Компания Фридмана подала в суд на Украину из-за национализации Сенс Банка: требуют $1 млрд

Компания российского миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings SA, которая была номинальным владельцем «Сенс Банка», подала иск на Украину и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиарда долларов . Об этом говорится в заявлении компании.

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Компания подала иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне.

«Заявленная сумма составляет более одного миллиарда долларов США. Правовым основанием иска является Договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций», — пояснили в ABHH.

Компания Фридмана заявляет о произвольных и дискриминационных шагах Украины против экс-акционеров банка, а также «кампании „черного пиара“ Украины» и рассмотрит возможность представления этих фактов в международный арбитраж.

Напомним, что Украина стала владельцем 100% акций «Сенс Банка» (бывший «Альфа Банк Украина») 21 июля 2023 года. Михаил Фридман и его бизнес-партнеры с начала вторжения россии находятся под международными санкциями.

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