В 2027 году правительство планирует повысить зарплаты педагогических и научно педагогических работников самой низкой квалификационной категории ориентировочно на 10%. На оплату труда работников образования в проекте государственного бюджета предусмотрено 235,3 млрд грн, что на 37,5 млрд грн больше, чем в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в ответе на электронную петицию № 41/011208−26эп , которую поддержали 25 457 граждан.

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Как изменятся зарплаты педагогов

По словам премьера, за 2026 год зарплаты педагогических и научно-педагогических работников уже повысили в целом на 50%.

В частности, с 1 сентября ввели новые условия оплаты труда. Должностные оклады педагогов низкой квалификационной категории установили на уровне 1,6 минимальной заработной платы, а научно-педагогических работников — на уровне двух минимальных зарплат.

В 2027 году для этих категорий работников предусматривают следующее повышение примерно на 10%.

В то же время, правительство признает необходимость дальнейшего роста зарплат педагогов. Однако темпы такого повышения зависят от финансовых возможностей государственного и местных бюджетов.

Сколько денег заложили на зарплату учителей

В проекте государственного бюджета на 2027 год на оплату труда работников учебных заведений предусмотрено 235,3 млрд грн. По сравнению с 2026 годом финансирование планируется увеличить на 37,5 млрд грн, или примерно на 19%.

Образовательная субвенция местным бюджетам должна составить 192,8 млрд. грн.

Это на 32,1 млрд грн больше, чем в 2026 году, и на 81,1 млрд грн, или 72,6% больше, чем в 2025 году.

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Такие показатели также представлены в правительственном проекте госбюджета на 2027 год.

Кому еще планируют повысить зарплаты

Повышение коснется не только учителей и преподавателей.

В проекте бюджета также предусмотрены средства для увеличения с 1 января 2027 года на 10% должностных окладов работников бюджетной сферы, оплата труда которых определяется Единой тарифной сеткой.

Речь идет, в частности, об учебно-вспомогательном и обслуживающем персонале школ и других учебных заведений.

В правительстве отмечают, что изменения будут вводиться постепенно, с учетом возможностей государственного бюджета и местных общин.

Когда окончательно утвердят повышение

Речь идет о запланированном увеличении зарплат, а не об окончательно утвержденных выплатах.

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Конкретные объемы финансирования определят при принятии Верховной Радой государственного бюджета на 2027 год.