Поздно вечером 25 декабря правительство подало в парламент законодательные правки, касающиеся вопросов мобилизации и прохождения воинской службы (законопроект № 10378). Документ вводит ряд финансовых ограничений для тех, кто уклоняется от призыва. Среди прочего, такие лица могут лишиться доступа к своим банковским счетам. Разберем, как эта норма может быть внедрена в жизнь.
Правительство предложило блокировать банковские счета уклонистов: реально ли это сделать
Официальное обнародование законопроекта вызвало широкий резонанс. Желающих ознакомиться с его текстом было так много, что сайт ВР не выдержал и больше часа после появления там карточки законопроекта доступа к нему не было.
Помимо изменений призывного возраста, правил предоставления брони, отсрочки и освобождения от военной службы и других важных норм, касающихся мобилизации и прохождения воинской службы законопроект содержит широкий перечень финансовых методов влияния на уклонистов.
Каких прав хотят лишить уклонистов
В частности, Закон «О правовом режиме военного положения предлагается дополнить новой статьей 201 «Временные меры, которые могут быть применены к гражданам во время проведения мобилизации».
Она гласит: к военнообязанным и резервистам, которые не явились во время по повестке на призывной пункт или военную часть, будут применены следующие ограничения:
- запрет выезда за границу;
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничение на право вождения собственным транспортным средством и получение водительского свидетельства;
- ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;
- отказ в заключении кредитного договора и договора займа;
- приостановка предоставления льгот и госуслуг.
Ограничения будут сняты, как только человек явится на призывной пункт.
Учитывая серьезные проблемы с укомплектованием армии, появление подобного документа было вполне предсказуемо. Более того, ограничения, которые готово ввести государство против уклонистов, тоже вполне объяснимы. Мы рассмотрим лишь возможное практическое исполнение отдельных ограничений.
Читайте также: Новые основания для блокировки счетов и что делать родственникам умершего с незакрытым кредитом
Какие проблемы могут возникнуть со счетами
Итак, законопроект оговаривает «ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями», что подразумевает также ограничение доступа к банковским счетам.
При такой формулировке обязательно станет вопрос о действиях банков в случае, если нарушитель имеет средства на своем счете и хочет провести с ними какие-либо операции — от уплаты коммунальных услуг до размещения на депозит или покупку той же самой валюты, а также например, по расчетам платежной картой в магазинах
Нужно учитывать, что мы говорим пока лишь только о проекте закона. И, скорее всего, в окончательную его версию еще внесут массу правок. В том числе, не исключаю, что и в эту статью.
Дело в том, что практически исполнить требования этой нормы сейчас крайне сложно. Чтобы иметь возможность добавлять список уклонистов в Единый реестр должников, нужно иметь, как минимум, единую базу данных, которая будет включать не только ФИО и место проживания нарушителя, но и, как минимум, его идентификационный номер (ИНН). Проще говоря, нужен полный перечень данных, на основании которых банки должны будут идентифицировать уклоняющихся. Также необходима и привязка к «Дии», если надо будет устанавливать запрет на открытие уклонистами новых счетов и проведения операций по ним.
Не стоит забывать кроме этого, что есть люди, которые в силу религиозных убеждений не получали ИНН, есть еще и момент технического оповещения банков по списку таких нарушителей: необходимо определить процедуру формирования и сроков подачи подобных списков, физического момента блокировки функционирования действия карт нарушителей
Кроме того, есть в этом вопросе и социальная составляющая: если например, нарушитель получает пенсию на карту в банке или пришел оплатить те же коммунальные услуги, за детский садик
Нигде пока даже теоретически не прописан и порядок одновременного оповещения всех банков, в которых потенциально могут быть открыты счета таких клиентов. А также и их разблокировки, если нарушитель выполнил все требования закона и должен быть исключен из списка уклонистов.
