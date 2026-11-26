В Испании с 1 января 2027 года планируется очередная индексация пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Повышение касается страховых пенсий, а минимальные и социальные выплаты должны вырасти еще более существенно. В то же время украинцы, получающие пенсию из Украины и временно проживающие за границей, должны до 31 декабря 2026 пройти физическую идентификацию для продления выплат. Об этом сообщает Министерство инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании.

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Как повысят пенсии в 2027 году

Правительство Испании 13 ноября одобрило решение об ускоренной подготовке нормативного акта по индексации пенсий в 2027 году.

Согласно действующему законодательству, страховые пенсии (contributivas) увеличат уровень среднего показателя инфляции за 12 месяцев — с декабря 2025 года до ноября 2026 года.

Точный процент повышения определят после обнародования данных по инфляции за ноябрь. Предыдущие показатели ожидаются в конце ноября, окончательные — в декабре.

Перерасчет должен произойти автоматически с 1 января 2027 года.

При этом минимальные пенсии и нестраховые социальные выплаты (no contributivas) повысят на больший процент, чем страховые пенсии.

В испанском правительстве объясняют, что такой подход направлен на сохранение покупательной способности пенсионеров и поддержку людей с низкими доходами.

Сколько получают пенсионеры в Испании

По данным испанского Министерства инклюзии, социального обеспечения и миграции, с 2018 по 2026 год средняя пенсия по возрасту выросла на 44,5% — с 1 090 до 1 576 евро в месяц.

В то же время, если бы пенсия в размере 1 090 евро с 2018 года увеличивалась исключительно в соответствии с инфляцией, в 2026 году она составляла бы около 1 397 евро.

Минимальные пенсии за этот период выросли на 43−69% в зависимости от категории получателей. В частности, один из показателей увеличился с 810,6 до 1256,6 евро.

Нестраховые пенсии выросли на 65% — с 380,1 до 628,8 евро в месяц.

Кроме того, в Испании постепенно повышается фактический возраст ухода на пенсию. Если в 2016 году он составлял в среднем 64,1 года, то в настоящее время достиг 65,4 года.

Доля людей, откладывающих выход на пенсию, выросла с 4,4% в 2016 году до 11,5%.

Могут ли украинцы получать испанскую пенсию

Украинцы, официально работавшие в Испании и платившие взносы в систему социального страхования, могут претендовать на испанскую пенсию за выполнение установленных условий.

Общий минимальный страховой стаж для получения страховой пенсии по возрасту в Испании составляет 15 лет. В то же время, между Украиной и Испанией действует двустороннее соглашение о социальном обеспечении, которое позволяет учитывать страховые периоды, приобретенные в обеих странах, для определения права на пенсию.

При определенных условиях украинский и испанский стаж можно суммировать. Однако каждая страна рассчитывает свою часть пенсионных выплат в соответствии со своим законодательством.

Сам факт проживания в Испании или наличие временной защиты не означает автоматического права на испанскую страховую пенсию.

Право на выплаты зависит от подтвержденного страхового стажа, уплаты взносов, возраста и других законодательных требований.

Что нужно сделать украинским пенсионерам до конца года

Украинцы, временно проживающие за границей и получающие украинскую пенсию, должны ежегодно проходить физическую идентификацию.

По разъяснению Пенсионного фонда Украины, в 2026 году это необходимо сделать до 31 декабря, чтобы обеспечить продолжение выплат в 2027 году.

Подтвердить личность можно дистанционно через вебпортал Пенсионного фонда с использованием «Дия.Подпись», с помощью видеоконференции с представителем ПФУ или через украинское дипломатическое учреждение за границей.

Проверить дату и способ последней идентификации можно через сервис «Моя идентификация» в личном кабинете Пенсионного фонда Украины.