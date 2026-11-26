Германия продемонстрировала наибольший разрыв в доступности жилья между отдельными городскими агломерациями из 13 стран, которые исследовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для приобретения жилья в Мюнхене требуется примерно на 17 годовых доходов больше, чем в Хемнице. Об этом говорится в исследовании OECD Regions and Cities at a Glance 2026 года.
В Германии зафиксировали наибольший разрыв в доступности жилья среди 13 стран — ОЭСР
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Почему жилье в Мюнхене менее доступно
Аналитики ОЭСР сравнивали стоимость жилой недвижимости со средними доходами населения в разных регионах.
Оказалось, что в Германии разница между самой дорогой и доступной агломерациями является самой большой среди стран, для которых были доступны сопоставимые данные.
Наименее доступным среди немецких городов в исследовании оказался Мюнхен — один из самых крупных экономических центров страны.
Высокая цена недвижимости в Мюнхене связана с концентрацией интернациональных компаний, высокотехнологичных компаний, денежных учреждений и высокооплачиваемых рабочих мест.
Значительный спрос на жительство в городе совмещается с ограниченными возможностями расширения жилой застройки. Это усугубляет конкуренцию среди покупателей.
В Хемнице, расположенном в федеральной земле Саксония, ситуация иная. На местный рынок недвижимости повлияли структурные изменения в экономике восточной Германии после объединения страны и долгосрочные демографические процессы.
В то же время, разница в 17 годовых доходов не означает, что жилье в Мюнхене стоит ровно в 17 раз дороже. Речь идет о разнице в соотношении стоимости недвижимости к годовому имеющемуся доходу.
Что происходит с ценами на жилье в других странах
Исследование ОЭСР свидетельствует о том, что проблема высокой стоимости жилья характерна не только для Германии.
В 11 из 13 исследованных стран соотношение цен на недвижимость к доходам населения в крупнейших агломерациях превышало средний показатель среди агломераций соответствующей страны.
В шести странах крупнейшие городские агломерации одновременно были менее доступными для приобретения жилья.
В среднем для покупки жилья в наибольшей агломерации страны требуется на 6,9 годового дохода больше, чем в самой доступной агломерации того же государства.
После Германии значительный разрыв был зафиксирован в Израиле — между Иерусалимом и Южным регионом он составлял 15,6-летний доход.
Насколько жилье в городах дороже, чем за их пределами
Аналитики ОЭСР также установили, что в среднем в 23 исследованных странах недвижимость в городских центрах стоит на 27% больше, чем в среднем по стране.
В пригородных зонах, связанных с крупными городами ежедневными трудовыми поездками, цены в среднем на 15% ниже общенационального уровня.
Вместо этого за пределами городских агломераций недвижимость в среднем на 34% дешевле.
Таким образом, более высокие зарплаты в крупных городах не всегда компенсируют более дорогое жилье. В некоторых случаях покупателям приходится тратить гораздо большую часть своих доходов на приобретение недвижимости.
Что это значит для украинцев, планирующих покупать жилье
Для украинцев, рассматривающих возможность долгосрочного проживания или приобретения недвижимости в Германии, исследование демонстрирует важность выбора региона.
Крупнейшие экономические центры могут предлагать больше возможностей трудоустройства и более высокие зарплаты, однако стоимость недвижимости там часто растет быстрее доступных доходов населения.
Альтернативой могут стать промышленные и университетские города среднего размера, в частности, на востоке Германии.
Однако при выборе места проживания следует оценивать не только цены на квартиры, но и перспективы трудоустройства, уровень местных зарплат, транспортную доступность и инфраструктуру.
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