По оценкам МВФ, в Украине в 2021 году проживало 40,998 млн человек, из-за войны только в 2022 году население сократилось до 34,840 млн. К концу 2023 года Фонд прогнозирует, что в Украине будет проживать около 31,954 млн человек.
Если учесть, что мужское население составляло до войны около 46% и предположить (очень приблизительно), что из них только каждый двадцатый может по разным причинам попасть в «черный список», это составит 31,954*46%*5% = 734,9 тысячи человек.
Каждый из них, скорее всего, имеет не один, а несколько счетов в банках, по несколько карт, не говоря уже, что они проводят свои платежные операции, например, ту же оплату коммуналки, мобильной связи
Поэтому подобное нововведение вряд ли будет приветствоваться Нацбанком, банками и розничными сетями (а это налоги с потенциальных покупок этих клиентов при расчетах картами, рабочие места торговых точек
Встанет вопрос и о необходимости соблюдения четкого графика внесения в данный «черный список» граждан со стороны ТЦК, а затем и исключения из данного реестра, процедуры его утверждения и санкций к банкам за нарушение сроков блокировки счетов или проведения отдельных операций клиентов, попавших в этот список.
Возможны и злоупотребления, когда в силу разных причин угроза подобного попадания в «черные списки» нарушителей станет дополнительным стимулом для недобросовестных военкомов вымогать неправомерную выгоду от внесения/невнесения, а затем и отзыва данных граждан из этих списков.
В итоге, подобная законодательная инициатива, скорее всего, в конечном варианте закона будет либо четко регламентирована и ограничена конкретным перечнем банковских операций и действий со счетами, либо не будет вообще включена в конечный документ.
Поскольку пользы от подобной блокировки по сравнению с эффектом может оказаться в разы меньше. Более того, часть граждан в подобной ситуации может начать забирать деньги с банковских счетов на опасениях попасть в подобные «черные списки», что явно не пойдет на пользу экономике воюющей Украины.
Меры воздействия на уклоняющихся от призыва, в том числе и сугубо экономические, у государства и ТЦК должны быть обязательно, но вот исполнение и юридическое решение этой проблемы явно требует взвешенного и обдуманного комплексного подхода.
Комментарии - 32
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2138733
чи нє
Не перестають дивувати ці дорослі діти.
Про дорослих дітей це ви влучно))))
Хтось вже заборонив розуміти прочитане.
Де ти в мене знайшов щось про купівлю євро? Де, тут про це «розраховуватись своїми сотками євро" ?
Точніше обидва коментарі, причому краще почати з другого.
Гроші під матрацем не використовуються для купівлі цибулі.
Відразу видно теоретика. Ти мабуть реально будеш кожного разу бігати в обмінку щоб її власнику було за що заправити свій порш.
що вже казати про юридичну чи іншу компетенцію, якщо навіть просто з українською проблеми:
Через вікове зросійщення української мови російські словосполучення українці переводять буквально, як от, наприклад — «приймати міри». Це категорично неправильно, адже цей вислів має український відповідник.
Так, за словником української мови, слово «міра» означає: «одиницю місткості, об'єму, ваги, довжини» (тобто те, що можна виміряти у літрах, метрах, грамах тощо).
Є ще інше значення: «рівень, межа виміру чогось» (наприклад — певною мірою, вища міра покарання тощо).
https://sud.ua/uk/news/publication/289105-muzhchiny-za-granitsey-bez-voennogo-bileta-ne-smogut-oformit-dokumenty-a-rukovoditel-ttsk-smozhet-zapreschat-uklonistam-polzovatsya-dengami
Прочитав внимательно, можно сделать один вывод -Украина ну совсем не скоро, от слова никогда, не будет в ЕС.
Банки это современная пирамида, которая вся в залогах и кредитах, и как только эту пирамиду начнут рушить или сужать это ровняется банкротству.
Три литра ты ещё не ответил за свой любимый моно банк почему он блочит ФОПы которые оф платят налоги)
И да у банкиров есть выбор, потому что они дают кредиты )
То що, зараз так же смішно, правда?