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27 декабря 2023, 7:30 Читати українською

Правительство предложило блокировать банковские счета уклонистов: реально ли это сделать

Поздно вечером 25 декабря правительство подало в парламент законодательные правки, касающиеся вопросов мобилизации и прохождения воинской службы (законопроект № 10378). Документ вводит ряд финансовых ограничений для тех, кто уклоняется от призыва. Среди прочего, такие лица могут лишиться доступа к своим банковским счетам. Разберем, как эта норма может быть внедрена в жизнь.

Поздно вечером 25 декабря правительство подало в парламент законодательные правки, касающиеся вопросов мобилизации и прохождения воинской службы (законопроект № 10378).

Официальное обнародование законопроекта вызвало широкий резонанс. Желающих ознакомиться с его текстом было так много, что сайт ВР не выдержал и больше часа после появления там карточки законопроекта доступа к нему не было.

Помимо изменений призывного возраста, правил предоставления брони, отсрочки и освобождения от военной службы и других важных норм, касающихся мобилизации и прохождения воинской службы законопроект содержит широкий перечень финансовых методов влияния на уклонистов.

Каких прав хотят лишить уклонистов

В частности, Закон «О правовом режиме военного положения предлагается дополнить новой статьей 201 «Временные меры, которые могут быть применены к гражданам во время проведения мобилизации».

Она гласит: к военнообязанным и резервистам, которые не явились во время по повестке на призывной пункт или военную часть, будут применены следующие ограничения:

  • запрет выезда за границу;
  • запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
  • ограничение на право вождения собственным транспортным средством и получение водительского свидетельства;
  • ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;
  • отказ в заключении кредитного договора и договора займа;
  • приостановка предоставления льгот и госуслуг.

Ограничения будут сняты, как только человек явится на призывной пункт.

Учитывая серьезные проблемы с укомплектованием армии, появление подобного документа было вполне предсказуемо. Более того, ограничения, которые готово ввести государство против уклонистов, тоже вполне объяснимы. Мы рассмотрим лишь возможное практическое исполнение отдельных ограничений.

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Какие проблемы могут возникнуть со счетами

Итак, законопроект оговаривает «ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями», что подразумевает также ограничение доступа к банковским счетам.

При такой формулировке обязательно станет вопрос о действиях банков в случае, если нарушитель имеет средства на своем счете и хочет провести с ними какие-либо операции — от уплаты коммунальных услуг до размещения на депозит или покупку той же самой валюты, а также например, по расчетам платежной картой в магазинах и т. п.

Нужно учитывать, что мы говорим пока лишь только о проекте закона. И, скорее всего, в окончательную его версию еще внесут массу правок. В том числе, не исключаю, что и в эту статью.

Дело в том, что практически исполнить требования этой нормы сейчас крайне сложно. Чтобы иметь возможность добавлять список уклонистов в Единый реестр должников, нужно иметь, как минимум, единую базу данных, которая будет включать не только ФИО и место проживания нарушителя, но и, как минимум, его идентификационный номер (ИНН). Проще говоря, нужен полный перечень данных, на основании которых банки должны будут идентифицировать уклоняющихся. Также необходима и привязка к «Дии», если надо будет устанавливать запрет на открытие уклонистами новых счетов и проведения операций по ним.

Не стоит забывать кроме этого, что есть люди, которые в силу религиозных убеждений не получали ИНН, есть еще и момент технического оповещения банков по списку таких нарушителей: необходимо определить процедуру формирования и сроков подачи подобных списков, физического момента блокировки функционирования действия карт нарушителей и т. д.

Кроме того, есть в этом вопросе и социальная составляющая: если например, нарушитель получает пенсию на карту в банке или пришел оплатить те же коммунальные услуги, за детский садик и т. п.

Нигде пока даже теоретически не прописан и порядок одновременного оповещения всех банков, в которых потенциально могут быть открыты счета таких клиентов. А также и их разблокировки, если нарушитель выполнил все требования закона и должен быть исключен из списка уклонистов.

По оценкам МВФ, в Украине в 2021 году проживало 40,998 млн человек, из-за войны только в 2022 году население сократилось до 34,840 млн. К концу 2023 года Фонд прогнозирует, что в Украине будет проживать около 31,954 млн человек.

Если учесть, что мужское население составляло до войны около 46% и предположить (очень приблизительно), что из них только каждый двадцатый может по разным причинам попасть в «черный список», это составит 31,954*46%*5% = 734,9 тысячи человек.

