Германия продемонстрировала наибольший разрыв в доступности жилья между отдельными городскими агломерациями из 13 стран, которые исследовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для приобретения жилья в Мюнхене требуется примерно на 17 годовых доходов больше, чем в Хемнице. Об этом говорится в исследовании OECD Regions and Cities at a Glance 2026 года .

Германия продемонстрировала наибольший разрыв в доступности жилья между отдельными городскими агломерациями из 13 стран.

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Почему жилье в Мюнхене менее доступно

Аналитики ОЭСР сравнивали стоимость жилой недвижимости со средними доходами населения в разных регионах.

Оказалось, что в Германии разница между самой дорогой и доступной агломерациями является самой большой среди стран, для которых были доступны сопоставимые данные.

Наименее доступным среди немецких городов в исследовании оказался Мюнхен — один из самых крупных экономических центров страны.

Высокая цена недвижимости в Мюнхене связана с концентрацией интернациональных компаний, высокотехнологичных компаний, денежных учреждений и высокооплачиваемых рабочих мест.

Значительный спрос на жительство в городе совмещается с ограниченными возможностями расширения жилой застройки. Это усугубляет конкуренцию среди покупателей.

В Хемнице, расположенном в федеральной земле Саксония, ситуация иная. На местный рынок недвижимости повлияли структурные изменения в экономике восточной Германии после объединения страны и долгосрочные демографические процессы.

В то же время, разница в 17 годовых доходов не означает, что жилье в Мюнхене стоит ровно в 17 раз дороже. Речь идет о разнице в соотношении стоимости недвижимости к годовому имеющемуся доходу.

Что происходит с ценами на жилье в других странах

Исследование ОЭСР свидетельствует о том, что проблема высокой стоимости жилья характерна не только для Германии.

В 11 из 13 исследованных стран соотношение цен на недвижимость к доходам населения в крупнейших агломерациях превышало средний показатель среди агломераций соответствующей страны.

В шести странах крупнейшие городские агломерации одновременно были менее доступными для приобретения жилья.

В среднем для покупки жилья в наибольшей агломерации страны требуется на 6,9 годового дохода больше, чем в самой доступной агломерации того же государства.

После Германии значительный разрыв был зафиксирован в Израиле — между Иерусалимом и Южным регионом он составлял 15,6-летний доход.

Насколько жилье в городах дороже, чем за их пределами

Аналитики ОЭСР также установили, что в среднем в 23 исследованных странах недвижимость в городских центрах стоит на 27% больше, чем в среднем по стране.

В пригородных зонах, связанных с крупными городами ежедневными трудовыми поездками, цены в среднем на 15% ниже общенационального уровня.

Вместо этого за пределами городских агломераций недвижимость в среднем на 34% дешевле.

Таким образом, более высокие зарплаты в крупных городах не всегда компенсируют более дорогое жилье. В некоторых случаях покупателям приходится тратить гораздо большую часть своих доходов на приобретение недвижимости.

Что это значит для украинцев, планирующих покупать жилье

Для украинцев, рассматривающих возможность долгосрочного проживания или приобретения недвижимости в Германии, исследование демонстрирует важность выбора региона.

Крупнейшие экономические центры могут предлагать больше возможностей трудоустройства и более высокие зарплаты, однако стоимость недвижимости там часто растет быстрее доступных доходов населения.

Альтернативой могут стать промышленные и университетские города среднего размера, в частности, на востоке Германии.

Однако при выборе места проживания следует оценивать не только цены на квартиры, но и перспективы трудоустройства, уровень местных зарплат, транспортную доступность и инфраструктуру.