от 35 лет, прожившие в Великобритании не менее трех лет. Во время работы они должны носить костюмы в английском стиле.

Другой специалист по фамилии Лю работает в сфере авиасопровождения уже пять лет. За один заказ он берёт от нескольких тысяч до десятков тысяч юаней.

В стоимость входят авиабилеты в обе стороны, питание и проживание.

Таким образом, клиенты оплачивают не только само сопровождение, но и расходы исполнителя на поездку.

Приведенные тарифы не являются чистым заработком работников: они могут включать транспортные расходы и другие услуги.

Кого сопровождают во время перелетов

Клиентами Лю были как трехлетние дети, так и люди старше 80 лет.

По его словам, услуга особенно популярна среди китайских семей, члены которых проживают в разных странах.

Люди, проживающие за границей, нередко хотят пригласить к себе пожилых родителей или детей, но опасаются отправлять их в длительные международные перелеты без сопровождения.

В таких случаях специалист помогает подготовить документы для пересечения границы, заранее уточняет информацию о состоянии здоровья пассажира и сопровождает его во время поездки.

Отдельным направлением работы является перевозка домашних животных.

К примеру, команда Лю сопровождала собаку стоимостью 200 тыс. юаней, или примерно $30 тыс.

Иногда заказы бывают необычными. Однажды специалисту было поручено доставить в США любимую куклу маленькой девочки, которую семья случайно оставила во время переезда.

Доставляют даже срочные бизнес-документы

Услугами авиасопровождающих пользуются не только частные лица, но и компании.

Специалист по фамилии Ван из города Ханчжоу специализируется на срочной доставке деловых документов, контрактов и образцов продукции для выставок.

Такой формат может оказаться полезным, когда стандартная курьерская доставка занимает слишком много времени.

Фактически авиасопроводитель лично перевозит необходимые вещи международным рейсом, что позволяет сократить время доставки при соответствующих условиях.

Почему эта работа подходит не всем

Несмотря на возможность путешествовать и получать оплату за каждый заказ, у профессии есть ряд сложностей.

Работникам необходимо иметь соответствующие визы, хорошо знать иностранные языки, ориентироваться в правилах международных аэропортов и требованиях к перевозке разных категорий багажа.

Особое внимание требует транспортировки вещей. По словам Лю, исполнители должны проверять груз, чтобы не допустить перевозку запрещенных предметов.

Работа также предполагает значительную физическую нагрузку из-за длительных перелетов, смены часовых поясов и ненормированного графика.

За прошедший год Лю провел в самолетах более 1000 часов. Это эквивалентно более чем 41 суткам непрерывного пребывания в воздухе.

Поэтому, несмотря на популярный в соцсетях образ бесплатных путешествий, профессия нуждается в опыте, ответственности и готовности разрешать непредсказуемые ситуации.