Каждый из них, скорее всего, имеет не один, а несколько счетов в банках, по несколько карт, не говоря уже, что они проводят свои платежные операции, например, ту же оплату коммуналки, мобильной связи и т. д. Или имеют депозиты и вклады. То есть, если даже предположить, что данные нарушители имеют минимум по 1−2 счета в банках — это уже почти минимум до 1,5 млн счетов, которые подлежат потенциальной блокировке. А потом, потенциально — и разблокировке, когда нарушители исполнят свой гражданский долг.

Поэтому подобное нововведение вряд ли будет приветствоваться Нацбанком, банками и розничными сетями (а это налоги с потенциальных покупок этих клиентов при расчетах картами, рабочие места торговых точек и т. д.). Доработка нормативной базы как Нацбанка, так затем и самих банков также займет определенное время.

Встанет вопрос и о необходимости соблюдения четкого графика внесения в данный «черный список» граждан со стороны ТЦК, а затем и исключения из данного реестра, процедуры его утверждения и санкций к банкам за нарушение сроков блокировки счетов или проведения отдельных операций клиентов, попавших в этот список.

Возможны и злоупотребления, когда в силу разных причин угроза подобного попадания в «черные списки» нарушителей станет дополнительным стимулом для недобросовестных военкомов вымогать неправомерную выгоду от внесения/невнесения, а затем и отзыва данных граждан из этих списков.

В итоге, подобная законодательная инициатива, скорее всего, в конечном варианте закона будет либо четко регламентирована и ограничена конкретным перечнем банковских операций и действий со счетами, либо не будет вообще включена в конечный документ.

Поскольку пользы от подобной блокировки по сравнению с эффектом может оказаться в разы меньше. Более того, часть граждан в подобной ситуации может начать забирать деньги с банковских счетов на опасениях попасть в подобные «черные списки», что явно не пойдет на пользу экономике воюющей Украины.

Меры воздействия на уклоняющихся от призыва, в том числе и сугубо экономические, у государства и ТЦК должны быть обязательно, но вот исполнение и юридическое решение этой проблемы явно требует взвешенного и обдуманного комплексного подхода.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 32

+
+438
Bitcoin
Bitcoin
27 декабря 2023, 8:39
#
Ухилянти это менты и прокуроры, таможенники и погранцы, сами тцкшники и прочие казнокрады. Украина это чемпион по абсурду.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 декабря 2023, 8:59
#
Уважаемая редакция, рекомендую прочитать документ и именно страницу «67» Вопрос стоит в статье 20 «Закона о мобилизации» А в указанном вами документе «Закон о правовом режиме военного положения» всего 28 статей!

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2138733
+
+266
Bookseller
Bookseller
27 декабря 2023, 9:10
#
Теперь, даже если этот проект закона изменят и уберут от туда эти блокировки, я всё равно заберу все деньги из укрбанков (и со счетов жены тоже) куплю наличные евро и больше с укрбанками никогда никаких дел иметь не буду. А я ведь имею карты в ПриватБанке, пумбе, ощаде, глобусе, абанке, изибанке, юнексе, банк восток, властный рахунок и ДР. Теперь конец! Только карты зарубежных эмитентов wise, revolut, трасти плюс… ну и конечно золото и крипта! Слава Богу, что кредитов у меня никаких нету!
+
0
jakiro
jakiro
27 декабря 2023, 9:29
#
Аналогічно.
+
+15
Игорь Левченко
Игорь Левченко
27 декабря 2023, 9:29
#
А как вы будете из крипты деньги выводить? Всё равно ведь карта нашего банка нужна))
+
+35
jakiro
jakiro
27 декабря 2023, 9:34
#
Тезер же обмінками можна кешем
чи нє
+
+12
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 10:18
#
А в якому АТБ чи на якому ринку ти збирашься розраховуватись своїми сотками євро за цибулю чи свінину?

Не перестають дивувати ці дорослі діти.
+
+127
parseval
parseval
27 декабря 2023, 10:26
#
А хтось вже заборонив продавати єврокеш в обмінниках? Чи ви думаєте що наступним кроком буде заборона обслуговуватись в обмінниках? Чи повна заборона кешу???)))

Про дорослих дітей це ви влучно))))
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 10:30
#
А хтось вже заборонив продавати єврокеш в обмінниках?

Хтось вже заборонив розуміти прочитане.

Де ти в мене знайшов щось про купівлю євро? Де, тут про це «розраховуватись своїми сотками євро" ?
+
0
parseval
parseval
27 декабря 2023, 10:39
#
Перечитайте тред)
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 10:47
#
Перечитайте коментар на якій відповідаєте.

Точніше обидва коментарі, причому краще почати з другого.
+
+30
Riojas
Riojas
27 декабря 2023, 10:50
#
Проблема обменять наличную валюту в гривну или рассчитаться наличной гривной на базаре?
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 10:54
#
Так, а сенс купувати євро щоб потім продавати євро?
+
+30
Riojas
Riojas
27 декабря 2023, 11:08
#
Смысл вывести деньги из банка, где их в любой момент могут заблокировать. Или предлагаете держать их под матрасом в гривне?
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 12:15
#
Или предлагаете держать их под матрасом в гривне?

