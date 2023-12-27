Правительство предложило блокировать банковские счета уклонистов: реально ли это сделать

Поздно вечером 25 декабря правительство подало в парламент законодательные правки, касающиеся вопросов мобилизации и прохождения воинской службы (законопроект № 10378). Документ вводит ряд финансовых ограничений для тех, кто уклоняется от призыва. Среди прочего, такие лица могут лишиться доступа к своим банковским счетам. Разберем, как эта норма может быть внедрена в жизнь.

Официальное обнародование законопроекта вызвало широкий резонанс. Желающих ознакомиться с его текстом было так много, что сайт ВР не выдержал и больше часа после появления там карточки законопроекта доступа к нему не было.

Помимо изменений призывного возраста, правил предоставления брони, отсрочки и освобождения от военной службы и других важных норм, касающихся мобилизации и прохождения воинской службы законопроект содержит широкий перечень финансовых методов влияния на уклонистов.

Каких прав хотят лишить уклонистов

В частности, Закон «О правовом режиме военного положения предлагается дополнить новой статьей 201 «Временные меры, которые могут быть применены к гражданам во время проведения мобилизации».

Она гласит: к военнообязанным и резервистам, которые не явились во время по повестке на призывной пункт или военную часть, будут применены следующие ограничения:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право вождения собственным транспортным средством и получение водительского свидетельства;

ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора и договора займа;

приостановка предоставления льгот и госуслуг.

Ограничения будут сняты, как только человек явится на призывной пункт.

Учитывая серьезные проблемы с укомплектованием армии, появление подобного документа было вполне предсказуемо. Более того, ограничения, которые готово ввести государство против уклонистов, тоже вполне объяснимы. Мы рассмотрим лишь возможное практическое исполнение отдельных ограничений.

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Какие проблемы могут возникнуть со счетами

Итак, законопроект оговаривает «ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями», что подразумевает также ограничение доступа к банковским счетам.

При такой формулировке обязательно станет вопрос о действиях банков в случае, если нарушитель имеет средства на своем счете и хочет провести с ними какие-либо операции — от уплаты коммунальных услуг до размещения на депозит или покупку той же самой валюты, а также например, по расчетам платежной картой в магазинах и т. п.

Нужно учитывать, что мы говорим пока лишь только о проекте закона. И, скорее всего, в окончательную его версию еще внесут массу правок. В том числе, не исключаю, что и в эту статью.

Дело в том, что практически исполнить требования этой нормы сейчас крайне сложно. Чтобы иметь возможность добавлять список уклонистов в Единый реестр должников, нужно иметь, как минимум, единую базу данных, которая будет включать не только ФИО и место проживания нарушителя, но и, как минимум, его идентификационный номер (ИНН). Проще говоря, нужен полный перечень данных, на основании которых банки должны будут идентифицировать уклоняющихся. Также необходима и привязка к «Дии», если надо будет устанавливать запрет на открытие уклонистами новых счетов и проведения операций по ним.

Не стоит забывать кроме этого, что есть люди, которые в силу религиозных убеждений не получали ИНН, есть еще и момент технического оповещения банков по списку таких нарушителей: необходимо определить процедуру формирования и сроков подачи подобных списков, физического момента блокировки функционирования действия карт нарушителей и т. д.

Кроме того, есть в этом вопросе и социальная составляющая: если например, нарушитель получает пенсию на карту в банке или пришел оплатить те же коммунальные услуги, за детский садик и т. п.

Нигде пока даже теоретически не прописан и порядок одновременного оповещения всех банков, в которых потенциально могут быть открыты счета таких клиентов. А также и их разблокировки, если нарушитель выполнил все требования закона и должен быть исключен из списка уклонистов.

По оценкам МВФ, в Украине в 2021 году проживало 40,998 млн человек, из-за войны только в 2022 году население сократилось до 34,840 млн. К концу 2023 года Фонд прогнозирует, что в Украине будет проживать около 31,954 млн человек.

Если учесть, что мужское население составляло до войны около 46% и предположить (очень приблизительно), что из них только каждый двадцатый может по разным причинам попасть в «черный список», это составит 31,954*46%*5% = 734,9 тысячи человек.

Каждый из них, скорее всего, имеет не один, а несколько счетов в банках, по несколько карт, не говоря уже, что они проводят свои платежные операции, например, ту же оплату коммуналки, мобильной связи и т. д. Или имеют депозиты и вклады. То есть, если даже предположить, что данные нарушители имеют минимум по 1−2 счета в банках — это уже почти минимум до 1,5 млн счетов, которые подлежат потенциальной блокировке. А потом, потенциально — и разблокировке, когда нарушители исполнят свой гражданский долг.

Поэтому подобное нововведение вряд ли будет приветствоваться Нацбанком, банками и розничными сетями (а это налоги с потенциальных покупок этих клиентов при расчетах картами, рабочие места торговых точек и т. д. ). Доработка нормативной базы как Нацбанка, так затем и самих банков также займет определенное время.

Встанет вопрос и о необходимости соблюдения четкого графика внесения в данный «черный список» граждан со стороны ТЦК, а затем и исключения из данного реестра, процедуры его утверждения и санкций к банкам за нарушение сроков блокировки счетов или проведения отдельных операций клиентов, попавших в этот список.

Возможны и злоупотребления, когда в силу разных причин угроза подобного попадания в «черные списки» нарушителей станет дополнительным стимулом для недобросовестных военкомов вымогать неправомерную выгоду от внесения/невнесения, а затем и отзыва данных граждан из этих списков.

В итоге, подобная законодательная инициатива, скорее всего, в конечном варианте закона будет либо четко регламентирована и ограничена конкретным перечнем банковских операций и действий со счетами, либо не будет вообще включена в конечный документ.

Поскольку пользы от подобной блокировки по сравнению с эффектом может оказаться в разы меньше. Более того, часть граждан в подобной ситуации может начать забирать деньги с банковских счетов на опасениях попасть в подобные «черные списки», что явно не пойдет на пользу экономике воюющей Украины.

Меры воздействия на уклоняющихся от призыва, в том числе и сугубо экономические, у государства и ТЦК должны быть обязательно, но вот исполнение и юридическое решение этой проблемы явно требует взвешенного и обдуманного комплексного подхода.