До конца 2026 года Украине необходимо найти дополнительные 102 млрд грн для выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Фактическая потребность превышает объемы финансирования, предусмотренные государственным бюджетом. Об этом сообщила Счетная палата по результатам анализа выполнения госбюджета за 9 месяцев 2026 года.

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Сколько Украина потратила на оборону

За январь-сентябрь 2026 года расходы главных распорядителей средств сектора безопасности и обороны составили 3 трлн 450,9 млрд грн, или 72% всех расходов государственного бюджета.

Около трети этой суммы — более 1 трлн грн — направили непосредственно на денежное довольствие военнослужащих.

По информации Министерства обороны, предоставленной Счетной палате, до конца года фактическая потребность в финансировании выплат военным ВСУ и Госспецтрансслужбы на 102 млрд грн превышает запланированные объемы.

Таким образом, правительству необходимо найти дополнительные бюджетные ресурсы, чтобы полностью обеспечить соответствующие выплаты.

Важно: речь идет о нехватке запланированного финансирования до конца 2026 года, а не об уже накопленной задолженности перед военнослужащими.

Почему бюджетные расходы отстают от плана

Счетная палата также зафиксировала, что за девять месяцев расходы общего фонда государственного бюджета оказались на 198,8 млрд грн, или 5,7% меньше плана.

Среди основных причин аудиторы называют отсрочку поставок по оборонным заказам, длительное оформление платежных документов и изменение потребностей воинских частей в закупках.

На выполнение расходной части бюджета также повлияли экономия средств по отдельным медицинским и социальным программам и меньшие затраты на обслуживание государственного долга.

В то же время, неиспользование части запланированных средств не означает, что они автоматически могут быть направлены на денежное обеспечение военнослужащих. Для этого необходимы соответствующие бюджетные решения.

Задолженность Минобороны превысила 645 млрд грн

По данным Счетной палаты, за девять месяцев существенно увеличилась дебиторская задолженность распорядителей и получателей бюджетных средств.

Она выросла на 158,3 млрд. грн., или 27,6%. При этом просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 10,2 млрд грн, или 11,9%.

Наибольшая доля общей суммы — 88,3% — приходится на Министерство обороны.

По состоянию на конец сентября дебиторская задолженность Минобороны составила 645,6 млрд грн.

Среди причин аудиторы называют поставку товаров ненадлежащего качества, задержку с доставкой запчастей и комплектующих для изготовления и ремонта вооружения.

Дебиторская задолженность в этом случае означает, в частности, средства по оплаченным, но еще не выполненным обязательствам поставщиков. Ее не следует путать с долгами государства перед военнослужащими.

Украина недополучила 1,6 трлн грн международной помощи

Еще одной проблемой исполнения государственного бюджета стало недополучение запланированного внешнего финансирования.

По данным Счетной палаты, в январе-сентябре Украина привлекла от международных партнеров 1,6 трлн грн заимствований и грантов. Это на 1,6 трлн грн, или 50,4%, меньше плана.

В частности, не поступило часть предусмотренного финансирования от Европейского Союза и Международного валютного фонда.

Счетная палата связывает недополучение средств, прежде всего, с нарушением сроков или неполным выполнением обязательств по реформам.

Для компенсации недостатка внешних ресурсов правительство привлекло 576,6 млрд грн средств единого казначейского счета, а также увеличило внутренние заимствования примерно на 73 млрд грн сверх плана.

Аудиторы предупреждают, что замещение дешевого внешнего финансирования более дорогими внутренними займами будет увеличивать расходы на обслуживание государственного долга.

Каков был дефицит госбюджета

В общей сложности за девять месяцев 2026 года доходы государственного бюджета составляли 4,1 трлн грн, а расходы — 4,8 трлн грн.

Дефицит бюджета за этот период достиг 669 млрд грн.

Счетная палата также обратила внимание на ухудшение экономических показателей. По ее оценке, реальный ВВП Украины в январе-сентябре сократился на 0,3%, тогда как правительство прогнозировало по итогам года рост на 2,4%.

По выводам аудиторов, эти риски вместе с нехваткой международного финансирования усиливают давление на государственные финансы в конце года.

Напомним

В 2026 году денежное довольствие военнослужащих ВСУ состоит из базовой части и дополнительных вознаграждений и может достигать 460 000 грн в месяц в зависимости от контракта, должности, звания и зоны выполнения задач.