Гроші під матрацем не використовуються для купівлі цибулі.
Відразу видно теоретика. Ти мабуть реально будеш кожного разу бігати в обмінку щоб її власнику було за що заправити свій порш.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
27 декабря 2023, 11:59
#
Надеюсь тебя поймают и так.
+
+30
Riojas
Riojas
27 декабря 2023, 9:22
#
Механизм получения данных по конкретному человеку уже есть — реестр «оберег», наполненный данными из кучи государственных реестров. Кому интересно https://dou.ua/lenta/articles/electronic-register-oberig/ . Это все уже есть и наполнено, при этом основным ключом, который связывает данные, наверняка является ИНН. Механизм блокировки счетов, насколько я понимаю, тоже уже есть и применяется на практике исполнительной службой. Остальное, к сожалению, частное мнение автора «да не, ну не будут они такое делать».
+
+45
Vadim531
Vadim531
27 декабря 2023, 9:38
#
Да не примут они этот закон, у меня вобще такая чуйка что они спецом внесли такие драконовские нормы чтоб потом отменить и сказать мол видите никто не хочет воевать значит замораживаем конфликт. У нас патриоты только в вопросах мовы, а на деле…
+
+70
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 декабря 2023, 9:53
#
Не переживайте введут.
+
0
Hennady
Hennady
27 декабря 2023, 9:39
#
«Тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації»
що вже казати про юридичну чи іншу компетенцію, якщо навіть просто з українською проблеми:

Через вікове зросійщення української мови російські словосполучення українці переводять буквально, як от, наприклад — «приймати міри». Це категорично неправильно, адже цей вислів має український відповідник.
Так, за словником української мови, слово «міра» означає: «одиницю місткості, об'єму, ваги, довжини» (тобто те, що можна виміряти у літрах, метрах, грамах тощо).
Є ще інше значення: «рівень, межа виміру чогось» (наприклад — певною мірою, вища міра покарання тощо).
+
+75
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 декабря 2023, 10:04
#
Вот вам очередная «порция» —

https://sud.ua/uk/news/publication/289105-muzhchiny-za-granitsey-bez-voennogo-bileta-ne-smogut-oformit-dokumenty-a-rukovoditel-ttsk-smozhet-zapreschat-uklonistam-polzovatsya-dengami
Прочитав внимательно, можно сделать один вывод -Украина ну совсем не скоро, от слова никогда, не будет в ЕС.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
27 декабря 2023, 10:07
#
Ой обычный инфовброс)))Банкиры станут делать такую фигню и терять бабки? Да им проще подать в суд на тцк и отсудить у несуществующей конторы бабло :D
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 10:20
#
А у банкирів є вибор? Ти постійно пишеш під відгуками про блокування рахунків що банки ненадійні.
+
+27
parseval
parseval
27 декабря 2023, 10:32
#
Про суд смешно. Но банкирам сейчас на ФЛ плевать. ОВДП и депсертификаты приносят овердох…я. Даже увеличение нормы шерсти пока что им не навредит.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
27 декабря 2023, 10:39
#
Это откуда вам лично банкиры сообщили что приносит им доход ?:D
Банки это современная пирамида, которая вся в залогах и кредитах, и как только эту пирамиду начнут рушить или сужать это ровняется банкротству.
Три литра ты ещё не ответил за свой любимый моно банк почему он блочит ФОПы которые оф платят налоги)
И да у банкиров есть выбор, потому что они дают кредиты )
+
+45
zerotoler
zerotoler
27 декабря 2023, 10:23
#
Зато корупционерам амнистия
+
+102
Silumin
Silumin
27 декабря 2023, 10:35
#
Як там казали в 2019: «Хуже уже не будет, хоть поржем!».
То що, зараз так же смішно, правда?
+
+57
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 10:36
#
А ще казали що Порошенко наживається на війні і треба домовитись десь посередині.
+
+102
TAN72
TAN72
27 декабря 2023, 10:51
#
А порохоботы о своем 😎
+
0
Три літри
Три літри
27 декабря 2023, 12:16
#
Зрадоботи завжди незадоволені будь чим
+
+129
glan
glan
27 декабря 2023, 11:17
#
Когда рашка год назад принимала аналогичные законы, все тролили- типа у них крепостное право. Теперь не до смеха.
+
+45
kadaad1988
kadaad1988
27 декабря 2023, 12:01
#
Не понимаю чем недовольна толпа? Хотели в нато, в ес, свои хотелки теперь нужно защищать…
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