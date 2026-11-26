В четверг, 26 ноября, средний курс доллара потери 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже. Курс евро потерял 7 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
Гривна укрепляется: доллар и евро теряют позиции 26 ноября
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,05−45,63 грн. Евро покупают за 49,34 грн., а продают за 50,12 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,36−45,52 грн, евро — 49,90−50,15 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,17−45,22 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,57−49,61 грн.
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Источник: Минфин
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